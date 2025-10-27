Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 193 беспилотника ВСУ над 13 регионами

В ночь на понедельник, 27 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти две сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 193 беспилотника над 13 регионами России. Больше всего из них — 47 — перехватили над Брянской областью.

Еще 42 дрона сбили над Калужской областью, 40 — над Московским регионом, 32 — над Тульской областью, 10 — над Курской областью, 7 — над Орловской областью, по 4 — над Ростовской и Воронежской областями, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской областями, по 1 — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Днем ранее, 26 октября, силы ПВО сбили 26 беспилотников над тремя регионами страны. Под удар попали Брянская, Белгородская и Курская области, все атаки были отражены.