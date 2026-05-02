Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая

Запрет на ИИ для агитации и штрафы за махинации с ценами на табак. Какие новые законы появились в России
Президент Владимир Путин 2 мая подписал ряд законов. Рассказываем о самых заметных изменениях.
Выборы: для агитации нельзя использовать ИИ-изображения людей
Теперь в предвыборной агитации запрещено использовать картинки или голоса людей, которые сгенерировала нейросеть. Даже если это изображение умершего человека или выдуманного персонажа.
Есть только три исключения:
- кандидат сам решает использовать ИИ для агитации;
- его изображение или голос использует партия, которая его выдвигает;
- гражданин письменно разрешил, чтобы его сгенерированное изображение или голос появились в агитации.
Если реальный человек, чей образ или голос сгенерировал ИИ, аффилирован с иностранным агентом, нужно будет ставить пометку об этом.
Продавцов будут штрафовать за махинации с ценами на табак
Оштрафуют, если цена выше или ниже максимальной. На сколько — зависит от количества проданных пачек:
- до 100 пачек — 5 тыс. рублей;
- от 101 до 1 тыс. пачек — 50 тыс. рублей;
- больше 1 тыс. пачек — 500 тыс. рублей.
Кроме того, оштрафуют, если:
- продать табак с истекшим сроком годности;
- продать больше 10 пачек через одну кассу за месяц, а продавец не зарегистрирован в системе мониторинга.
Таможенникам разрешили сбивать беспилотники
Они смогут сбивать воздушные, подводные, надводные и наземные БПЛА над своими объектами.
Для этого можно пользоваться оружием и спецсредствами (какими именно — решит правительство) и средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в законе.
В селах появятся передвижные аптеки
С 1 сентября специально оборудованные машины начнут развозить лекарства по населенным пунктам, где нет ни аптек, ни больниц. Купить их можно будет в том числе под заказ.
Но есть ограничение: в передвижных аптеках не будет лекарств с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами в составе.
В Госдуме ранее говорили, что одна передвижная аптека сможет обслуживать 50 деревень.
Пока передвижные аптеки запустят в качестве эксперимента на три года.
Водителям разрешили снимать копии видео и аудио из их административных дел
Раньше автомобилист, которого обвиняют в правонарушении, мог только посмотреть видео, но не забрать копию с собой. Из-за этого водителям было сложно подготовиться к суду, чтобы доказать свою невиновность.
Запрет сняли не только для автовладельцев, но для них это было особенно актуально.
Москвичи пожаловались на сбои домашнего интернета. Но официально никаких ограничений не вводили
Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на неработающий домашний Wi-Fi, написала «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По его данным, проблемы начались около 14:00 2 мая. Причем жалобы якобы поступали от абонентов разных провайдеров. У некоторых пользователей, по словам журналистов, сайты не открывались вообще, у других был доступ только к ресурсам из белых списков. При этом с мобильным интернетом проблем не было.
Власти Подмосковья опровергли отключение проводного интернета. Временные ограничения ради безопасности могут вводить только для мобильного интернета, заявили в подмосковном мингосе.
На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме.
Москвичей предупреждали о возможном отключении мобильного интернета. Перебои могут быть в день репетиции парада Победы 7 мая и в сам праздник 9 мая, а также 5 мая, утверждали источники «Коммерсанта».
Что еще важно: пересадка костей по ОМС, мошенники против дачников и триумф синхронисток
Россиянам станет доступна трансплантация костей, нервов и спинного мозга по ОМС. Эти органы и их фрагменты добавят в перечень объектов трансплантации с 1 сентября.
При этом оттуда исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть.
Мошенники начали выманивать деньги у дачников на уборку участков. Россиянам по телефону предлагают очистить участок после зимы по выгодной цене. Нужно всего лишь внести предоплату, чтобы забронировать удобный день, убеждает звонящий. После того как жертва переводит деньги, аферисты просто перестают выходить на связь.
В Туапсе потушили морской терминал. Он загорелся после атаки беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. К тушению привлекли 130 человек и больше 40 единиц техники.
50 местных жителей пока остаются в гостиницах. Их дома находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, где был пожар.
За последние недели объект трижды атаковали украинские дроны. Первый раз это случилось 16 апреля, затем 20 апреля и 1 мая. После первых двух атак в море рядом с портом обнаружили нефтяное пятно площадью 10 тыс. кв. м.
Российские синхронистки выиграли Кубок мира. Кира Черезова и Валентина Герасимова впервые с 2022 года выступали на международных соревнованиях под национальным флагом.
набрали спортсменки в произвольной программе дуэтов
Серебро тоже досталось россиянкам — Кристине Чехановой и Анастасии Сидориной.
Что еще интересно: гибель звезды КВН и случайное фаер-шоу в тайге
Россиянин захотел впечатлить туристов и сжег 17 гектаров леса. Под Красноярском мужчина решил устроить фаер-шоу прямо в тайге. Он запустил сигнальную ракету, та упала в сухую траву, и начался пожар.
На следующий день поджигателя задержала полиция. После доследственной проверки станет понятно, какое наказание его ждет.
Звезда КВН погибла под колесами авто. Участница легендарной команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко перебегала дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. 53-летняя артистка скончалась на месте.
Рыбалко играла за сочинскую команду в ее «золотые» годы — в 2000-х вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Тогда «Утомленные солнцем» выиграли Высшую лигу КВН.
В отличие от других участников команды Рыбалко не стала продолжать карьеру в юморе. Она появлялась на сцене только в спецпроектах «Утомленных солнцем».