Мошенники нацелились на ветеранов перед 9 Мая

Депутат Панеш предупредил об атаке мошенников на ветеранов и их близких

В преддверии Дня Победы аферисты нацелились на пожилых людей и их близких, предупредил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о новых схемах обмана и призвал ветеранов и их родственников быть бдительными.

«Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или соцзащиты, сообщают о "выплате к празднику" и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги», — заявил парламентарий.

По другой схеме, уточнил Панеш, ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам.

Депутат подчеркнул, что настоящие государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, беззаявительно. Медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом, ссылок в СМС никто не присылает, предупредил парламентарий.

Депутат посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, никогда не называть данные карты и коды, перезванивать в официальные организации для проверки информации. При попытке мошенничества нужно немедленно обращаться в полицию и банк.

Ранее генеральный директор Secure-T (группа компаний «Солар») Харитон Никишкин рассказал, что мошенники накануне майских праздников и 9 Мая атаковали россиян в мессенджерах открытками с вредоносным содержимым.

