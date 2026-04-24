Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля.

Центробанк опустил ключевую ставку до 14,5% годовых. Регулятор отметил, что экономика остывает: люди стали тратить меньше, а компании теперь успевают производить нужное количество товаров. Из-за этого спрос перестал так сильно давить на цены.

По прогнозу Центробанка, в среднем за год ставка составит 14,0–14,5%. К лету ее уже могут перестать опускать.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика возвращается к росту. При этом инфляцию пока ждут в районе 4,5–5,5% — вернуться к цели в 4% получится не раньше 2027 года.