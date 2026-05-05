В Москве отразили новую атаку беспилотников ВСУ

Мэр Собянин: В Москве силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников ВСУ

В Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Данных о пострадавших не поступало.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, уточнил Собянин. Других подробностей столичный мэр не привел.

В ночь на 4 мая украинские военные выпустили на Москву восемь беспилотников. Подчеркивалось, что противник использовал дроны FP-1, в последнее время применяемые в качестве «маток» для FPV-дронов.

Собянин рассказал, что один из беспилотников попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве. Никто из жильцов не пострадал, эвакуация людей не проводилась.