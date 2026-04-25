Российские средства ПВО сбили сотни беспилотников и 11 авиабомб за сутки

Российские средства ПВО сбили 256 беспилотников и 11 управляемых авиабомб

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили сотни беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) и более десятка авиабомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства от 25 апреля, всего было уничтожено 256 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб.

Ранее в министерстве сообщили, что в ночь на 25 апреля российские средства ПВО уничтожили 127 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что беспилотники перехватили над 14 регионами России.

До этого губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Из поврежденного здания эвакуировали 50 человек. По предварительной информации, в результате атаки были пострадавшие, на месте работали специалисты экстренных служб.