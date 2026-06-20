Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Новое обострение на Ближнем Востоке: Иран закрыл Ормузский пролив и грозит отказаться от перемирия с США
Военное командование Ирана официально объявило о закрытии Ормузского пролива для танкеров и нефтяных судов. Причина — нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана и нарушение условий мирного меморандума со стороны США, заявили в Тегеране.
Если атаки на Ливан продолжатся, в Иране обещают принять еще больше ответных мер.
Иран открыл пролив для коммерческих судов 17 апреля, после того как договорился с США о двухнедельном перемирии. До этого водная артерия была перекрыта с конца февраля, когда США начали операцию на Ближнем Востоке.
При этом США утверждают, что пролив по-прежнему открыт.
Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако на разминирование потребуется некоторое время.
После того как Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, через пролив прошли 25 судов. Однако около 550 коммерческих кораблей пока стоят в «очереди».
танкеров дожидаются прохода через Ормузский пролив
Мирный меморандум Ирана и США может оказаться под угрозой
Это произойдет, если Вашингтон не сможет остановить Израиль, который наносит удары по Ливану, предупредил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что США должны принять меры «как можно скорее».
Между тем в США уверены, что перемирие с Ираном сохранится.
Высокопоставленные представители Тегерана и Вашингтона должны были встретиться в Швейцарии 19 июня. Но в последний момент переговоры отменили.
По последним данным, стороны все же планируют собраться за одним столом. Технические консультации запланированы на 21 июня.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию. В ближайшие два дня туда может отправиться Вэнс.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тоже собирается к месту проведения переговоров.
Мужчина с мачете напал на посетителей ТЦ в Краснодаре. Погибла женщина
Вооруженный мачете 19-летний парень напал на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. Он ранил несколько человек и подорвал пиротехнику в детском развлекательном центре.
Пострадали шесть человек в возрасте от 27 до 65 лет. Среди них — пять женщин и мужчина-охранник. Одна из пострадавших умерла от полученных ран. Ей было 36 лет. У погибшей остались двое детей — 7 и 12 лет.
Еще одна пострадавшая беременна. Сейчас всем раненым оказывают помощь врачи. Детей среди пострадавших нет.
Напавшего обезвредил местный житель. После этого на место происшествия приехали росгвардейцы, которые задержали преступника.
Что известно о задержанном
Мужчина с мачете оказался не местным. В Краснодар он приехал на заработки четыре месяца назад, а до этого учился в Славянске-на-Кубани. По данным СМИ, он рос с двумя братьями и сестрой. Мать воспитывала детей одна.
Во время нападения парень кричал, что мстит за жизнь, в которой его «обижают». На первых кадрах допроса он уточнил: за поножовщину ему не платили, а самому ему просто «надоела жизнь».
Реальные мотивы преступника сейчас выясняют следователи. На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он не был судим.
Кроме того, мужчину собираются проверить на вменяемость. В Госдуме допустили, что он принимал наркотики.
Реакция властей
Прокуратура Краснодарского края уже назначила проверку торгового центра. Специалисты оценят степень соблюдения законодательства в людных местах города.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала разрешить охранникам российских ТЦ проводить более тщательные проверки посетителей, на которых реагирует металлодетектор. Она также напомнила, что сейчас охрана не может обезвредить вооруженного преступника: у нее нет спецсредств.
Ситуация с бензином: ФАС следит за ценами, а объявления перекупщиков удаляют
Антимонопольная служба следит за ценами на бензин в Тульской области, сообщило региональное правительство. Чиновники отметили, что на большинстве сетевых заправок стоимость топлива не изменилась и оно есть в наличии.
На тех АЗС, где его нет, бензин скоро появится, проблема только в логистике, отметил губернатор Дмитрий Миляев. Средняя цена топлива на сетевых заправках в Тульской области сейчас — около 72 рублей.
На «Авито» начали банить объявления о перепродаже бензина. Площадка отметила, что топливо — товар первой необходимости. По правилам площадки, спекулировать такими товарами нельзя, поэтому все подобные объявления будут скрывать от пользователей. Более того, в будущем всем, кто размещает такие посты, будут ограничивать возможности для работы на площадке.
В Саратовской области объем отгрузок бензина и дизеля за день вырос на 70%, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«На этом фоне возникли временные объективные сложности по логистике. При этом вопросов по запасам горючего в регионе нет», — подчеркнул он.
Сейчас власти придумывают, как лучше организовать логистику, чтобы распределить бензин по всем заправкам в области.
Что еще важно: старт приемной кампании в вузах, бесплатные визы в Японию и наказание за покушение на глав РКН
В России стартовала приемная кампания в вузы. С этого года абитуриенты смогут подать заявление через «Госуслуги», лично или по почте.
До 25 июля принимают заявления на бакалавриат и специалитет на бюджет, до 20 сентября — на платное обучение. Заявление в магистратуру можно подать до 20 августа.
Всего в российских вузах для абитуриентов этого года открыто более 620 тыс. бесплатных мест, заявили в правительстве.
Более 20 человек привлекли к ответственности за планирование покушения на сотрудников Роскомнадзора и угрозы в их сторону. Об этом сообщили в ФСБ.
Кроме того, органы безопасности задержали жителя Подмосковья, который совершал акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ. Его завербовали спецслужбы Украины под предлогом работы в коллекторском агентстве. Для своих акций он использовал молотки, испачканный в фальшивой крови.
Японские визы останутся бесплатными для россиян. Правительство Японии решило пересмотреть визовые тарифы впервые с 1978 года из-за инфляции и ослабления национальной валюты. С 1 июля однократная виза в страну обойдется примерно в $90, а многократная — в $180. Но россиян это нововведение обойдет стороной: для граждан РФ консульский сбор платить по-прежнему не придется, заверили в Ассоциации туроператоров России. Во всяком случае пока Токио не анонсировал никаких изменений.
Что еще интересно: связь шелкопряда с пожарами, гибель основателя Ubisoft и судьба украденной картины Пикассо
Губернатор Красноярского края рассказал, что лесные пожары в регионе могло спровоцировать нашествие шелкопряда. По словам Михаила Котюкова, сибирский шелкопряд повредил большие площади леса (около 38,6 тыс. гектаров, по данным Рослесозащиты). Деревья высохли, и поэтому огонь быстро перекидывается с одного участка на другие.
Сейчас пожары уже заняли площадь около 133 тыс. гектаров. Их тушат более 1,3 тыс. человек.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Погиб один из основателей игровой компании Ubisoft Клод Гиймо. Он разбился на двухмоторном самолете Cessna 421 при посадке на аэродром во Франции. Мужчине было 69 лет.
Под руководством Гиймо были выпущены легендарные игры Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia и многие другие. На момент смерти он был вице-президентом по операциям и входил в совет директоров Ubisoft.
В пригороде Парижа нашли украденную картину испанского художника Пабло Пикассо. Ее обнаружили полицейские, которые проводили обыск в квартире по делу о наркотиках. Название картины не уточняется, но стоит она, по данным СМИ, несколько десятков миллионов евро.
Полотно ранее украли из парижского музейного хранилища. Сделал это мужчина, который работал охранником и периодически воровал из хранилища различные ценности. Вместе с ним будут судить еще пять человек.
Укладка плитки оказалась самой прибыльной подработкой в Москве в январе — мае 2026 года.
могут зарабатывать московские плиточники, по данным исследования «Авито подработки»
На втором месте по уровню дохода автослесари (147,4 тыс. рублей в месяц), а на третьем — ремонтники (122,7 тыс.).
Коллаж: «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети