Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 3 мая 2026Россия

Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании на запретах

Песков: Россияне не всегда воспринимают новые инициативы как целесообразные
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал недавние слова главы РФ Владимира Путина о зацикливании на запретах — президент рекомендовал органам власти не делать этого. Его цитируют «Вести».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формулировка Путина была исчерпывающей.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — высказался он, добавив, что чаще всего, по его мнению, это происходит потому, что россиянам их должным образом не объясняют.

Песков отметил, что, как ему кажется, именно об этом и говорил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно. Он подчеркнул, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее. 

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина вновь выпустила по России дальнобойную ракету

    Песков сообщил о возвращении отношений России и Европы к конфронтации

    Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании на запретах

    Кремль прокомментировал заявление Трампа о близости соглашения по Украине

    В Европе тысячи украинских беженцев оставят без жилья

    Хоккеист Кузнецов рассказал об инциденте с пожарными в США

    Раскрыта причина пожара в 14 двухквартирных домах в российском регионе

    На Украине наркотические обезболивающие стали доступнее

    Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok