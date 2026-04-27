Путин высказался о запретах в российских законах

14:20, 27 апреля 2026Россия

Путин: Зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин высказался о запретах, заявив, что зацикливаться на них в законотворчестве контрпродуктивно. Его слова приводит РИА Новости.

«Наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — обозначил Путин.

По мнению главы государства, законодательный процесс в России также должен быть системным и творческим. При этом он призвал не зацикливаться на запретах, назвав такую работу контрпродуктивной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о невозможности заменить депутатов роботами, поскольку у искусственного интеллекта отсутствуют совесть и ответственность, которые важны для принятия решений. Позднее он напомнил один из заветов Владимира Ленина, который гласит, что честность в политике есть результат силы, а лицемерие — результат слабости.

