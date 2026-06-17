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13:45, 17 июня 2026Культура

Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

Эммануэль Макрон выложил видео с приветствием участников G7 под российский трек «Капибара»
Андрей Шеньшаков

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выложил ролик с приветствием участников саммита G7 под российскую песню. Видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, как глава Елисейского дворца приветствует лидеров стран под трек «Капибара» российского музыканта «Сто-Личный Она-Нас» (настоящее имя Алексей Плужников). Среди героев видео премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп, а также другие лидеры стран «Большой семерки».

Это не первый раз, когда Макрон использует вирусную композицию в таких роликах. Летом 2025 года президент Франции также выложил кадры с участниками саммита в канадском Кананаскисе, сопроводив их той же композицией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7. Также Зеленский пожаловался французскому коллеге, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США.

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