Ужесточение семейной ипотеки, повышение накопительной пенсии и призыв страны НАТО напасть на Калининград. Главное за 19 мая
Минфин хочет поднять ставку по семейной ипотеке для безбрачных. Насколько она вырастет?
Минфин предложил ужесточить правила семейной ипотеки с 1 июля 2026 года.По данным СМИ, льготный кредит под 6% предлагают оставить только для пар в официальном браке. Если заемщик не расписан со вторым родителем и не прописан с ребенком по одному адресу, ставка может вырасти до 8-9%.
Также ставка вырастет семьи в том случае, если второй родитель решит оформить на себя новую ипотеку.
Минстрой концептуально поддерживает идею, но считает, что нововведения не должны касаться уже оформленных ипотек.
Сейчас, чтобы взять семейную ипотеку не обязательно состоять в официальном браке. Главное, чтобы у заемщика был ребенок, подходящий под условия программы.
Раньше каждый из супругов мог взять по отдельному льготному кредиту. Но с 1 февраля 2026 года ипотеку под 6% дают только один раз на семью. Оба родителя становятся созаемщиками автоматически, даже если они в разводе.
Еще одно условие: ребенок должен быть прописан по одному адресу с тем родителем, кто берет кредит.
По данным Росстата, с 2018 по 2022 год доля гражданских браков выросла в четыре раза по сравнению с 2010—2014 годами.
Дифференциация ставок и студенческая ипотека
Власти уже давно обсуждают масштабный пересмотр семейной ипотеке. В феврале президент Владимир Путин поручил правительству привязать ставку по льготной ипотеке к количеству детей в семье. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предлагал модель, при которой для семей с одним ребенком ставка составит 10%, с двумя — 6%, а с тремя — 4%.
Основатель SIS Development Ярослав Гутнов предупреждает, что если этот механизм одобрят, переплачивать придется 60% заемщиков (семьям с одним ребенком). По его словам, из-за таких ограничений семейная ипотека рискует перестать быть главным драйвером спроса на жилье. Эксперт уверен: даже обсуждаемое повышение кредитного лимита до 8 млн рублей не сделает квартиры доступнее, а лишь компенсирует рост цен на недвижимость.
Тем временем в Госдуме предложили запустить новую программу — «студенческую ипотеку». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает целесообразным выдавать кредиты россиянам до 35 лет под 6% годовых, при этом снизив первоначальный взнос до 3% от стоимости жилья.
По его мнению, это поможет молодым парам создавать семьи без страха отчисления из вузов.
Прибалтика фантазирует о «захвате» Калининграда и размещает у себя части ВСУ
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским» способность альянса прорваться в Калининградскую область. В интервью швейцарской газете NZZ дипломат заявил, что у западного блока якобы есть все средства, чтобы «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».
Российские дипломаты ранее сообщали, что НАТО под руководством Великобритании уже отрабатывает на учениях морскую блокаду и полную изоляцию Калининградской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею литовского министра «суицидальной паранойей».
В Госдуме сказали, что Россия готова к жесткому ответу.
Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия. И наши бывшие партнеры предупреждены об этом.
Служба внешней разведки России раскрыла план Киева по запуску беспилотников вглубь страны с территории Латвии.. По данным спецслужбы, в балтийскую республику уже прибыли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ.
Украинские власти, по данным российской разведки, убедили Ригу, что дроны с ее территории будут быстрее долетать до целей, а место старта определить якобы будет невозможно. В СВР подчеркнули, что современные средства слежения легко вычислят точки запуска, а центры принятия решений в Латвии станут целями для возмездия.
По данным СВР, украинских военных разместили на пяти латвийских базах: «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Достоверные данные могут быть получены при изучении обломков беспилотников. Координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство в НАТО не защитит пособников террористов.
Что еще важно: повышение пенсий, сокращенный безвиз в Таиланд и первый сбитый дрон ВСУ в Эстонии
Накопительные пенсии вырастут на 17,3% с 1 августа. Перерасчет будет автоматическим, уточнили в Социальном Фонде РФ. Он коснется около 136 тысяч человек.
Повышение также затронет:
- родителей, которые вложили в пенсию маткапитал;
- тех, кто участвовал в программе софинансирования накоплений;
- тех, кто сформировал накопления вне этой программы.
Это порядка 37,3 тысячи человек. Их пенсию увеличат на 19,3%.
Таиланд сократит срок безвизового режима для россиян с 60 до 30 дней. Такое решение приняло правительство королевства, рассказал министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул. Когда оно вступит в силу — пока не уточняется.
При этом туристы смогут продлить срок пребывания еще на 30 дней, не выезжая из страны, заявили в МИД Таиланда. Это можно сделать в любом иммиграционном офисе, заплатив 1,9 тысячи батов (около $58).
У работающих пенсионеров может появиться дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект уже подготовили депутаты Госдумы. Продолжительность такого отпуска будут определять правила внутреннего трудового распорядка или коллективный договор. Но его минимальный срок должен быть не меньше трех дней, уточнил депутат Ярослав Нилов. Пока проект не прошел даже первое чтение.
Информацию о таксистах можно будет проверять через мессенджер Max. Компания — разработчик приложения хочет совместить его с федеральным реестром такси. Так пассажиры смогут сразу узнавать через госномер машины, легален перевозчик или нет.
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник. Его уничтожили на озером на юге страны румынские истребители F-16 из миссии НАТО. Никто не пострадал. При этом в альянсе заявили, что расследуют обстоятельства инцидента.
Перед Эстонией уже извинился глава минобороны Украины Михаил Федоров. Для этого он позвонил эстонскому коллеге Ханно Певкуру.
Что еще интересно: итоги суда из-за песен «Ласкового мая» и проблемы с ожирением у россиян
Суд в Краснодаре отказался считать продюсера Андрея Разина автором песен группы «Ласковый май». Инстанция признала, что решение об авторстве, которое вынесли еще в 2007 году, — слишком спорное. Кроме того, суд не счел нотные листы с песнями весомым доказательством того, что именно Разин написал композиции.
Жалобу на решение Хостинского суда Сочи от 2007-го подавала вдова певца Юрия Шатунова. До этого семье артиста удалось добиться прав на песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Раньше их автором также юридически считался Разин.
Россияне выстроились в гигантскую очередь к психбольнице в Южно-Сахалинске.
На появившихся в Сети кадрах видно толпу у забора. Люди также стояли в дверях и коридорах клиники. Предполагается, что очередь образовалась из школьников, которые пришли за справками для поступления в вузы.
Около трети россиян страдают от ожирения, рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева. При этом официально в стране зарегистрировано не более 3 млн пациентов с этой болезнью. Эксперт предупредила, что у больных может развиться сахарный диабет 2-го типа.
Жителям России следует начать вкладываться в золото больше, чем в доллары, считает замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары.
Он объяснил, драгоценный металл — более безопасный актив, чем иностранная валюта, даже несмотря на часто меняющиеся биржевые котировки.
Обложка: «Теперь вы знаете» / Создано при помощи нейросети