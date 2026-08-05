Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
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Что за закон
4 августа Владимир Путин подписал закон, который дает властям право мониторить цены на всех этапах производства и продажи важнейших продуктов питания россиян. Теперь государство сможет отслеживать, как формируется стоимость товаров — от производителя до полки в магазине.
Это поможет быстро определять, по каким причинам на самом деле растут цены на продукты
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Как будут следить за ценами
Правительство определит ряд ведомств, которые получат доступ к данным, используемым Росстатом для расчета инфляции. А именно:
- объемы продаж;
- доходы и расходы компаний;
- прибыль;
- данные из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений.
Что изменится для обычных покупателей
Мгновенного снижения цен после подписания закона ждать не стоит, отметила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова. По словам экспертам, для потребителя результат будет косвенным, а вот властям закон даст «рентгеновское зрение».
Раньше государство видело только конечную цену на полке, но не понимало, на каком именно этапе происходит необоснованная наценка.
Теперь, видя всю цепочку, правительство сможет точечно бить по спекулянтам или неэффективным посредникам, не прибегая к методам административного давления на всех сразу. Если государство видит, что стоимость муки у производителя упала, а хлеб на полке подорожал — это повод для предметного разговора с ретейлером.
По словам эксперта, если механизм заработает, правительство сможет принимать меры — например, обнулять пошлины или субсидировать перевозки — на 2−3 недели быстрее, чем раньше.
Это поможет гасить всплески цен, прежде чем они станут общероссийским трендом.
Эксперт добавила, что закон направлен на борьбу не с инфляцией как таковой, а с необоснованным ценовым «перегревом».
Инфляция часто разгоняется посредниками, которые накручивают цену на каждом этапе перепродажи. Доступ к данным ФНС позволит ФАС и другим ведомствам видеть реальную маржинальность каждого звена.
От хлеба до сладостей: какие продукты будут мониторить
Росстат каждый месяц считает, как растут цены. Для этого он отслеживает около 500 товаров и услуг — все, что идет в основу потребительской корзины. Именно эти позиции и попадут под новый мониторинг:
- базовые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы;
- овощи и фрукты;
- сладости и напитки.
Правительство может в дальнейшем дополнить этот список.
Что это значит для бизнеса
Вопреки опасениям, новый закон — не про тотальный контроль. Зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш подчеркнул: «Это не вмешательство в коммерческую тайну, а контролируемый и защищенный законом механизм».
Данные будут использовать только для мониторинга и анализа. Никаких публичных списков «нехороших» компаний не планируется.
Для легального бизнеса перемены будут минимальными — отчетность в ФНС они и так сдают. Однако нагрузка на бухгалтерию возрастет. Ирина Карапетова отметила, что теперь бизнесу придется обосновывать повышение цен не просто ситуацией на рынке, а конкретными данными о расходах. В том числе удорожанием горюче-смазочных материалов, электроэнергии, логистики.
Закон ударит по «серым» перекупщикам, которые раньше могли скрывать свои доходы и манипулировать ценами. Прозрачность цепочки отсечет тех, кто не может доказать легальность своей деятельности, что в долгосрочной перспективе выровняет конкурентную среду для добросовестных игроков.
Какие плюсы и минусы нового закона
Ирина Карапетова отнесла к плюсам больший порядок и меньше шансов для посредников наживаться необоснованно. А среди минусов она назвала усиление отчетной нагрузки на бизнес и рост издержек на администрирование данных, что в теории может быть заложено в цену товара.
Потребителю закон обещает более стабильную ценовую картину за счет того, что государству будет проще находить «виновников» необоснованных наценок и оперативно воздействовать на них экономическими (а не только административными) рычагами.