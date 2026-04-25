Новые льготы для вдов бойцов СВО, тихий час в школах и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Вдовы участников СВО будут бесплатно учиться в вузах
В российских вузах и колледжах ввели квоты для вдов участников СВО. Поправки в закон «Об образовании» одобрил президент Владимир Путин.
Вдовам и вдовцам участников СВО, которые проходят по квоте, не нужно будет сдавать вступительные экзамены. А еще они смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях в федеральных вузах.
Такую же льготу получили вдовы бойцов формирований ДНР и ЛНР, которые воевали в период с мая 2014 года.
Льгота действует до тех пор, пока вдова или вдовец не вступят в новый брак.
Какие образовательные льготы есть у самих участников СВО и их детей
Участники СВО и члены их семей тоже могут бесплатно учиться в вузах и колледжах и повышать квалификацию на курсах.
- супруг (супруга);
- дети, в том числе усыновленные;
- родители или усыновители;
- несовершеннолетние родные братья и сестры, которые проживают с ним;
- лица, с которым военнослужащий живет и воспитывает общих несовершеннолетних детей.
Для участников СВО и их детей есть отдельная квота на обучение в вузах — не меньше 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.
Если в вузе есть дополнительные творческие экзамены, льгота не действует.
У детей участников СВО есть льготы при устройстве в детсады и школы. Их должны принимать вне очереди в приоритетном порядке.
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на многоэтажку в Екатеринбурге выросло
Количество жителей Екатеринбурга, которые пострадали из-за ночного удара украинского беспилотника по многоэтажке в центре города, увеличилось с шести до девяти человек. Все они отравились продуктами горения, уточнил губернатор Свердовской области Денис Паслер. Кроме того, дроны повредили 44 квартиры в доме.
Всего за сутки системы ПВО сбили 256 беспилотников и 11 авиабомб украинской армии, сообщило Минобороны РФ.
- Белгородская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Орловская область;
- Смоленская область;
- Ростовская область;
- Волгоградская область;
- Астраханская область;
- Свердловская область;
- Челябинская область;
- Татарстан;
- Крым.
Ответные удары России
В ответ на атаку ВСУ российская армия ударила по украинским оборонным предприятиям, энергообъектам и инфраструктуре.
За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
Что еще важно: новые правила проверки чиновников, опасные ссылки и тихий час в школах
Расходы чиновников и их семей начнут проверять по-новому. С 1 сентября учитывать будут доходы не только супругов, но и несовершеннолетних детей госслужащих.
При определении общего дохода будут учитывать только доходы супруги или супруга, которые они получили в период брака. Но их можно будет указать в декларации, если нужно будет обосновать крупную покупку.
Сделки, которые госслужащий совершил до назначения на должность, контролировать не будут.
МВД посоветовало не переходить по ссылкам вне доменной зоны .ru. В частности, тем, что размещаются в зонах общего пользования (.site, .xyz, .click, .top, .link и других) или имитируют официальную веб-версию мессенджера. Иначе пользователь рискует заразить гаджеты вредоносными программами, которые дадут доступ мошенникам, предупредили в полиции.
…буквенное сочетание в конце адреса сайта. Оно может указывать территориальную принадлежность ресурса или его тематику. Например, сайты с .ru связаны с Россией, .uk — с Великобританией и т. д. Сочетание .com изначально использовали для компаний (сейчас им пользуются и другие ресурсы), а .org — для некоммерческих организаций.
Опасными могут быть и ссылки, созданные с помощью сервисов сокращения ссылок, добавили там.
В российских школах предложили устраивать тихий час для младшеклассников. Это поможет ученикам начальных классов снизить стресс при переходе из детсада в школу и адаптироваться к учебному процессу, считает член Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Однако перерыв на сон не должен быть обязательным для всех — только если ребенок сам захочет отдохнуть, добавил общественник.
Что еще интересно: штрафы за средний палец, «цветные» полнолуния и неудавшееся шоу отца-неплательщика
В России оштрафовали сразу несколько россиян, показавших людям средний палец. В Башкирии под административную статью попала женщина, которая продемонстрировала жест своей знакомой. В Тольятти девушка показала его водителю, занявшему ее парковочное место. А в Кировской области среднего пальца удостоился директор школы: ему показала жест мать одного из учеников.
Все дело в том, что демонстрация среднего пальца считается оскорблением. А значит, за это полагается административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
В мае россияне увидят два «цветных» полнолуния — 1 и 31 мая. Первое называют «цветочным», а второе за месяц — «голубым» (от английской идиомы once in a blue moon — «после дождичка в четверг»). Это редкое событие связано с тем, что полный лунный цикл пройдет раньше, чем закончится май.
В Москве нашли должника по алиментам благодаря телепередаче. Отец пятилетнего ребенка должен был выплачивать 25% от доходов, но уклонялся от обязанностей и скрывался от приставов. В итоге сотрудники ФССП узнали, что мужчина участвует в телешоу и нашли его в гримерке, когда он готовился к съемкам. Название передачи приставы не раскрыли, но отнесли ее к очень известным.