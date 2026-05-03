Дополнительные доходы РФ от дорогой нефти, новые угрозы Трампа Ирану и домашние цветы против депрессии. Главное за 3 мая
Россия заработала сотни миллиардов на подорожавшей нефти. В Кремле не исключают дальнейшего роста цен
Бюджет России получит дополнительно около 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Цены на нефть резко выросли после начала войны между Ираном и США. В начале марта Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки поступает около четверти всей нефти и трети сжиженного природного газа.
Но уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца одинаковые, поэтому эти показатели друг друга уравновесят, добавил министр.
В первом квартале 2026 года российский бюджет недосчитался примерно 570 млрд рублей нефтегазовых доходов, из них 234 млрд недополучено в марте.
столько нефтегазовых доходов поступило в бюджет в январе — марте
Это более чем на 45% меньше, чем за первый квартал 2025 года.
Силуанов ранее говорил, что после повышения цен на нефть дополнительные нефтегазовые доходы приходят через полтора-два месяца.
К началу мая они опустились до примерно $110–115 за баррель.
Россия нарастит добычу нефти
Семь ведущих стран ОПЕК+, которые договорились добровольно сократить добычу нефти, в июне нарастят ее на 188 тысяч баррелей в сутки.
- Россия;
- Саудовская Аравия;
- Ирак;
- Казахстан;
- Кувейт;
- Оман;
- Алжир.
Квота России составит 9,762 млн баррелей.
Такое решение страны приняли после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Эксперты в отрасли считают это подтверждением, что ОПЕК+ продолжает работать в штатном режиме.
В Кремле назвали условие дальнейшего подорожания нефти
Цены на нефть могут вырасти еще сильнее, если ВСУ будут наносить удары по инфраструктуре нефтяного экспорта России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Из-за ситуации в Ормузском проливе «нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть», отметил он. Если российской нефти станет меньше, цены будут выше нынешних показателей.
Иран передал США новый мирный план. Трамп его сразу раскритиковал
Тегеран представил Вашингтону свой вариант мирного соглашения. Он состоит из 14 пунктов, сообщает агентство Tasnim.
Иран требует от Штатов:
- решить все спорные вопросы в течение 30 дней;
- предоставить Тегерану гарантии ненападения в будущем;
- вывести войска из ряда стран Ближнего Востока;
- выплаты репараций и отмены санкций;
- разработать новые правила судоходства в Ормузском проливе;
- и т. д.
Судя по этим пунктам, иранские власти считают, что у них есть преимущество в конфликте с США, объяснил политолог-американист Малек Дудаков. По их мнению, энергокризис сильнее бьет не по Тегерану, а по американской экономике и рейтингам президента Дональда Трампа.
Штаты уже получили план и собираются в ближайшее время его рассмотреть. Но Трамп заранее усомнился, что предложение Тегерана устроит Белый дом.
Они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
После слов американского лидера, движение кораблей в Ормузском проливе почти полностью прекратилось. Если 2 мая через воды прошли девять судов, то сегодня — только два иранских торговых корабля.
Это связано с тем, что заявление Трампа сильно пошатнуло надежду на скорое восстановление судоходства, отмечает Bloomberg.
Что еще важно: волонтеркам запретили убирать мазут, на Колыме нашли погибших горняков, а у границы с Финляндией заметили дрон
Женщинам запретили чистить пляжи Туапсе от мазута. Местные власти и краевое управление МЧС объяснили запрет заботой о репродуктивном здоровье волонтерок, написал «Коммерсант».
Те в ответ заявили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».
В администрации Туапсинского района подтвердили запрет. Его объяснили тем, что уборка мазута — тяжелая работа. К тому же к ней привлекают только тех, кто умеет обращаться с отходами.
На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех горняков. На шахте в Сусуманском округе в четверг, 30 апреля, обрушилась порода из-за схода селя. Под завалами оказались восемь человек: четверо иностранцев, двое жителей Колымы и два вахтовика из других регионов. Их поиски идут круглосуточно.
В Финляндии, рядом с российской границей, заметили дрон. Беспилотник нарушил воздушное пространство страны на востоке, в районе Виролахти, заявило финское Минобороны. Модель и происхождение беспилотника не установили. Он больше не находится в воздушном пространстве государства, добавило ведомство.
В Кремле пояснили слова Путина о запретах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формулировку главы государства исчерпывающей.
Путин ранее сказал, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно, а законодательство должно быть «гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее».
Президент, вероятно, имел в виду, что граждане воспринимают не все инициативы как целесообразные во многом потому, что им не объясняют их должным образом, сказал Песков.
Что еще интересно: девять сгоревших из-за случайности домов и неожиданное «лекарство» от депрессии
Россиянин случайно сжег девять домов, когда топил печь. Это произошло в селе Кучерове Красноярского края. Мужчина хотел согреться в ветреную погоду, но во время растопки произошел пожар. Без жилья остались 42 человека. Местные власти пообещали подыскать погорельцам квартиры и выплатить компенсацию, а на поджигателя завели уголовное дело.
Забота о растениях может помочь больным легкой формой депрессии, рассказала психолог София Павлова. То же касается тревожников и людей с хроническим стрессом.
Для них это безопасное и доступное хобби для снижения фонового негатива. Также при легкой апатии наблюдение за ростом и развитием растений может вернуть интерес к жизни и дать необходимое ощущение продуктивности.
Она уточнила, что такой метод подойдет не всем, и подчеркнула: если самому справиться с апатией и тревогой не получается, то нужно обратиться к специалисту.