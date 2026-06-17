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13:53, 17 июня 2026Силовые структуры

Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

Имущество задержанного в Петербурге бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Имущество задержанного в Санкт-Петербурге бизнесмена Ильи Трабера оценили в миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, предприниматель владеет поместьем в поселке Красная Заря в Ленобласти — на участке площадью в 69 тысяч квадратов стоит особняк на 800 квадратных метров и еще четыре жилых дома, а также гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда. Там и был задержан Трабер.

Также у него есть квартира в Петербурге стоимостью около 30 миллионов рублей.

О задержании Трабера стало известно ранее 17 июня. Уголовное дело связали с заказной расправой над депутатом и предпринимателем Александром Петровым — снайпер выстрелил в него 24 октября 2020 года. Также задержан бизнес-партнер Трабера Владимир Даниленко.

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