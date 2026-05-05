Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета в столицах. Главное за 5 мая.

В Чебоксарах при атаке беспилотников погибли два человека, еще 34 получили ранения. Глава республики Олег Николаев сообщил, что среди пострадавших есть ребенок. Взрывами повредило 28 многоквартирных домов.

Один из домов, по данным СМИ, атаковал беспилотник типа «Лютый» c боевой часть в 60 килограмм.

В регионе ввели режим ЧС: школы закрыли, а движение транспорта в части города ограничили. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Массированная атака на регионы и удар возмездия

Всего за сутки российская ПВО сбила 289 беспилотников и 6 ракет. Взрывы зафиксировали в Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Подмосковье и еще в 16 областях.