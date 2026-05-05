Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета в столицах. Главное за 5 мая.
Два человека погибли после удара дронов по Чебоксарам, сорваны сотни авиарейсов. Итоги массированной атаки
В Чебоксарах при атаке беспилотников погибли два человека, еще 34 получили ранения. Глава республики Олег Николаев сообщил, что среди пострадавших есть ребенок. Взрывами повредило 28 многоквартирных домов.
Один из домов, по данным СМИ, атаковал беспилотник типа «Лютый» c боевой часть в 60 килограмм.
В регионе ввели режим ЧС: школы закрыли, а движение транспорта в части города ограничили. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
Массированная атака на регионы и удар возмездия
Всего за сутки российская ПВО сбила 289 беспилотников и 6 ракет. Взрывы зафиксировали в Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Подмосковье и еще в 16 областях.
Владимир Зеленский заявил, что Киев применил новые крылатые ракеты F-5 Flamingo.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что «Фламинго» с дальностью до 1500 км — это фактически переделка старых британских и советских разработок. По его словам, ракета малоэффективна: из десяти запущенных снарядов до цели долетает только один, остальные перехватывает ПВО.
В ответ российская армия ударила по объектам энергетики и оборонным заводам Украины. В Минобороны заявили, что все цели поражены.
Зеленский подтвердил, что в нескольких областях, включая Киевскую и Харьковскую, повреждены линии электропередачи и критическая инфраструктура.
Сбои в авиасообщении: какие аэропорты закрывали
Из-за угрозы беспилотников Минтранс временно ограничил работу аэропортов в московских аэропортах в Домодедово, Внуково, Шереметьево Жуковском, а также в Калуге, Нижнем Новгороде, Геленджике, Костроме и Череповце.
В Москве задержали около 140 рейсов, еще несколько десятков отменили. Самолеты, которые должны были сесть в столице, уходили на запасные аэродромы в Петербург, Саратов и Ульяновск.
В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково предупредил о задержках рейсов, вылетающих в сторону Москвы.
Позже Росавиация сообщила, что все столичные аэропорты вернулись к обычному графику работы.
В столицах восстановили мобильный интернет, но посоветовали делать распечатки. Подробности
В Москве и Санкт-Петербурге устранили временные блокировки мобильной связи, с которыми местные жители столкнулись утром 5 мая.
В Минцифре напомнили, что ограничения вводили для безопасности россиян, и в течение майских праздников такая необходимость еще может возникнуть. В этом случае операторы связи заранее предупредят абонентов о повторных ограничениях.
Домашний интернет при этом и Wi-Fi работают без помех.
Накануне, 4 мая, крупные российские операторы разослали абонентам предупреждения о возможных проблемах с мобильным интернетом в Москве с 5 по 9 мая. Среди причин в СМС называли подготовку к праздничным мероприятиям и безопасность населения.
Утром 5 мая пользователи в Москве и Санкт-Петербурге начали массово жаловаться на перебои со связью. На этом фоне банки тоже предупредили клиентов о возможных задержках в работе банковских приложений и рекомендовали подключаться к Wi-Fi.
Во время ограничений интернета у россиян возникли трудности с такси. Водители не вышли на работу или искали Wi-Fi в кафе и на заправках, чтобы получать заказы. Многие предпочли работать за МКАДом или подбирали пассажиров на улице. Из-за этого время ожидания такси для пассажиров выросло.
Несколько музеев и театров Москвы попросили посетителей с 5 по 11 мая заранее распечатывать билеты, чтобы сократить время ожидания на входе и избежать неудобных ситуаций. В Пушкинском музее пояснили, что сразу после оформления билета на сайте можно скачать файл или сделать скриншот и предъявить его при контроле.
В Русской православной церкви призвали не переоценивать технологии и помнить в первую очередь о спасении души. По словам зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отключения интернета говорят о хрупкости технологической цивилизации, которая обещает все вплоть до цифрового бессмертия.
«На деле всемогущество технологий является преходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют своей ценности в любых обстоятельствах», — заявил Кипшидзе.
У россиян стали активнее красть данные и аккаунты в Telegram. Подробности
Перед майскими праздниками аферисты стали использовать «тематические» схемы обмана:
- Открытки в мессенджерах и по почте
Пользователям приходят поздравления с вложениями, которые выглядят безобидно (например, с расширением .gift). Но внутри открытки содержится вирус, который крадёт пароли и доступы к банковским приложениям. Такие опасные подарки могут прийти от от знакомых, которых заранее взломали, поэтому эксперты по кибербезопасности советуют быть бдительными.
- «Выплаты ветеранам» и «памятные медали»
Мошенники звонят ветеранам и их близким, представляются сотрудниками Социального фонда или соцзащиты, сообщают о «выплате к празднику» и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС.
По другой схеме они обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка на самом деле ведет на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники получают доступ к счетам ветеранов.
- Замена замков и домофонов
В этой схеме мошенники звонят жертве под видом специалистов по замене замков и домофонных ключей в подъезде. Они обращаются по имени и отчеству, называют точный адрес регистрации и в целом звучат убедительно.
По их словам, первое время нужно будет ходить по специальному коду, который придёт в Telegram. На самом деле это код авторизации на новом устройстве.
Что еще важно: бум антидепрессантов, сокращение новогодних каникул и стоимость шашлыка
Продажи антидепрессантов в России выросли вдвое, но психических расстройств стало больше. По данным Forbes, с 2022 года на треть выросли продажи транквилизаторов и на 20% — психостимуляторов.
Однако число психических заболеваний с 2020-го по 2024 год увеличилось на 18%. Врачи объясняют это тем, что люди стали чаще обращаться к психиатрам, а те — точнее ставить диагнозы.
В 80 регионах России не хватает важных лекарств от рака. Пациенты жалуются на дефицит препаратов для лечения рака легких, яичек и детских онкозаболеваний.
Росздравнадзор уверяет, что в больницах запасы есть.
Поступать в магистратуру не по профилю могут запретить. В Госдуму внесли законопроект, по которому для зачисления понадобится диплом бакалавра в той же сфере или опыт работы по специальности.
Авторы инициативы считают, что когда лингвисты идут учиться на химиков-технологов, качество образования падает. Сейчас не по специальности учится почти каждый четвертый магистрант.
Шашлык на четверых в эти праздники обойдется в 1300–2500 рублей. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), мясо для гриля подорожало на 3–5% за год.
Сильнее всего за пять лет выросла в цене баранина — почти в два раза (до 815 рублей за кг).
Курятина теперь стоит около 228 рублей, свинина — 387.
Новогодние каникулы хотят сократить в пользу майских праздников. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перенести часть зимних выходных на весну.
Политик уверен, что две недели отдыха в январе — это слишком много, а лишние дни в мае помогут дачникам. В 2026 году каникулы на майские стали самыми короткими за 8 лет.
Что еще интересно: Аквариды в Москве, спрос на ничегонеделание и свободный Гуф
**В ночь на 6 мая жители столицы смогут увидеть яркий звездопад Майские Аквариды, который родится из пылевого следа кометы Галлея. Наблюдать его можно будет даже с балконов многоэтажных домов с видом на восточный или юго-восточный горизонт. Самый пик звездопада придется на 2-4 часа утра, когда скорость метеоров достигнет 40 единиц в час.
«Ничегонеделание» у россиян становится все популярнее. Молодежь все чаще отказываются от насыщенных экскурсий и активного отдыха в пользу тишины, восстановления сил и сна. Туроператоры замечают огромный спрос на санатории Кавказских Минеральных Вод, небольшие спокойные пляжные отели в Сочи и Анапе и базы отдыха в горных районах (Алтай, Байкал, Камчатка, Карелия).
Уголовное дело на рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) закрыли, а приговор отменили. Суд рассмотрел апелляцию и согласился с примирением сторон. Рэперу ранее дали один год условно за самоуправство: в октябре 2024 года Гуф и его друг устроили драку в подмосковной бане, напав на брата администратора и отобрав у него телефон. Сперва его обвиняли в грабеже, но затем статью изменили на самоуправство. В итоге стороны помирились, и Гуф теперь свободный человек.