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28 июня 2026, 16:22

Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала

Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Владимир Путин сделал несколько заявлений. Он рассказал о ситуации в зоне боевых действий, коснулся темы выборов и объяснил, как дальше будет развиваться экономика России. Власти продолжают решать проблему с поставками бензина. Еще в одном регионе ввели ограничения, а торговать топливом на бирже теперь будут в меньшем объеме. О том, зачем государство пошло на этот шаг, а также об увеличении пособий в следующем году, новой атаке ВСУ и уничтожении влиятельного украинского разведчика — в нашем вечернем дайджесте.

Отступление Украины и настоящая элита России. Что Путин рассказал на съезде ЕР

Президент России Владимир Путин 28 июня посетил XXIII съезд партии «Единая Россия» и сделал заявления о ходе СВО, отношениях с Западом, осенних выборах в Госдуму и экономической ситуации.

Российский лидер заявил, что сейчас ситуация на фронте складывается в пользу ВС РФ.

[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам.

Владимир Путин

Президент назвал участников СВО настоящей элитой страны и подчеркнул: нужно создавать условия, чтобы военные могли продолжить службу в госуправлении и экономике. Кроме того, он назвал текущее время судьбоносным для России.

Другие заявления Путина:

  • Запад хочет посеять смуту в России и нанести ей поражение, но у него не получается;
  • за свое будущее Россия готова сражаться;
  • традиционные ценности — опора российского общества;
  • задачи внутреннего развития России будут решены;
  • социальные обязательства перед россиянами будут выполнены;
  • экономику России выведут на новый технологический уровень;
  • выборы в Думу пройдут в соответствии с законом, а кандидатам в депутаты нужно почаще общаться с обычными людьми;
  • учителя заслуживают особого статуса и поддержки.

Ситуация с бензином: норматив по продаже на бирже снизили, а в Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Путин провел совещание на тему ситуации на топливном рынке России. Российский лидер предложил принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

«Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — объяснил президент.

По его словам, крупнейшие нефтезаводы страны уже работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить показатели июня. Сейчас в РФ есть запас бензина в размере около 1,7 млн тонн.

Кроме того, Путин сообщил, что:

  • создан оперштаб, который наблюдает за ситуацией с бензином круглосуточно;
  • кабмин изучает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива;
  • на некоторых автозаправках есть очереди, а нужные марки бензина есть не везде.

Он добавил: российских аграриев нужно обеспечить топливом, а последствия атак на российские энергообъекты — необходимо свести к минимуму.

В России снизили норматив по продаже бензина на бирже с 15 до 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Меры будут действовать три месяца. Ранее эту инициативу предложили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), чтобы оптимизировать поставки.

Теперь установленный норматив обязывает нефтяные компании продавать только 10% произведенного бензина через открытые торги на бирже. Предполагается, что это позволит:

  • освободить дополнительные объемы топлива для поставок аграриям и другим значимым потребителям;
  • избежать нехватки бензина в отдельных секторах, резко не снижая объем продаж;
  • в целом поддержать внутренний рынок в пиковый сезон, когда идут полевые работы.

Что это значит: государство решило, что сейчас важнее не «честная» биржевая цена, а гарантированная физическая доставка топлива приоритетным потребителям — и ради этого готово свернуть часть открытого рынка и вручную придержать котировки на три месяца.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях», — заявил губернатор.

В области:

  • ограничили продажу бензина физлицам до 50 литров в сутки на машину;
  • запретили пополнять канистры на АЗС (не распространяется на скорую помощь, спасателей, пожарных, коммунальную и сельскохозяйственную технику);
  • рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удаленку;
  • поручили силовикам следить за порядком в очередях и незаконной торговлей топливом.

Что еще важно: повышение маткапитала, ликвидация украинского разведчика и отравившиеся дети в Астрахани

Маткапитал и другие социальные пособия повысят 1 февраля 2027 года.

«Почему с 1 февраля? Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции. То есть проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — объяснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В том же месяце повысят страховые пенсии, добавил он.

Размер маткапитала в 2026 году:
  • 729 тысяч рублей на первого ребенка;
  • доплата на второго ребенка — 234 тысячи.
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В Херсонской области из-за атаки ВСУ сгорели 40 автобусов. Украинская армия нанесла удар по автобусному парку в городе Скадовске. Среди уничтоженных машин есть в том числе 14 школьных автобусов. О пострадавших не сообщалось.

На Украине ликвидировали полковника украинской разведки Рустема Фахриева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предполагается, что именно он организовал покушение на российского офицера в Крыму — подговорил своего агента подорвать машину военного в декабре 2025-го. Но ФСБ удалось предотвратить попытку теракта.

В 2014 году Фахриев был членом «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация). Позднее он ушел служить в ВСУ и воевал против российской армии.

Число госпитализированных из-за отравления в Астрахани выросло до 23, среди них — шестеро детей. По предварительной информации, люди подхватили инфекцию, когда съели котлеты из судака.

Местные жители начали обращаться к врачам с симптомами еще с 24 июня. Один из пострадавших — экс-замглавы минздрава области. Еще одна пациентка — 62-летняя женщина — не выжила.

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Что еще интересно: натиск морских блох, летний отдых не для всех и пахлава под охраной ЮНЕСКО

На отдыхающих у Азовского моря напали блохи. Одна из женщин пожаловалась на зуд и сыпь, которые появились у ее детей после купания. Врачи сказали, что это может быть последствия укусов мелких морских рачков. Предполагается, что блохи внезапно появляются у берега на несколько дней, а потом пропадают. Предугадать их появление невозможно.

Летний отдых у моря противопоказан некоторым россиянам. Речь идет о больных раком, а также о людях с проблемами с кожей и щитовидной железой, объяснил врач Юрий Булатов. С поездкой на курорт также лучше повременить пациентам с заболеваниями крови, тем, кто недавно заразился острой инфекцией, и эпилептикам.

Турция и Азербайджан объединились ради защиты пахлавы. Представители стран подали заявку на включение десерта в список ЮНЕСКО. Это вопрос будут решать на сессии с 30 ноября по 5 декабря. Если комитет одобрит запрос, то пахлава станет частью «нематериального культурного наследия человечества».