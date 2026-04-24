24 апреля 2026, 16:14

Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля.

Ключевую ставку снизили в восьмой раз подряд — до 14,5%. Аналитики ожидают, что проценты по вкладам упадут в ближайшие недели, но ипотека будет дешеветь медленнее, чем хотелось. В Черное море из-за ливней вылилась нефть с атакованного ранее терминала в Туапсе. Также сегодня состоялся новый обмен пленными, в Госдуме захотели ввести отпуск по болезни близких, а российские ученые создали новую отечественную вакцину. Все важное интересное в нашем ежедневном дайджесте.

Центробанк в восьмой раз снизил ставку до 14,5%: что будет со вкладами и кредитами

Центробанк опустил ключевую ставку до 14,5% годовых. Регулятор отметил, что экономика остывает: люди стали тратить меньше, а компании теперь успевают производить нужное количество товаров. Из-за этого спрос перестал так сильно давить на цены.

По прогнозу Центробанка, в среднем за год ставка составит 14,0–14,5%. К лету ее уже могут перестать опускать.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика возвращается к росту. При этом инфляцию пока ждут в районе 4,5–5,5% — вернуться к цели в 4% получится не раньше 2027 года.

Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну; мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее.

Эльвира Набиуллина
председатель Банка России

Она добавила, что ключевая ставка защищает доходы граждан, ее повышение разрывает «порочный круг» постоянного роста цен.

Что будет с экономикой

ЦБ сохранил прогноз роста экономики на уровне 0,5–1,5%. Эльвира Набиуллина считает, что ВВП возвращается к росту.

При этом резкого падения доходов или всплеска безработицы регулятор сейчас не видит.

Что может помешать снижению цен

Инфляция все еще может вырасти. Главные угрозы связаны с Ближним Востоком: если конфликт в Иране затянется, это поднимет мировые цены. Внутри страны мешает дефицит кадров — зарплаты растут быстрее, чем компании успевают производить товары. Кроме того, люди все еще ждут подорожания продуктов и стараются закупиться впрок.

Кстати, глава ЦБ снова пришла на пресс-конференцию без броши. Набиуллина пояснила, что «еще не время» ее возвращать. Глава регулятора так и не раскрыла, планирует ли она использовать украшения до конца 2026 года.

Что значили броши Набиуллиной

Набиуллина регулярно надевала броши на пресс-конференции, и их воспринимали, как намек на состояние экономики и решение ЦБ.

Первую «говорящую» брошь — в виде неваляшки — она надела в марте 2020 года на фоне падения рубля. Потом были и другие — снегирь, волна, туча. Глава регулятора признавала, что часто их трактуют шире, чем задумывалось.

С февраля 2022 года она выходит к прессе без украшений.

Что все это значит для россиян

Ставка ЦБ напрямую влияет на проценты по вкладам и переплаты по кредитам. Эксперты считают, что депозиты станут менее выгодными быстрее, чем подешевеют займы.

  • Вклады. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что в ближайший месяц доходность вкладов составит 12,5–13,8%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ждет снижения средней максимальной ставки ниже 13% уже в ближайшие недели.

  • Ипотека. Руководитель онлайн-агентства Welcome 24 Михаил Клименков уверен, что после 24 апреля ничего принципиально не изменится. По его словам, спрос оживет только при рыночной ставке в 13–14%. Главный аналитик «Циан» Алексей Попов отметил, что на рынок больше влияет ожидание новых правил по семейной ипотеке, а не решение по ставке.

  • Рубль. Экономист Балынин прогнозирует укрепление рубля до 70–75 за доллар в ближайший месяц. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, напротив, ожидает возвращения курса к 80 рублям за доллар уже к лету.

В Кремле решение Центробанка поддержали. Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин полностью доверяет политике регулятора.

На здоровье: отпуск по болезни близких, первая вакцина от коклюша и россияне-сладкоежки

В Госдуме предложили давать россиянам отпуска из-за болезни близких. Продолжительность такого отпуска — 5 дней, но оплачиваться они не будут, заявили депутаты от фракции «Новые люди».

Работники и сейчас могут взять отпуск за свой счет, если кто-то из членов семьи заболеет. Но его продолжительность в законодательстве не закреплена, из-за этого у них могут возникать конфликты с начальством, говорят авторы законопроекта.

Неоплачиваемый отпуск предлагают давать, если у человека заболеют:

  • родители;
  • дети;
  • родные брат или сестра;
  • дедушка или бабушка;
  • внуки.

Чтобы оформить отпуск, нужна будет медсправка.

В России появилась первая отечественная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. Одна доза препарата может защитить от этих заболеваний на 10 лет.

Вакцина уже прошла клинические испытания на взрослых. Почти у всех антитела образовались через месяц после введения препарата.

Отечественную вакцину можно будет включить в календарь прививок и ревакцинировать взрослых каждые 10 лет, говорят ее разработчики.

5 млн

столько доз вакцины в год могут выпускать в России

Россияне едят сахара в 4 раза больше нормы. статистикой поделился глава Минздрава Михаил Мурашко.

8 кг

норма сахара в год, которую рекомендует Минздрав

С солью россияне тоже перебарщивают. Ее потребляют в 2,5 раза больше, чем рекомендуется. Норма Минздрава — 1,8 кг в год.

При этом год назад Мурашко говорил, что россияне едят сахара в 5 раз больше нормы, а соли так же — в 2,5 раза.

Что еще важно: новый обмен пленными, нефть в Черном море и обман дачников с борщевиком

Россия и Украина третий раз за месяц обменялись пленными. Посредниками выступили США и ОАЭ.

193 военнопленных

передала друг другу каждая из сторон

Российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После возвращения в Россию они будут лечиться в медучреждениях Минобороны.

В апреле Москва и Киев дважды обменивались пленными. 11 апреля обмен провели по формуле «175 на 175».

9 апреля РФ передала Украине тела 1000 военнослужащих, а взамен получила 41 тело. 11 апреля

Нефтепродукты из реки Туапсе попали в Черное море. Виноваты проливные дожди. Из-за них уровень воды в реке повысился, и нефть перелилась через боновые ограждения. Часть попала в акваторию моря, часть — на береговую линию. Ее убирают спасатели.

Откуда в реке Туапсе нефтепродукты

В ночь на 16 апреля украинские дроны атаковали морской терминал Туапсе. Там начался пожар. 19 апреля в море и реке рядом с Туапсе заметили нефтяное пятно площадью 10 000 кв. м. Тогда на месте ЧП поставили специальные ограждения, чтобы нефтепродукты не разлились еще больше.

© Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Мошенники начали пугать дачников штрафами за борщевик. Злоумышленники рассылают им сообщения, что на их участке якобы нашли нарушения: сорняки или свалку. И предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке.

Пользователь переходит по ней — и ему тут же сообщают, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. И дальше начинается стандартный развод.

Всплеск таких разводов придется на майские праздники и на июнь, когда начнет цвести борщевик, предупредили эксперты сервиса разведки утечек данных DLBI.

Штрафы за борщевик в России

С 1 марта 2026 года владельцев земельных участков обязали бороться с борщевиком и другими сорняками. За бездействие грозит штраф. Граждан могут оштрафовать на 20 000– 50 000 рублей, а юридических лиц — на 700 000.

Что еще интересно: россиянам назвали «стоимость» воспитания ребенка, а футболист возмутился ценами на помидоры

Цифра: сколько стоит вырастить ребенка

30 млн рублей

в такую сумму обойдется выращивание одного ребенка до 18 лет

Самая весомая строка расходов — еда. Она обойдется в 5,4 млн рублей, подсчитали аналитики Mash Money. На втором месте школы и кружки — 4,3 млн, а на третьем — секции и хобби. На них нужно 3,2 млн.

Футболист сборной России возмутился ценой на помидоры. Игрок «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что большинство футболистов не тратит деньги направо и налево, как про них думают.

Иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей! <...> В той же «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.

Игорь Дивеев
защитник сборной России, игрок ФК «Зенит»