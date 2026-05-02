Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая

Продавцов будут штрафовать за махинации с ценами на табак

Оштрафуют, если цена выше или ниже максимальной. На сколько — зависит от количества проданных пачек:

до 100 пачек — 5 тыс. рублей;

от 101 до 1 тыс. пачек — 50 тыс. рублей;

больше 1 тыс. пачек — 500 тыс. рублей.

Кроме того, оштрафуют, если:

продать табак с истекшим сроком годности;

продать больше 10 пачек через одну кассу за месяц, а продавец не зарегистрирован в системе мониторинга.

Таможенникам разрешили сбивать беспилотники

Они смогут сбивать воздушные, подводные, надводные и наземные БПЛА над своими объектами.

Для этого можно пользоваться оружием и спецсредствами (какими именно — решит правительство) и средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в законе.

В селах появятся передвижные аптеки

С 1 сентября специально оборудованные машины начнут развозить лекарства по населенным пунктам, где нет ни аптек, ни больниц. Купить их можно будет в том числе под заказ.

Но есть ограничение: в передвижных аптеках не будет лекарств с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами в составе.

В Госдуме ранее говорили, что одна передвижная аптека сможет обслуживать 50 деревень.

Пока передвижные аптеки запустят в качестве эксперимента на три года.

Водителям разрешили снимать копии видео и аудио из их административных дел

Раньше автомобилист, которого обвиняют в правонарушении, мог только посмотреть видео, но не забрать копию с собой. Из-за этого водителям было сложно подготовиться к суду, чтобы доказать свою невиновность.

Запрет сняли не только для автовладельцев, но для них это было особенно актуально.