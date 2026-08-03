Главное за 3 августа. Жертвы дрона в Геленджике, регион с худшими дорогами и запрет русского мата
Украинский беспилотник взорвался на пляже в Геленджике. Есть погибшие
Украинский дрон-камикадзе утром 3 августа атаковал пляж в поселке Архипо-Осиповка, на котором отдыхали люди. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным оперштаба края, количество погибших достигло 7 человек, трое из них — дети. Всего пострадало около 40 отдыхавших, 21 из них развезли по больницам Геленджика, Горячего Ключа и Туапсинского округа.
В Минздраве уточнили, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Для удара по пляжу ВСУ могли использовать беспилотник модели FP-1 компании Firepoint или АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», предположил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Он добавил, что запускать дроны могли из Одесской области Украины. Минобороны это не комментировало.
На атаку дронов уже отреагировали в МИД РФ. В ведомстве заявили, что за ударами со стороны Украины может стоять Запад.
Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность к терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности.
В Госдуме предположили, что ВСУ наносят удары из-за возможной подготовки президента Украины Владимира Зеленского к президентским выборам. На поле боя успехов нет, поэтому Зеленский старается хотя бы таким образом «показать себя», объяснил депутат Андрей Колесник.
Другой парламентарий, Алексей Журавлев, считает, что число ударов по гражданским объектам со стороны Украины может расти, «пока у Киева будет возможность совершать такие атаки».
В офисе Зеленского заговорили о перемирии. А ключевого переговорщика назначили главой разведки
Владимир Зеленский предложил три варианта перемирия с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
- Воздушное перемирие — прекращение ударов в небе.
- Энергетическое перемирие — отказ от ударов по энергообъектам, включая нефтезаводы и электростанции.
- Перемирие на земле — заморозка конфликта по линии боестолкновений.
Он добавил, что Зеленский якобы готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
В Кремле слова Подоляка пока официально не комментировали.
Глава делегации Украины на переговорах с Россией и США Рустем Умеров возглавил украинскую Службу внешней разведки. Соответствующий приказ подписал Зеленский. По данным украинских СМИ, такое назначение позволит Умерову продолжить курировать переговоры по урегулированию конфликта.
Рустем Умеров был министром обороны Украины с 2023 по 2025 год.
Затем Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности Украины и главой делегации на переговорах с США. Он участвовал в нескольких раундах переговоров с Россией и США.
В апреле 2026-го антикоррупционный совет при Минобороны требовал отстранить Умерова от должности секретаря СНБО из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями и возможном разглашении гостайны.
Новое назначение вряд ли как-то серьезно скажется на переговорах и ходе СВО, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, это обычная «перетасовка» кадров, которая также может быть связана с подготовкой к выборам.
Убийство россиян уронило имидж Таиланда, а в Турции не спешат эвакуировать туристов из-за пожаров
Власти Таиланда признали, что убийство россиян ударило по имиджу страны. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун и глава МИД Сихасак Пхуангкеткеу позвонили российскому послу в королевстве Евгению Томихину, чтобы выразить соболезнования. По словам, Пхуангкеткеу власти Таиланда должны показать «реальными действиями», что больше не допустят подобных инцидентов. Ранее тайский премьер принес публичные извинения в связи с жестокой расправой над 22-летней россиянкой и ее 17-летним братом, которые жили в Паттайе. Он отметил: «Мотивы нападавших выходили за рамки простого ограбления».
22-летняя девушка и ее 17-летний брат пропали рано утром на 26 июля. Они поехали кататься на байке. Через 20 минут мать получила сообщение с номера дочери: «Срочно!», после этого телефон девушки стал недоступен. Спустя пять дней полиция задержала подозреваемых в убийстве — двух местных жителей, один из которых около двух месяцев назад освободился из тюрьмы. Они выдали себя за полицейских и завели брата и сестру в лес. Юношу они застрелили, а его сестру забили до смерти. Их тела закопали там же. Целью преступников был мотоцикл, на котором передвигались россияне. После убийства злоумышленники разобрали его и попытались продать на детали. Когда это не удалось, они закопали его на старом кладбище. Выйти на след преступников помогли местные жители.
Россиян не эвакуируют из отелей в охваченной лесными пожарами Турции. Соотечественники, которые сейчас отдыхают на турецких курортах, не жалуются на обстановку, заявила эксперт по туризму Майя Котляр. По ее словам, в жаркий сезон лесные пожары происходят в Турции практически ежегодно. Риск локальных возгораний пока сохраняется, но «оснований для паники и массовой отмены туров сейчас нет», заключила она.
Что еще важно: вакцина от самого распространенного рака, импортозамещенный самолет и рейтинг худших в стране дорог
В России разработали прототип вакцины от самого распространенного рака. Препарат должен защищать от про немелкоклеточного рака легких. Он считается самым распространенным, потому что в первую очередь поражает курильщиков. Вакцину создал Научный центр имени Гамалеи Минздрава России. По словам его научного руководителя Александра Гинцбурга, там разрабатывают и другие онковакцины на основе вакцины от меланомы «Неоонковак».
«Неоонковак» — это первая российская персонализированная противоопухолевая вакцина на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В ноябре 2025 года Минздрав РФ выдал первое в мире разрешение на клиническое применение такой вакцины. Первым пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой третьей стадии и метастазами. В конце июля 2026 года стало известно, что его организм дал положительный ответ на вакцину.
Импортозамещенный российский авиалайнер выполнил первый полет. Самолет МС-21, целиком оснащенный отечественными системами, стартовал с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала авиастроительной компании «Яковлев». Он поднялся на высоту до 6 тыс. метров и развил скорость до 600 км/ч.
длился первый полет МС-21
В Минпромторге сообщили, что самолет выполнил поставленную задачу. После того как судно завершит сертификационные летные испытания (он выполнил ее уже наполовину), Иркутский авиазавод запустит его серийные поставки. Он уже готов выпустить первую партию из 18 авиалайнеров.
Архангельская область возглавила антирейтинг регионов с самыми плохими дорогами. Нормативным требованиям там соответствует чуть больше 17% всех автодорог общего пользования и 34% магистралей регионального и межмуниципального значения. В лидерах антирейтинга, который составило РИА «Новости», оказались Волгоградская и Кировская области. Самые лучшие дороги — в Москве: все они соответствуют нормативам. В топе регионов с лучшими дорогами — Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ.
ФАС завела дело против Apple. Как пояснили в антимонопольном ведомстве, американская корпорация не исполнила требование о предустановке на ее устройства мессенджера «Макс» и отечественного магазина приложений RuStore. Компании грозит штраф.
Российские туристы рванули на Фиджи и Мадагаскар вместо Кубы. Турпоток на «остров свободы» в 2026 году упал на 90%, написала «Газета.Ru» со ссылкой на данные роуминга «МегаФона». Зато на Фиджи стало почти в 2,5 раза больше туристов из России, а на Мадагаскаре — в 2,6 раза. Набирают популярность такие направления, как Кабо-Верде, Ямайка и Мальдивы, а еще Сейшелы и Япония.
Что еще интересно: фанаты обиделись на Диму Билана, а россияне начали называть детей Одиссеями
Россияне начали называть детей Одиссеями. В этом году в Москве родилось два Одиссея, а еще Аид, Дионис, Афродита и Гера. Вдохновлялись ли родители фильмом «Одиссея» Кристофера Нолана, который сейчас с успехом идет в кинотеатрах, или им просто нравится древнегреческая мифология — точно неизвестно. Но имена греческих богов детям давали и раньше, рассказали в столичном загсе. Так, среди юных жителей столицы есть Зевс, Посейдон, Геракл и Прометей.
Фанаты раскритиковали Диму Билана из-за слишком высокой сцены на концерте. Певец дал масштабный концерт в Москве 31 июля. Поклонники артиста, которые покупали билеты в танцевальную зону, в соцсетях пожаловались, что сцена, на которой пел музыкант, была слишком высокой и загораживала обзор. В итоге, вместо того чтобы смотреть на кумира, они вынуждены были смотреть на стену высотой несколько метров. Билан после этого обратился к фанатам в соцсетях. Он назвал свое шоу инновационным и признал, что новшества не всегда работают с первого раза. Он пообещал «разобрать все моменты» и найти решение.
В книгах Виктора Пелевина и Стивена Кинга нашли пропаганду наркотиков. Речь идет о произведениях «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Кинга и «Аполло» Пелевина. Список книг, на которые нужно наносить специальную маркировку, расширил Российский книжный союз (РКС). В него также вошли:
- «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта;
- «Удушье», «Рождение звука» Чака Паланика;
- «Виктор Цой. Жизнь» и «Кино» Виталия Калгина;
- «Заводной апельсин» Энтони Берджесса.
С 1 марта 2026 года в России действует уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, произведениях литературы и искусства.
За распространение произведений с упоминанием наркотиков без маркировки предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей для юрлиц.
В Латвии хотят запретить ругаться русским матом. Такое предложение озвучил депутат Рижской думы Марцис Кулис. Он назвал брань на русском — «добровольной саморусификацией». Но пока соответствующий законопроект в местный парламент никто не внес.