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21:45, 16 июня 2026Мир

Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7

NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите «Большой семерки» во Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский отказал главе Франции Эммануэлю Макрону в просьбе остаться на саммите «Большой семерки», который проходит в городе Эвиан-ле-Бен, сообщило издание The New York Post (NYP).

«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе», — пишет газета.

Кроме того, Зеленский пожаловался французскому коллеге, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Макрон сообщил, что украинский лидер станет участником саммита G7.

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