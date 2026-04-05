В российском городе вспыхнул крупный торговый центр

В Калининграде загорелся ТРЦ «Гиант» и припаркованные рядом автомобили

Крупный пожар вспыхнул в Калининграде. Огнем охвачены несколько этажей торгово-развлекательного центра «Гиант» и припаркованные рядом автомобили. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

По данным Telegram-канала 112, в результате возгорания пострадали три человека. Им оказана амбулаторная медицинская помощь. На видеороликах, снятых очевидцами, видно, что в отдельных местах огонь уничтожил фасад. У здания много машин, не исключено, что не все владельцы знают о происходящем.

В ТРЦ работают более 80 точек с одеждой, обувью и другими товарами широкого спроса, магазины бытовой техники, светотехники, кафельной плитки, сантехники, товаров для дома, украшений, сувениров и декора. Также в нем есть кинотеатр на пять залов и фудкорт.

Ранее сообщалось о пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Предположительно, его причиной могло стать короткое замыкание.