Экстренный созыв Совбеза ООН после атаки на ЛНР, «шок» от цен на жилье и наказание уколами в детсаду. Главное за 22 мая
Шесть погибших обнаружили после удара Украины по колледжу в ЛНР. Путин обратился к ВСУ
Шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Украинские тяжелые беспилотники ударили по учебному корпусу и пятиэтажному зданию, где спали студенты. Пятиэтажка практически сложилась до второго этажа. Под завалами до сих пор остаются люди, спасатели пытаются их извлечь.
В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным Минздрава ЛНР, за помощью обратились 40 пострадавших, из них 14 — несовершеннолетние.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ использовали дроны самолетного типа с десятками килограммов взрывчатки. Жители города насчитали около десяти взрывов. Свидетели рассказывают, что дети выбегали из горящего здания босиком.
Что сказал Путин
Президент России начал встречу с выпускниками программы «Время героев» с доклада о трагедии в ЛНР. Владимир Путин заявил, что неонацистский режим Киева намеренно ударил по спящим студентам.
По словам главы государства, атака прошла в три волны: 16 беспилотников били в одну и ту же точку. Путин подчеркнул, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов или зданий спецслужб.
Это (атака ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР. — Прим. ред.) и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
Он призвал украинских военных не выполнять преступные приказы «нелегитимной проворовавшейся хунты» и немедленно сложить оружие.
«Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — добавил президент.
Путин также заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую: западная помощь и насильственная мобилизация положения не меняют, дезертирство приобретает катастрофический характер.
Россия созывает Совбез ООН
Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН на пятницу. Москва настаивает на обсуждении преднамеренного удара по гражданскому объекту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что виновные должны понести суровое наказание.
Российские правозащитники уже готовят обращения в международные организации с требованием признать удар военным преступлением. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что западные политики пока хранят «живодерское молчание».
Деньги: ЦБ в шоке от цен на жилье, вырастет страховка по вкладам, а «белые списки» пополнят банками
Директор департамента аналитики Центробанка Александр Данилов признался, что сильно удивлен нынешней стоимостью жилья.
Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
Данилов считает, что цены сильно выросли из-за ажиотажного спроса и дешевой льготной ипотеки в прошлые годы. Сейчас рынок постепенно остывает: объемы продаж новостроек снизились до 1,9 млн кв. метров в месяц — раньше этот показатель доходил до 2,5–3,5 млн.
Минимум столько должен зарабатывать россиянин, чтобы купить новостройку в Московском регионе в 2026 году, по оценке старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина.
Правительство согласилось увеличить лимиты страхования вкладов и эскроу-счетов. Страховка по рублевым вкладам на срок от трех лет вырастет с 1,4 до 2 млн рублей.
Столько же будут покрывать сберегательные сертификаты на срок от года до трех. Лимит страхования на эскроу-счетах для покупки квартир поднимут сразу с 10 до 30 млн рублей — старый порог давно отстал от реальных цен на жилье в крупных городах.
Российские банки и страховые компании начнут постепенно вносить в белые списки Минцифры: добавить всех одновременно технически невозможно. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Место в таком списке защищает банк от сбоев интернета — его клиенты смогут без проблем заходить в приложения и переводить деньги в любых условиях. Это дает сильное конкурентное преимущество. Первыми в список попадут крупнейшие банки и страховщики, точные критерии отбора сейчас готовят.
Что еще важно: новые иноагенты, армянские овощи под вопросов и наказание уколами в детсаду
Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него проект «После» и троих граждан. Статус иностранного агента получили журналист Станислав Дмитриевский, филолог Ольга Орлова и активистка Вилия Чойнова.
В министерстве пояснили, что фигуранты распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, выступали против СВО и тиражировали недостоверную информацию о политике властей. Проект «После» дополнительно обвинили в пропаганде ЛГБТ (движение внесено в перечень экстремистских организаций и запрещено в РФ).
Россельхознадзор начал проверять овощи и фрукты, которые ввозят в Россию из Армении. Руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил, что к качеству растительной продукции из этой страны есть вопросы. Специалисты проведут экспертизу в течение недели, после чего власти примут решение о возможном запрете на импорт.
С 22 мая в Россию уже временно ограничили ввоз цветов из Армении — из-за карантинных вредителей, а также всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.
В частном детском саду Тувы воспитатели наказывали четырехлетних детей уколами шприцем. Родители воспитанников центра «Страна детства» в Кызфли нашли на телах сыновей и дочерей следы от игл. Журналисты выяснили, что персонал пугал уколами тех, кто шумел или медленно ел, хотя никакие лекарства детям не вводили.
Директор этого учреждения в 2021 году входила в пятерку лучших воспитателей России. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности, а воспитателя и няню уволили.
Что еще интересно: смерчи в Москве из-за небоскребов и дата выхода GTA VI
Москву в ближайшие десятилетия будет чаще накрывать смерчами и мощными ураганами. Ученый из МФТИ Александр Родин предупредил, что виновата плотная высотная застройка. Небоскребы работают как искусственные барьеры: они мешают холодному воздуху вытеснять теплые массы воздуха, создавая зоны высокого давления. Чтобы город не разносило ветром, эксперт советует проектировать кварталы с учетом воздушных потоков и сажать больше деревьев.
Видеоигра Grand Theft Auto VI официально выйдет 19 ноября 2026 года. Глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что переносить долгожданный релиз не собираются. Масштабная рекламная кампания стартует в конце июня — тогда же игрокам раскроют стоимость новинки и откроют предзаказы.
В Rockstar решили в этот раз сделать ставку не на телерекламу, а на продвижение в соцсетях.
Предыдущая часть серии вышла еще в 2013 году и стала самым прибыльным развлекательным проектом в истории. Первый трейлер шестой части Rockstar выпустила в декабре 2023 года — ролик мгновенно набрал сотни миллионов просмотров.
Действие в шестой части игры развернется в штате Леонида (прототип Флориды), а главными героями станет криминальный дуэт — мужчина и женщина.