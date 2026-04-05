17:09, 5 апреля 2026Россия

Пожар в калининградском ТЦ связали с российским электромобилем

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

К крупному пожару в калининградском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гиант» привело возгорание электромобиля, припаркованного у стены здания. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают РЕН ТВ и Baza.

Одна из сотрудниц ТЦ утверждала, что вспыхнул автомобиль «АмберАвто» — такое название получил адаптированный для России китайский электрокар JMEV Yi, собираемый в Калининграде на заводе «Автотор». От него пламя быстро перекинулась на фасад здания.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о трех пострадавших. Травмы получили как минимум две женщины, в том числе одна из сотрудниц магазина сломала ногу. У одной из покупательниц диагностировали отравление угарным газом, ее состояние оценивается как нормальное. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

В комментарии местному порталу «Клопс» совладелец сети «Люмен Фильм» Павел Поникаровский рассказал, что из кинотеатра в ТЦ успели вывести всех посетителей и сотрудников. По его словам, сигнализация оперативно сработала по всем помещениям.

Ранее стало известно о пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке города. Предварительно его причиной стало короткое замыкание.

