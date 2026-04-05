«Турецкий поток» попытались подорвать, в Центральную Россию придут морозы, а «тележка» уже на «радио Судного дня». Главное за 5 апреля

В Махачкале после сильных ливней обрушилась многоэтажка . По предварительным данным, в многоквартирном доме из-за наводнения размыло фундамент.

Судя по кадрам очевидцев, здание начало сползать и проваливаться в грунт. В этот момент внутри были люди, но никто не пострадал. Жильцов эвакуировали сотрудники МЧС.

Дом построен в устье реки, хотя это запрещено. На этой же улице стоят еще четыре многоэтажки и они тоже в зоне риска, сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Здания оцепили.