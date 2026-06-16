Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7

NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите «Большой семерки» во Франции

Украинский президент Владимир Зеленский отказал главе Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите «Большой семерки», который проходит в городе Эвиан-ле-Бен, сообщило издание The New York Post (NYP).

«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе», — пишет газета.

Кроме того, Зеленский пожаловался французскому коллеге, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Макрон сообщил, что украинский лидер станет участником саммита G7.