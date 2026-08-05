От хлеба до сладостей: какие продукты будут мониторить

Росстат каждый месяц считает, как растут цены. Для этого он отслеживает около 500 товаров и услуг — все, что идет в основу потребительской корзины. Именно эти позиции и попадут под новый мониторинг:

базовые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы;

овощи и фрукты;

сладости и напитки.

Правительство может в дальнейшем дополнить этот список.

Что это значит для бизнеса

Вопреки опасениям, новый закон — не про тотальный контроль. Зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш подчеркнул: «Это не вмешательство в коммерческую тайну, а контролируемый и защищенный законом механизм».

Данные будут использовать только для мониторинга и анализа. Никаких публичных списков «нехороших» компаний не планируется.

Для легального бизнеса перемены будут минимальными — отчетность в ФНС они и так сдают. Однако нагрузка на бухгалтерию возрастет. Ирина Карапетова отметила, что теперь бизнесу придется обосновывать повышение цен не просто ситуацией на рынке, а конкретными данными о расходах. В том числе удорожанием горюче-смазочных материалов, электроэнергии, логистики.