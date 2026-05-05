Раскрыт тип атаковавшего многоэтажку в городе России в 1000 километров от границы дрона

Многоквартирный дом в Чебоксарах атаковал беспилотник типа «Лютый»

Многоквартирный дом в Чебоксарах атаковал беспилотник типа «Лютый». Тип дрона, ударившего по зданию в городе России в 1000 километров от границы с Украиной, раскрыла Baza в Telegram.

По данным канала, речь идет о дроне, боевая часть которого составляет около 60 килограммов.

Беспилотники типа «Лютый» являются самыми дальнобойными в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аппарат способен преодолевать расстояния до 1000 километров.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Чебоксарах, удар пришелся по шестому этажу здания. В результате как минимум в восьми квартирах выбило стекла, начался пожар. Жителей микрорайона начали эвакуировать. По последним данным, пострадали 10 человек, еще одного спасти не удалось.