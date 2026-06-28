Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Отступление Украины и настоящая элита России. Что Путин рассказал на съезде ЕР
Президент России Владимир Путин 28 июня посетил XXIII съезд партии «Единая Россия» и сделал заявления о ходе СВО, отношениях с Западом, осенних выборах в Госдуму и экономической ситуации.
Российский лидер заявил, что сейчас ситуация на фронте складывается в пользу ВС РФ.
[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам.
Президент назвал участников СВО настоящей элитой страны и подчеркнул: нужно создавать условия, чтобы военные могли продолжить службу в госуправлении и экономике. Кроме того, он назвал текущее время судьбоносным для России.
Другие заявления Путина:
- Запад хочет посеять смуту в России и нанести ей поражение, но у него не получается;
- за свое будущее Россия готова сражаться;
- традиционные ценности — опора российского общества;
- задачи внутреннего развития России будут решены;
- социальные обязательства перед россиянами будут выполнены;
- экономику России выведут на новый технологический уровень;
- выборы в Думу пройдут в соответствии с законом, а кандидатам в депутаты нужно почаще общаться с обычными людьми;
- учителя заслуживают особого статуса и поддержки.
Ситуация с бензином: норматив по продаже на бирже снизили, а в Иркутской области ввели режим повышенной готовности
Путин провел совещание на тему ситуации на топливном рынке России. Российский лидер предложил принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
«Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — объяснил президент.
По его словам, крупнейшие нефтезаводы страны уже работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить показатели июня. Сейчас в РФ есть запас бензина в размере около 1,7 млн тонн.
Кроме того, Путин сообщил, что:
- создан оперштаб, который наблюдает за ситуацией с бензином круглосуточно;
- кабмин изучает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива;
- на некоторых автозаправках есть очереди, а нужные марки бензина есть не везде.
Он добавил: российских аграриев нужно обеспечить топливом, а последствия атак на российские энергообъекты — необходимо свести к минимуму.
В России снизили норматив по продаже бензина на бирже с 15 до 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Меры будут действовать три месяца. Ранее эту инициативу предложили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), чтобы оптимизировать поставки.
Теперь установленный норматив обязывает нефтяные компании продавать только 10% произведенного бензина через открытые торги на бирже. Предполагается, что это позволит:
- освободить дополнительные объемы топлива для поставок аграриям и другим значимым потребителям;
- избежать нехватки бензина в отдельных секторах, резко не снижая объем продаж;
- в целом поддержать внутренний рынок в пиковый сезон, когда идут полевые работы.
Что это значит: государство решило, что сейчас важнее не «честная» биржевая цена, а гарантированная физическая доставка топлива приоритетным потребителям — и ради этого готово свернуть часть открытого рынка и вручную придержать котировки на три месяца.
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях», — заявил губернатор.
В области:
- ограничили продажу бензина физлицам до 50 литров в сутки на машину;
- запретили пополнять канистры на АЗС (не распространяется на скорую помощь, спасателей, пожарных, коммунальную и сельскохозяйственную технику);
- рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удаленку;
- поручили силовикам следить за порядком в очередях и незаконной торговлей топливом.
Что еще важно: повышение маткапитала, ликвидация украинского разведчика и отравившиеся дети в Астрахани
Маткапитал и другие социальные пособия повысят 1 февраля 2027 года.
«Почему с 1 февраля? Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции. То есть проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — объяснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В том же месяце повысят страховые пенсии, добавил он.
- 729 тысяч рублей на первого ребенка;
- доплата на второго ребенка — 234 тысячи.
В Херсонской области из-за атаки ВСУ сгорели 40 автобусов. Украинская армия нанесла удар по автобусному парку в городе Скадовске. Среди уничтоженных машин есть в том числе 14 школьных автобусов. О пострадавших не сообщалось.
На Украине ликвидировали полковника украинской разведки Рустема Фахриева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предполагается, что именно он организовал покушение на российского офицера в Крыму — подговорил своего агента подорвать машину военного в декабре 2025-го. Но ФСБ удалось предотвратить попытку теракта.
В 2014 году Фахриев был членом «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация). Позднее он ушел служить в ВСУ и воевал против российской армии.
Число госпитализированных из-за отравления в Астрахани выросло до 23, среди них — шестеро детей. По предварительной информации, люди подхватили инфекцию, когда съели котлеты из судака.
Местные жители начали обращаться к врачам с симптомами еще с 24 июня. Один из пострадавших — экс-замглавы минздрава области. Еще одна пациентка — 62-летняя женщина — не выжила.
Что еще интересно: натиск морских блох, летний отдых не для всех и пахлава под охраной ЮНЕСКО
На отдыхающих у Азовского моря напали блохи. Одна из женщин пожаловалась на зуд и сыпь, которые появились у ее детей после купания. Врачи сказали, что это может быть последствия укусов мелких морских рачков. Предполагается, что блохи внезапно появляются у берега на несколько дней, а потом пропадают. Предугадать их появление невозможно.
Летний отдых у моря противопоказан некоторым россиянам. Речь идет о больных раком, а также о людях с проблемами с кожей и щитовидной железой, объяснил врач Юрий Булатов. С поездкой на курорт также лучше повременить пациентам с заболеваниями крови, тем, кто недавно заразился острой инфекцией, и эпилептикам.
Турция и Азербайджан объединились ради защиты пахлавы. Представители стран подали заявку на включение десерта в список ЮНЕСКО. Это вопрос будут решать на сессии с 30 ноября по 5 декабря. Если комитет одобрит запрос, то пахлава станет частью «нематериального культурного наследия человечества».