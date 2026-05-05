Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

Полковник Матвийчук: Эффективность украинских ракет «Фламинго» низкая

Украинская фирма, разрабатывающая ракету «Фламинго», работает на деньги Великобритании, и центр управления находится именно там, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что это за оружие, где его производят и насколько оно эффективно.

На Украине, по словам Матвийчука, было несколько цехов по сборке этих ракет, но российские военные их уничтожили. После этого производство перенесли — по одним данным, в Великобританию, по другим, в Германию, уточнил он.

«"Фламинго" — это дозвуковая ракета старой британской разработки. Украинцы ее скопировали, перекрасили и назвали своей. Если посмотреть на нее в профиль, она очень сильно напоминает советские беспилотные летательные аппараты "Рейс" и "Крыло" конструкции Туполева. Это чистейший плагиат», — заявил полковник.

Матвийчук отметил, что дальность полета ракеты составляет от 800 до полутора тысяч километров. Она несет почти 300 килограммов взрывчатки.

Однако эффективность «Фламинго», по данным военного эксперта, очень низкая. Из десяти запущенных ракет долетает только одна. Сбить ее можно всеми доступными средствами противовоздушной обороны — начиная от зенитно-ракетного комплекса «Стрела» и заканчивая более современными системами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о пусках ракет «Фламинго» по России. По его словам, украинские ракеты якобы преодолели 1500 километров.