16:07, 5 апреля 2026Россия

В российском городе вспыхнул крупный торговый центр

В Калининграде загорелся ТРЦ «Гиант» и припаркованные рядом автомобили
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Крупный пожар вспыхнул в Калининграде. Огнем охвачены несколько этажей торгово-развлекательного центра «Гиант» и припаркованные рядом автомобили. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

По данным Telegram-канала 112, в результате возгорания пострадали три человека. Им оказана амбулаторная медицинская помощь. На видеороликах, снятых очевидцами, видно, что в отдельных местах огонь уничтожил фасад. У здания много машин, не исключено, что не все владельцы знают о происходящем.

В ТРЦ работают более 80 точек с одеждой, обувью и другими товарами широкого спроса, магазины бытовой техники, светотехники, кафельной плитки, сантехники, товаров для дома, украшений, сувениров и декора. Также в нем есть кинотеатр на пять залов и фудкорт.

Ранее сообщалось о пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Предположительно, его причиной могло стать короткое замыкание.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    В Казахстане прорвало плотину

    Все новости
