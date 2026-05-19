Ужесточение семейной ипотеки, повышение накопительной пенсии и призыв страны НАТО напасть на Калининград. Главное за 19 мая

Минфин предложил ужесточить правила семейной ипотеки с 1 июля 2026 года. По данным СМИ, льготный кредит под 6% предлагают оставить только для пар в официальном браке. Если заемщик не расписан со вторым родителем и не прописан с ребенком по одному адресу, ставка может вырасти до 8-9%.

Также ставка вырастет семьи в том случае, если второй родитель решит оформить на себя новую ипотеку.

Минстрой концептуально поддерживает идею, но считает, что нововведения не должны касаться уже оформленных ипотек.

Сейчас, чтобы взять семейную ипотеку не обязательно состоять в официальном браке. Главное, чтобы у заемщика был ребенок, подходящий под условия программы.