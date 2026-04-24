Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля.
Центробанк в восьмой раз снизил ставку до 14,5%: что будет со вкладами и кредитами
Центробанк опустил ключевую ставку до 14,5% годовых. Регулятор отметил, что экономика остывает: люди стали тратить меньше, а компании теперь успевают производить нужное количество товаров. Из-за этого спрос перестал так сильно давить на цены.
По прогнозу Центробанка, в среднем за год ставка составит 14,0–14,5%. К лету ее уже могут перестать опускать.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика возвращается к росту. При этом инфляцию пока ждут в районе 4,5–5,5% — вернуться к цели в 4% получится не раньше 2027 года.
Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну; мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее.
Она добавила, что ключевая ставка защищает доходы граждан, ее повышение разрывает «порочный круг» постоянного роста цен.
Что будет с экономикой
ЦБ сохранил прогноз роста экономики на уровне 0,5–1,5%. Эльвира Набиуллина считает, что ВВП возвращается к росту.
При этом резкого падения доходов или всплеска безработицы регулятор сейчас не видит.
Инфляция все еще может вырасти. Главные угрозы связаны с Ближним Востоком: если конфликт в Иране затянется, это поднимет мировые цены. Внутри страны мешает дефицит кадров — зарплаты растут быстрее, чем компании успевают производить товары. Кроме того, люди все еще ждут подорожания продуктов и стараются закупиться впрок.
Набиуллина регулярно надевала броши на пресс-конференции, и их воспринимали, как намек на состояние экономики и решение ЦБ.
Первую «говорящую» брошь — в виде неваляшки — она надела в марте 2020 года на фоне падения рубля. Потом были и другие — снегирь, волна, туча. Глава регулятора признавала, что часто их трактуют шире, чем задумывалось.
С февраля 2022 года она выходит к прессе без украшений.
Что все это значит для россиян
Ставка ЦБ напрямую влияет на проценты по вкладам и переплаты по кредитам. Эксперты считают, что депозиты станут менее выгодными быстрее, чем подешевеют займы.
Вклады. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что в ближайший месяц доходность вкладов составит 12,5–13,8%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ждет снижения средней максимальной ставки ниже 13% уже в ближайшие недели.
Ипотека. Руководитель онлайн-агентства Welcome 24 Михаил Клименков уверен, что после 24 апреля ничего принципиально не изменится. По его словам, спрос оживет только при рыночной ставке в 13–14%. Главный аналитик «Циан» Алексей Попов отметил, что на рынок больше влияет ожидание новых правил по семейной ипотеке, а не решение по ставке.
Рубль. Экономист Балынин прогнозирует укрепление рубля до 70–75 за доллар в ближайший месяц. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, напротив, ожидает возвращения курса к 80 рублям за доллар уже к лету.
В Кремле решение Центробанка поддержали. Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин полностью доверяет политике регулятора.
На здоровье: отпуск по болезни близких, первая вакцина от коклюша и россияне-сладкоежки
В Госдуме предложили давать россиянам отпуска из-за болезни близких. Продолжительность такого отпуска — 5 дней, но оплачиваться они не будут, заявили депутаты от фракции «Новые люди».
Работники и сейчас могут взять отпуск за свой счет, если кто-то из членов семьи заболеет. Но его продолжительность в законодательстве не закреплена, из-за этого у них могут возникать конфликты с начальством, говорят авторы законопроекта.
Неоплачиваемый отпуск предлагают давать, если у человека заболеют:
- родители;
- дети;
- родные брат или сестра;
- дедушка или бабушка;
- внуки.
Чтобы оформить отпуск, нужна будет медсправка.
В России появилась первая отечественная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. Одна доза препарата может защитить от этих заболеваний на 10 лет.
Вакцина уже прошла клинические испытания на взрослых. Почти у всех антитела образовались через месяц после введения препарата.
Отечественную вакцину можно будет включить в календарь прививок и ревакцинировать взрослых каждые 10 лет, говорят ее разработчики.
столько доз вакцины в год могут выпускать в России
Россияне едят сахара в 4 раза больше нормы. статистикой поделился глава Минздрава Михаил Мурашко.
норма сахара в год, которую рекомендует Минздрав
С солью россияне тоже перебарщивают. Ее потребляют в 2,5 раза больше, чем рекомендуется. Норма Минздрава — 1,8 кг в год.
При этом год назад Мурашко говорил, что россияне едят сахара в 5 раз больше нормы, а соли так же — в 2,5 раза.
Что еще важно: новый обмен пленными, нефть в Черном море и обман дачников с борщевиком
Россия и Украина третий раз за месяц обменялись пленными. Посредниками выступили США и ОАЭ.
передала друг другу каждая из сторон
Российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После возвращения в Россию они будут лечиться в медучреждениях Минобороны.
В апреле Москва и Киев дважды обменивались пленными. 11 апреля обмен провели по формуле «175 на 175».
9 апреля РФ передала Украине тела 1000 военнослужащих, а взамен получила 41 тело. 11 апреля
Нефтепродукты из реки Туапсе попали в Черное море. Виноваты проливные дожди. Из-за них уровень воды в реке повысился, и нефть перелилась через боновые ограждения. Часть попала в акваторию моря, часть — на береговую линию. Ее убирают спасатели.
В ночь на 16 апреля украинские дроны атаковали морской терминал Туапсе. Там начался пожар. 19 апреля в море и реке рядом с Туапсе заметили нефтяное пятно площадью 10 000 кв. м. Тогда на месте ЧП поставили специальные ограждения, чтобы нефтепродукты не разлились еще больше.
Мошенники начали пугать дачников штрафами за борщевик. Злоумышленники рассылают им сообщения, что на их участке якобы нашли нарушения: сорняки или свалку. И предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке.
Пользователь переходит по ней — и ему тут же сообщают, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. И дальше начинается стандартный развод.
Всплеск таких разводов придется на майские праздники и на июнь, когда начнет цвести борщевик, предупредили эксперты сервиса разведки утечек данных DLBI.
С 1 марта 2026 года владельцев земельных участков обязали бороться с борщевиком и другими сорняками. За бездействие грозит штраф. Граждан могут оштрафовать на 20 000– 50 000 рублей, а юридических лиц — на 700 000.
Что еще интересно: россиянам назвали «стоимость» воспитания ребенка, а футболист возмутился ценами на помидоры
Цифра: сколько стоит вырастить ребенка
в такую сумму обойдется выращивание одного ребенка до 18 лет
Самая весомая строка расходов — еда. Она обойдется в 5,4 млн рублей, подсчитали аналитики Mash Money. На втором месте школы и кружки — 4,3 млн, а на третьем — секции и хобби. На них нужно 3,2 млн.
Футболист сборной России возмутился ценой на помидоры. Игрок «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что большинство футболистов не тратит деньги направо и налево, как про них думают.
Иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей! <...> В той же «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.