Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Петербург пережил массированную атаку дронов в день старта ПМЭФ. Как отреагировала Москва
В день открытия ПМЭФ над Ленобластью сбили 59 украинских беспилотников, которые летели в сторону Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов сообщил, что обломки упали в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.
Жители слышали громкие взрывы, а в небе над окраинами города поднялся столб черного дыма. Пострадали четыре человека — они находятся в больнице в стабильном состоянии.
По данным СМИ, дроны шли на предельно малой высоте, а часть пути пролегала прямо над жилыми домами. Журналисты пишут, что беспилотники летели через Финский залив.
Запугивание гостей ПМЭФ и роль Запада в атаке
Депутат Андрей Колесник считает: Киев пытался сорвать экономический форум, на который приехали делегации из 100 стран.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что «целая группа спонсоров киевского режима» стоит за этим налетом.
Они не останавливаются перед любыми провокациями и ни коим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что атака не помешала работе ПМЭФ — форум открылся по графику.
Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция
Геополитика: Британия перебрасывает танки к границе РФ, а Италия тормозит вступление Украины в ЕС
Британские военные перебросили тяжелые танки Challenger 2 к российской границе в Эстонии. Технику передали 2-му батальону Королевского полка Шотландии для участия в учениях НАТО Spring Storm.
Маневры проходят в приграничном эстонском уезде Вырумаа — там военные тренируются отражать наступление российской армии. При этом эксперты критикуют Challenger 2: они отмечают слабую маневренность, большой вес при малой мощности и устаревшую систему наведения.
Эти недостатки уже проявились при использовании танков на Украине.
Ранее СМИ заявили, что США обсуждают размещение тактического ядерного оружия в новых европейских странах НАТО. Белый дом якобы готов отправить на восточный фланг альянса самолеты, способные нести ядерные бомбы.
Сильнее всего в этом заинтересованы Польша и страны Балтии, которые граничат с Россией.
Италия внезапно выступила против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Рим начал затягивать этот процесс, хотя раньше регулярно поддерживал идею расширения ЕС.
Итальянская партия «Лига» усомнилась, что Украину стоит принимать в союз, а министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что у Киева слишком много нерешенных внутренних проблем.
Что еще важно: арест активов Google на 10 млрд и ужесточение контроля за техосмотром
Суд в Бельгии арестовал активы Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российской дочки ИТ-гиганта. Имущество и счета компании заблокировали из-за банкротства московского офиса ООО «Гугл».
Конкурсный управляющий пытается вернуть деньги, которые американская корпорация вывела из России в виде дивидендов прямо перед банкротством.
Если местный суд подтвердит решение московского арбитража, эти 115 млн евро пойдут на выплату долгов российским кредиторам, объяснил бельгийский адвокат российской компании Майкл де Бук.
МВД планирует жестче контролировать проведение техосмотра авто. Новые правила заработают с 1 сентября 2026 года. Полиция сможет быстрее отключать серые пункты ТО от Единой автоматической системы техосмотра без долгих согласований.
Самим компаниям, проводящим техосмотр, откроют доступ к государственной базе «Такси», чтобы они могли следить, как часто перевозчики проходят обязательный осмотр.
## Что еще интересно: ядовитые осьминоги, мем про Смоленск и обманутые блогеры
Экологи предупредили отдыхающих на Бали об опасности смертельно ядовитых синекольчатых осьминогов. Туристы зря боятся акул — куда чаще проблемы на пляжах приносят:
- кубомедузы,
- португальские кораблики,
- ядовитые рыбы-камни.
Самую серьезную угрозу несет крошечный синекольчатый осьминог размером с мяч для гольфа. Его яд считается одним из самых токсичных на планете. Когда моллюск чувствует опасность, на его теле вспыхивают яркие голубые кольца. От него лучше держаться подальше.
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Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети