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15:04, 17 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об ответе за удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Депутат Журова: РФ не будет бить по мирным в ответ на удар ВСУ по автобусу с футболистами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Россия не будет бить по мирным жителям в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с юными футболистами из Белоруссии под Брянском, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметила, что реакция будет на поле боя.

«Мы по мирным жителям бомбить не можем и не будем. Это невозможно. Поэтому отвечать мы будем только на полях», — заявила парламентарий.

Журова добавила, что ВСУ уже не в первый раз наносят удар по детям.

«У нас уже была ситуация в Старобельске с общежитием. Как-то мировое сообщество должно уже начать давать оценки. Но пока они никак не реагируют», — отметила она.

Надо подождать, что скажет [президент Белоруссии Александр ] Лукашенко. Он периодически давал довольно жесткие оценки всему этому. Хотя самого лично и его страны это так не касалось, как сейчас. Поэтому нужно подождать

Светлана Журовапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Также депутат рассказала, что на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ побеждают на поле боя.

«Они сейчас говорили о том, что они продвигаются, что у них огромные успехи и они молодцы. Мне теперь интересно — они молодцы, потому что по детям стреляют?» — заключила Журова.

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Ранее ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. Внутри находились участники детской футбольной команды из Гомеля, Белоруссия, которые направлялись на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора региона Егора Ковальчука, жертвой удара стала женщина, сопровождавшая команду.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализировали семь человек, в том числе пятерых детей. По его словам, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

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