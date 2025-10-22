Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

Цимлянский: Угроза жилым массивам РФ возросла из-за дальнобойных дронов ВСУ

Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, которого цитирует ТАСС.

Опасность со стороны соседнего государства возросла из-за дальнобойных дронов ВСУ, пояснил он. Под ударом могут оказаться объекты критической инфраструктуры и жилые массивы, указал Цимлянский.

Также вице-адмирал высказался о привлечении резервистов к выполнению оборонных задач. Он указал, что такие лица будут привлекаться исключительно к защите объектов в глубине страны для задач, не связанных со спецоперацией.

Ранее Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников ВСУ на Дагестан. В министерстве сообщили о сбитии восьми летательных аппаратов в небе над республикой.