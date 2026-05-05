Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 5 мая 2026Путешествия

Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

Две сотни рейсов задержаны или отменены в России из-за атак беспилотников
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Около двух сотен авиарейсов задержаны или отменены в России из-за атак беспилотников на Москву 5 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в столичном аэропорту Внуково выбились из расписания 56 рейсов, еще 10 отменились. В Шереметьево задержали 61 рейс, а 28 не смогут вылететь в течение дня. В Домодедово на прилет и вылет опаздывают 21 самолет, несколько бортов перенаправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск.

В настоящее время ограничения на полеты в московских авиагаванях сняты, отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в Москве силы противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотников Вооруженных сил Украины. Данных о пострадавших не поступало. На этом фоне аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно прекратили работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok