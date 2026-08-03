Главное за 3 августа. Жертвы дрона в Геленджике, регион с худшими дорогами и запрет русского мата

В Минздраве уточнили, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Для удара по пляжу ВСУ могли использовать беспилотник модели FP-1 компании Firepoint или АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», предположил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Он добавил, что запускать дроны могли из Одесской области Украины. Минобороны это не комментировало.

На атаку дронов уже отреагировали в МИД РФ. В ведомстве заявили, что за ударами со стороны Украины может стоять Запад.