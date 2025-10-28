Россия
07:18, 28 октября 2025

Военный рассказал об самых дальнобойных дронах ВСУ

Военный Дандыкин: Дроны ВСУ на 1,6 тысячи километров сбиваются средствами ПВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Самые дальнобойные беспилотники в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят название «Лютый», однако их и другие дроны сбивают российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский предупредил россиян о возросших угрозах со стороны Украины из-за дальнобойных дронов ВСУ. Под ударом могут оказаться объекты критической инфраструктуры и жилые массивы, указал он.

Эксперт отметил, что у Украины может появиться возможность запускать дроны дальностью полета до 1,6 тысячи километров. При этом он отметил, что все это в подавляющем большинстве сбивается с российской ПВО.

«Как показали события в Брянской области, практически все дроны, которых запустили десятки, были сбиты. Они тоже дальнобойные. Это какая-то импульсивная агрессия. Поэтому сейчас очень много вопросов про то, что у них есть и ракеты, которые летят очень далеко, и дроны, и много чего другого. Но мы ответили учениями наших ядерных сил, ядерной триады, что шутить и дразнить Россию не стоит», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 27 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти две сотни беспилотников. Больше всего из них — 47 — перехватили над Брянской областью.

    Все новости