Главное за 21 июля. Легализация криптовалюты, новые условия для выдворения мигрантов и рак у каждого пятого человека

Легализация криптовалюты

Госдума приняла закон «О цифровых валютах», который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России. Цифровые монеты признают имуществом, а торговать ими разрешат на российских биржах через лицензированных брокеров.

Рынок будет регулировать Центробанк.

Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать только наиболее ликвидные активы, например биткоин, на сумму до 300 тысяч рублей в год.

При переводе более 100 тысяч рублей на горячий (программный) кошелек будет действовать «период охлаждения» в 48 часов.

Криптообменники должны будут иметь капитал не менее 15 млн рублей и внедрить антифрод-системы против мошенничества, пояснил юрист Юрий Брисов. Если активы украдут по вине площадки, она должна будет возместить клиенту ущерб в течение 30 дней.