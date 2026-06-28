Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала

По его словам, крупнейшие нефтезаводы страны уже работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить показатели июня. Сейчас в РФ есть запас бензина в размере около 1,7 млн тонн.

Кроме того, Путин сообщил, что:

создан оперштаб, который наблюдает за ситуацией с бензином круглосуточно;

кабмин изучает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива;

на некоторых автозаправках есть очереди, а нужные марки бензина есть не везде.

Он добавил: российских аграриев нужно обеспечить топливом, а последствия атак на российские энергообъекты — необходимо свести к минимуму.

В России снизили норматив по продаже бензина на бирже с 15 до 10% , сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Меры будут действовать три месяца. Ранее эту инициативу предложили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), чтобы оптимизировать поставки.

Теперь установленный норматив обязывает нефтяные компании продавать только 10% произведенного бензина через открытые торги на бирже. Предполагается, что это позволит:

освободить дополнительные объемы топлива для поставок аграриям и другим значимым потребителям;

избежать нехватки бензина в отдельных секторах, резко не снижая объем продаж;

в целом поддержать внутренний рынок в пиковый сезон, когда идут полевые работы.

Что это значит: государство решило, что сейчас важнее не «честная» биржевая цена, а гарантированная физическая доставка топлива приоритетным потребителям — и ради этого готово свернуть часть открытого рынка и вручную придержать котировки на три месяца.