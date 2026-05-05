Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

Две сотни рейсов задержаны или отменены в России из-за атак беспилотников

Около двух сотен авиарейсов задержаны или отменены в России из-за атак беспилотников на Москву 5 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в столичном аэропорту Внуково выбились из расписания 56 рейсов, еще 10 отменились. В Шереметьево задержали 61 рейс, а 28 не смогут вылететь в течение дня. В Домодедово на прилет и вылет опаздывают 21 самолет, несколько бортов перенаправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск.

В настоящее время ограничения на полеты в московских авиагаванях сняты, отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в Москве силы противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотников Вооруженных сил Украины. Данных о пострадавших не поступало. На этом фоне аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно прекратили работу.