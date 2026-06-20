Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда

Мирный меморандум Ирана и США может оказаться под угрозой

Это произойдет, если Вашингтон не сможет остановить Израиль, который наносит удары по Ливану, предупредил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что США должны принять меры «как можно скорее».

Между тем в США уверены, что перемирие с Ираном сохранится.

Высокопоставленные представители Тегерана и Вашингтона должны были встретиться в Швейцарии 19 июня. Но в последний момент переговоры отменили.

По последним данным, стороны все же планируют собраться за одним столом. Технические консультации запланированы на 21 июня.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию. В ближайшие два дня туда может отправиться Вэнс.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тоже собирается к месту проведения переговоров.