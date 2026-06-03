Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая

Британские военные перебросили тяжелые танки Challenger 2 к российской границе в Эстонии. Технику передали 2-му батальону Королевского полка Шотландии для участия в учениях НАТО Spring Storm.

Маневры проходят в приграничном эстонском уезде Вырумаа — там военные тренируются отражать наступление российской армии. При этом эксперты критикуют Challenger 2: они отмечают слабую маневренность, большой вес при малой мощности и устаревшую систему наведения.

Эти недостатки уже проявились при использовании танков на Украине.

Ранее СМИ заявили, что США обсуждают размещение тактического ядерного оружия в новых европейских странах НАТО. Белый дом якобы готов отправить на восточный фланг альянса самолеты, способные нести ядерные бомбы.

Сильнее всего в этом заинтересованы Польша и страны Балтии, которые граничат с Россией.

Италия внезапно выступила против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Рим начал затягивать этот процесс, хотя раньше регулярно поддерживал идею расширения ЕС.

Итальянская партия «Лига» усомнилась, что Украину стоит принимать в союз, а министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что у Киева слишком много нерешенных внутренних проблем.