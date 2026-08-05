Главное за 5 августа. Россия перехватила 1000 дронов, ЦБ обещает замедление роста цен, а Трамп отказал Киеву в «Патриотах»

По информации Минобороны России, за минувшие сутки средства ПВО перехватили 1083 дрона самолетного типа. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Семь раненых в Белгородской области

Под ударами БПЛА оказались сразу три округа региона. В Грайворонском округе пострадали двое мужчин — у одного множественные осколочные ранения и открытый перелом, у второго — только осколочные ранения. Оба в состоянии средней тяжести.

В Ракитянском округе дрон атаковал предприятие в селе Илек-Кошары. Ранены еще двое мужчин. В поселке Пролетарский пострадали мужчина и женщина на коммерческом объекте. В Шебекино дрон ударил по городской территории, ранение получил еще один житель.

Разрушения также есть в Борисовке, Грузском, Красном Октябре, Солохах и Октябрьском.

Ситуация в белгородских больницах

Всего в медучреждениях Белгородской области остаются 131 пациент, сообщили в Минздраве региона. 11 из них — в реанимации, включая ребенка из Валуйского округа. Его состояние стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Удар по Донецку

5 августа также стало известно, что в Донецке из-за ударов ВСУ погибла женщина. Беспилотник попал в медучреждение в Киевском районе города. Еще двое человек получили ранения — женщины 1946 и 1952 года рождения.

Глава Белгородской области рассказал Путину об изменении тактики ударов ВСУ На встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об изменении тактики украинских атак. По его словам, за последние две недели обстрелы приграничья участились.