Главное за 5 августа. Россия перехватила 1000 дронов, ЦБ обещает замедление роста цен, а Трамп отказал Киеву в «Патриотах»
Минобороны: ВСУ выпустили более 1000 дронов по России за сутки. Что известно
По информации Минобороны России, за минувшие сутки средства ПВО перехватили 1083 дрона самолетного типа. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Семь раненых в Белгородской области
Под ударами БПЛА оказались сразу три округа региона. В Грайворонском округе пострадали двое мужчин — у одного множественные осколочные ранения и открытый перелом, у второго — только осколочные ранения. Оба в состоянии средней тяжести.
В Ракитянском округе дрон атаковал предприятие в селе Илек-Кошары. Ранены еще двое мужчин. В поселке Пролетарский пострадали мужчина и женщина на коммерческом объекте. В Шебекино дрон ударил по городской территории, ранение получил еще один житель.
Разрушения также есть в Борисовке, Грузском, Красном Октябре, Солохах и Октябрьском.
Ситуация в белгородских больницах
Всего в медучреждениях Белгородской области остаются 131 пациент, сообщили в Минздраве региона. 11 из них — в реанимации, включая ребенка из Валуйского округа. Его состояние стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.
Удар по Донецку
5 августа также стало известно, что в Донецке из-за ударов ВСУ погибла женщина. Беспилотник попал в медучреждение в Киевском районе города. Еще двое человек получили ранения — женщины 1946 и 1952 года рождения.
Глава Белгородской области рассказал Путину об изменении тактики ударов ВСУ На встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об изменении тактики украинских атак. По его словам, за последние две недели обстрелы приграничья участились.
Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За последние две недели участились атаки и обстрелы.
Путин на встрече с Шуваевым назвал безопасность людей главным приоритетом для региона.
Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для Patriot, а Макрон пообещал давление на Россию
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал ему в поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Президент США сослался на нехватку ракет на американских складах. И добавил, что они нужны для защиты объектов США на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива на фоне конфликта с Ираном.
Владимир Зеленский после ночных ударов ВС России по Киеву обратился к западным партнерам. Те, кто не готов передавать Украине системы ПВО, должны ввести новые санкции против России, заявил он.
Партнеры, которые не готовы помогать более активно со снабжением ракетами-перехватчиками уже сейчас, могут помочь с разработкой новых санкций.
Он также обвинил Запад в неготовности снабжать украинскую ПВО для перехвата российских ракет.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночные удары ВС России по Киеву. Он заявил, что Европа не поддастся «ни усталости, ни запугиванию».
По его словам, ЕС и союзники продолжат усиливать давление на Москву — через новые санкции и наращивание военной помощи Украине.
Евросоюз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и свое население.
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Что еще важно: прогноз Центробанка по росту цен, ситуации с топливом и ключевой ставке
Центробанк ожидает, что годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% только в 2027 году. Во втором полугодии 2026-го она сохранится в диапазоне 4–5%. При этом прогноз на текущий год повышен до 6–7% — в апреле регулятор называл цифры 4,5–5,5%.
На внутреннем рынке топлива, по оценке ЦБ, наметилась стабилизация. Прямой вклад подорожания бензина в инфляцию составил 0,3 п.п. в июне и еще 0,2 п.п. в первой половине июля.
Регулятор также пересмотрел прогноз по ключевой ставке: в 2026 году она ожидается на уровне 14,5–14,6%, в 2027-м — 10,5–12,5%, в 2028-м — 8–9%. К 2029 году ставка может снизиться до 7,5–8,5%. В апрельских оценках цифры были заметно ниже.