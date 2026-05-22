Экстренный созыв Совбеза ООН после атаки на ЛНР, «шок» от цен на жилье и наказание уколами в детсаду. Главное за 22 мая

Что сказал Путин

Президент России начал встречу с выпускниками программы «Время героев» с доклада о трагедии в ЛНР. Владимир Путин заявил, что неонацистский режим Киева намеренно ударил по спящим студентам.

По словам главы государства, атака прошла в три волны: 16 беспилотников били в одну и ту же точку. Путин подчеркнул, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов или зданий спецслужб.