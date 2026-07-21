Главное за 21 июля. Легализация криптовалюты, новые условия для выдворения мигрантов и рак у каждого пятого человека
Госдума легализовала криптовалюту, ввела страховку электронных кошельков и уведомления о кредитах через «Госуслуги»
Легализация криптовалюты
Госдума приняла закон «О цифровых валютах», который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России. Цифровые монеты признают имуществом, а торговать ими разрешат на российских биржах через лицензированных брокеров.
Рынок будет регулировать Центробанк.
Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать только наиболее ликвидные активы, например биткоин, на сумму до 300 тысяч рублей в год.
При переводе более 100 тысяч рублей на горячий (программный) кошелек будет действовать «период охлаждения» в 48 часов.
Криптообменники должны будут иметь капитал не менее 15 млн рублей и внедрить антифрод-системы против мошенничества, пояснил юрист Юрий Брисов. Если активы украдут по вине площадки, она должна будет возместить клиенту ущерб в течение 30 дней.
Что изменит закон
|Как сейчас
|Как будет
|Дата
|Криптовалюта не имеет полноценного правового режима, ее покупают и обменивают на иностранных биржах
|Цифровые валюты признают имуществом, сделки разрешат через лицензированных посредников
|С 1 сентября 2026 года
|Единые правила регулирования рынка не установлены
|Контролировать оборот криптовалют и устанавливать требования к участникам рынка будет Центробанк
|С 1 сентября 2026 года
|Инвесторов не разделяют по уровню квалификации
|Инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных. Опытные смогут покупать криптовалюту без годового лимита, новички – на сумму до 300 тыс. рублей
|С 1 сентября 2026 года
|Для крупных переводов на горячие кошельки нет обязательной задержки
|При переводе более 100 тысяч рублей введут «период охлаждения» на 48 часов
|С 1 сентября 2026 года
|Минимальный размер капитала криптообменников законом не установлен
|Обменники должны будут иметь капитал не менее 15 млн рублей
|С 1 сентября 2026 года
|Обязанность возмещать ущерб при краже активов по вине площадки прямо не закреплена
|Обменник должен будет возместить клиенту ущерб в течение 30 дней
|С 1 сентября 2026 года
|Криптообменники работают вне реестра ЦБ
|Переходный период сохранится: сервисы смогут работать без реестра регулятора
|До 1 июля 2027 года
|Сделки можно проводить на иностранных биржах
|Такой обмен запретят, а банки начнут блокировать связанные с ним переводы
|С 1 июля 2027 года
|Криптообменники не обязаны применять единые антифрод-механизмы
|Их обяжут проверять операции и блокировать переводы без согласия клиента
|С 1 сентября 2027 года
Страхование электронных кошельков
Также сегодня Госдума включила электронные кошельки россиян в государственную систему страхования вкладов. На остатки средств в кошельках распространят стандартный лимит возмещения до 1,4 млн рублей.
Страховка будет действовать только для идентифицированных кошельков, владельцы которых известны банку, подчеркнул депутат Игорь Игошин. Анонимные счета страховать не будут.
При банкротстве кредитной организации требования владельцев кошельков удовлетворят в первую очередь — наравне с требованиями вкладчиков. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.
Уведомления о кредитах на «Госуслугах»
Банки и микрофинансовые организации обяжут уведомлять россиян о кредитах, оформленных на их имя, через «Госуслуги». Бюро кредитных историй должны будут отправлять уведомление в личный кабинет заемщика в течение 15 минут после подписания договора, следует из принятого закона.
В сообщении бесплатно укажут процентную ставку, сумму или лимит кредита, срок возврата и порядок отказа от займа в «период охлаждения».
Зачем это нужно: предполагается, что мера поможет защитить россиян от мошенников, которые оформляют кредиты по чужим паспортам, заявил депутат Анатолий Аксаков.
Закон вступит в силу 1 октября 2027 года.
В ООН увидели признаки военного преступления в ударах Киева по складам Wildberries
В ООН заявили, что атака ВСУ на склады Wildberries имеет признаки военного преступления, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.
Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
При этом он отметил, что нужно провести расследование ударов.
В Кремле назвали непростой ситуацию с Wildberries и ее продавцами из-за убытков, которые понесла и компания, и представители малого и среднего бизнеса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя.
Татьяна Ким ранее объявила, что компания прорабатывает меры финансовой поддержки продавцов, чьи товар пострадали в результате атак, в том числе объем выплат.
Компания уже начала выплачивать компенсации семьям погибших сотрудников (они получат по 2 млн рублей) и пострадавшим (по 1 млн рублей). Жертвами атак на два склада маркетплейса стали восемь человек: семеро в Котовске и один в Подмосковье. Несколько десятков сотрудников пострадали.
Пострадавший склад в Котовске откроют 23 июля, сообщила Татьяна Ким. Как только эксперты полностью оценят состояние логистического комплекса, он снова сможет принимать поставки. Товары, которые там были, вернутся в продажу. Товары, которые были на складе в Электростали, начнут отображаться на сайте в самое ближайшее время, добавила она.
В России ужесточили правила для мигрантов. За что будут выдворять из страны и кого в нее не пустят
Оснований для выдворения иностранцев из России стало вдвое больше. Законопроект, который 21 июля приняла Госдума сразу в двух чтениях, расширил с 22 до 45 пунктов перечень административных правонарушений, за совершение которых мигрантов будут не только штрафовать, но и выдворять из страны. В частности, выдворение грозит за:
- дискриминацию по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения и другим основаниям;
- неповиновение требованиям военного при переходе через границу;
- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии;
- мелкое хулиганство;
- нарушение правил митингов и пикетирования;
- организацию массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи;
- стрельбу в неположенных местах;
- блокирование транспортных коммуникаций;
- употребление наркотиков в общественных местах.
В Россию больше не пустят мигрантов с любой судимостью. Причем неважно, где иностранец совершил преступление — на территории РФ или за ее пределами, въезд для него будет закрыт. Нарушителям закона не выдадут разрешение на временное проживание и вид на жительство. Справку об отсутствии судимости должны будут предъявлять все приезжие, начиная с 14 лет.
Исключение сделали для беженцев, тех, кто получил политическое или временное убежище, а также служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе.
Что еще важно: новые сроки «гаражной амнистии», запрет на овощи и фрукты из Узбекистана и обман студентов со стажировкой
«Гаражную амнистию» продлили еще на пять лет. Она позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Под «амнистию» попадают гаражи, построенные не позже конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.
На временные металлические гаражи и подземные паркинги механизм не распространяется. В Госдуме считают «гаражную амнистию» востребованной практикой, поэтому она будет действовать до 1 сентября 2031 года.
столько гаражей оформили россияне за время действия «гаражной амнистии»
Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ограничения начнут действовать с 23 июля и распространятся на продукцию пяти экспортеров. Им временно запретят поставлять в Россию капусту, лук, томаты, свеклу, виноград, петрушку и укроп. Причиной в ведомстве назвали участившиеся случаи выявления карантинных товаров, например, южноамериканскую томатную моль.
Часть российских НПЗ возобновили продажи топлива на бирже. На всех этих предприятиях завершились ремонтные работы — как плановые, так и незапланированные. К торгам на Санкт-Петербургской бирже вернулись НПЗ совокупной мощностью переработки нефти около 40 млн тонн в год. После этого неудовлетворенный спрос начал сокращаться, а ситуация на некоторых заправках стабилизироваться. Тем не менее ряд крупных производств пока не участвуют в торгах. Аналитики предупреждают, что восстановление рынка не будет быстрым.
Мошенники начали предлагать российским студентам фейковые стажировки. Злоумышленники публикуют вакансии на сайтах объявлений и в соцсетях от имени эйчаров крупных компаний. Они обещают комфортную стажировку с высокой зарплатой и гибким графиком. Потом они выманивают у соискателя банковские данные якобы для оформления зарплатной карты, платного тестирования или покупки корпоративного софта. В итоге студент лишается накоплений, а мошенники исчезают.
Что еще интересно: тревожная статистика заболеваемости раком и продолжение скандала с россиянками в Грузии
К 2050 году каждый пятый житель планеты будет болеть раком. Тревожной статистикой Всемирной организации здравоохранения поделился академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что многие виды рака стали стремительно «молодеть». Например, в 2024 году около 400 тыс. случаев рака пришлось на детей и подростков, которые проживают в основном в бедных странах.
столько человек будет болеть раком к 2025 году, по мнению ВОЗ
Россиянка продала арендованных авто на 40 млн рублей. Жительница Подмосковья предлагала автовладельцам заработать на сдаче машин в аренду. Поначалу она действительно им платила, а потом просто пропадала. Как выяснилось, женщина продавала чужие авто по подложным документам (причем иногда одну машину двум разным владельцам сразу), а деньги забирала себе.
В прошлом году она реализовала таким образом 12 иномарок. Шесть из них полицейские смогли вернуть владельцам. Деньги за остальные она успела потратить на личные нужды.
В Грузии устроили митинг в поддержку мужчины, который избил российскую туристку. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как колонна людей идет по улицам Тбилиси от здания парламента к зданию канцелярии. Местный фотограф Гиорги Мосиашвили назвал это «антироссийским маршем».
Между тем самого мужчину, гражданина Грузии, сначала арестовали, но потом отпустили под залог в размере 5000 лари (более 148 тысяч рублей). Он сказал, что раскаивается в содеянном.
Конфликт произошел в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии. Мужчина обвинил российских туристок, что они мешают справлять свадьбу его брату. Он ворвался в их номер и ударил одну по лицу. У девушки сломан нос.