Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 22 октября 2025Россия

Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

Цимлянский: Угроза жилым массивам РФ возросла из-за дальнобойных дронов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, которого цитирует ТАСС.

Опасность со стороны соседнего государства возросла из-за дальнобойных дронов ВСУ, пояснил он. Под ударом могут оказаться объекты критической инфраструктуры и жилые массивы, указал Цимлянский.

Также вице-адмирал высказался о привлечении резервистов к выполнению оборонных задач. Он указал, что такие лица будут привлекаться исключительно к защите объектов в глубине страны для задач, не связанных со спецоперацией.

Ранее Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников ВСУ на Дагестан. В министерстве сообщили о сбитии восьми летательных аппаратов в небе над республикой.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости