«Турецкий поток» попытались подорвать, в Центральную Россию придут морозы, а «тележка» уже на «радио Судного дня». Главное за 5 апреля
В Сербии нашли бомбу возле трубопровода, поставляющего российский газ
Силовики нашли два рюкзака с 4 кг взрывчатки и детонаторами в сербском автономном крае Воеводина рядом с магистралью, поставляющей в Сербию и Венгрию газ из трубопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что если бы бомба сработала, то обе страны лишились бы поставок газа на много дней.
Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по факту попытки диверсии.
Это экспортный газопровод, соединяющий Россию и Турцию. Проходит по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной из которых газ поступает в Турцию, по другой — в страны Юго-Восточной Европы. С января 2025 года через него пролегает единственный маршрут поставок российского газа в европейские страны.
О случившемся сербский лидер рассказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Глава венгерского правительства созвал экстренное заседание совета обороны. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто добавил, что участок газопровода возьмет под охрану армия республики.
Реакция России
Инцидент уже прокомментировали в РФ.
Венгрию хотят лишить суверенитета. Делают это разными способами: политически, <...>, экономически, <...>, через энергетику. <...> Будапешт давал отпор. Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков».
О том, что Украина хочет подорвать «Турецкий поток», в феврале предупреждал президент России Владимир Путин. Таким образом Киев планирует сорвать переговоры о мирном урегулировании, объяснял российский лидер.
Наводнение смыло многоэтажки в Дагестане, а Центральную Россию ждет «арктическое вторжение»: погодные аномалии
В Махачкале после сильных ливней обрушилась многоэтажка. По предварительным данным, в многоквартирном доме из-за наводнения размыло фундамент.
Судя по кадрам очевидцев, здание начало сползать и проваливаться в грунт. В этот момент внутри были люди, но никто не пострадал. Жильцов эвакуировали сотрудники МЧС.
Дом построен в устье реки, хотя это запрещено. На этой же улице стоят еще четыре многоэтажки и они тоже в зоне риска, сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Здания оцепили.
Жильцов отправят в пункты временного пребывания.
Из-за угрозы подтопления людей эвакуируют также в Дербентском районе Дагестана. Там переполнилось водохранилище, и есть риск, что вода затопит несколько микрорайонов. В безопасное место планируют вывезти 4165 человек.
Жителей Центральной России ждет «арктическое вторжение». На предстоящей неделе начнутся холодные дожди, а в период с четверга до следующего вторника может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В начале недели днем будет +6…+9, а во второй половине — не выше +3…+6, предупредил синоптик.
Самыми холодными, снежными и ветреными будут четверг и пятница, предупредил синоптик. Может даже показаться, что вернулась зима, потому что температура на улице будет ощущаться как –5…–8 градусов.
Это явление, когда массы ледяного воздуха из Арктики быстро перемещаются в регионы с более теплым климатом. Часто такое связано с погодными вихрями — циклонами: после их развития или обновления в определенной зоне возникает поток холодного воздуха. Итог — резкое похолодание, уменьшение влажности и скачок атмосферного давления.
Солнце поглотило самую яркую комету года. Небесное тело C/2026 A1 пропало из поля зрения космических средств наблюдения накануне.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН говорят, что, когда комета приблизилась к Солнцу, ее летучие вещества рассеялись в кроне, а вот крупные каменные фрагменты могли упасть на поверхность звезды.
Астрономы полагают, что эта комета входила в семейство комет Крейца. Считается, что все они обломки неизвестной гигантской кометы, которая распалась несколько веков или даже тысячелетий назад.
Что еще важно: затонувший сухогруз, разрушительный пожар в Калининграде и прямые рейсы в Танзанию
В Азовском море затонул сухогруз «Волго-Балт-138», перевозивший зерно. Девять членов экипажа, все россияне, сумели покинуть судно и добраться до берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Один человек утонул, а еще двое пропали без вести, добавил он.
Обстоятельства случившегося сейчас расследует прокуратура. По данным ТАСС, всего на борту «Волго-Балта-138» было 11 членов экипажа, двое из которых погибли в результате атаки беспилотника, из-за которой и утонуло судно. Кроме того, источник журналистов утверждал, что одного из девяти спасшихся моряков нашли мертвым.
В калининградском ТЦ «Гиант» произошел мощный пожар. Сначала огонь охватил площадь 500 кв. м, но в итоге она увеличилась до 1,5 тыс. «квадратов», сообщили в МЧС. Возгорание распространилось по обшивке здания и на припаркованные рядом машины. Пламя тушат 75 спасателей на 15 пожарных расчетах.
Пострадали три человека. Одному из них понадобилась госпитализация.
Есть две версии начала пожара. Согласно первой, сначала загорелся электромобиль на парковке, а с него огонь перекинулся на торговый центр. Вторая версия предполагает, что пламя распространилось по зданию, после того как на крыше вспыхнули стройматериалы.
Россию и Танзанию свяжут прямые авиарейсы. Власти обеих стран уже утвердили это решение, рассказал министр транспорта африканского государства Макаме Мняа Мбарава. Точных дат запуска перелетов он не назвал, объяснив, что пока стороны прорабатывают детали соглашения так, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
Что еще интересно: первые однояйцевые четверняшки в России и новое слово на «радиостанции Судного дня»
В России впервые родилась однояйцевая четверня. Четырех абсолютно похожих друг на друга девочек родила жительница Петербурга. Это почти чудо, потому что вероятность появления на свет однояйцевой четверни крайне мала.
Такое случается лишь в одном случае из 15,5 млн родов.
Самая крупная из сестер ростом 41 см и весом 1640 г, самая маленькая — 37 см и 1360 г. Уникальные роды принимала целая команда врачей.
«Радиостанция Судного дня» передала слово «тележка». Пользователи увидели в этом иронию: сообщение прозвучало на фоне замедления мессенджера Telegram, который в России иногда называют этим словом. Чуть позже радиостанция вновь ожила и передала еще одно слово — «деликатный».
Это загадочная радиостанция, которая вещает на частоте 4625 кГц. Послушать ее можно с помощью обычного радиоприемника. Однако большую часть времени в эфире не звучит ничего, кроме монотонного жужжания (из-за этого ее еще называют «жужжалкой»). Время от времени там раздаются слова, причем довольно часто несуществующие (например, «панкосвод», «лагограч», «онероруст») или просто сочетания букв и цифр. Точное назначение радиостанции неизвестно. Есть множество разных версий. Например, по одной из них, она нужна на случай катаклизмов, по другой — чтобы передавать инструкции российским разведчикам по всему миру.