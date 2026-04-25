Новые льготы для вдов бойцов СВО, тихий час в школах и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля

В российских вузах и колледжах ввели квоты для вдов участников СВО. Поправки в закон «Об образовании» одобрил президент Владимир Путин.

Вдовам и вдовцам участников СВО, которые проходят по квоте, не нужно будет сдавать вступительные экзамены. А еще они смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях в федеральных вузах.

Такую же льготу получили вдовы бойцов формирований ДНР и ЛНР, которые воевали в период с мая 2014 года.