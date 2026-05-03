15:07, 3 мая 2026Мир

В Финляндии недалеко от границы с Россией нашли неопознанный беспилотник

Юлия Юткина
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата недалеко от границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении министерства говорится, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны на востоке. Военно-воздушные силы нашли его в районе Виролахти. Как отмечается, модель и происхождение БПЛА не установлены, на текущий момент он больше не находится в воздушном пространстве страны.

Ранее сообщалось, что найденный в Финляндии у границы с Россией дрон был украинским и нес боеприпас. Беспилотник был взорван.

