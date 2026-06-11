Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня

Послы Германии, Великобритании и Франции приехали в МИД России обсудить мир на Украине. Переговоры с замглавы МИД Михаилом Галузиным состоялись по инициативе западной стороны и продлились около полутора часов.

Европейские дипломаты призвали Россию и Украину начать прямые переговоры при участии США и стран Европы. Посол Франции по итогам встречи заявил, что стороны провели хорошую дискуссию.

Ранее, 8 июня, лидеры Франции, Великобритании и Германии после встречи с Владимиром Зеленским тоже выступили с совместным заявлением. Там они призвали прекратить огонь на линии соприкосновения, дать Украине “юридически обязывающие” гарантии безопасности и сохранить замороженными российские активы до завершения конфликта.

В Кремле потом отметили, что позиция этих стран противоречива: они призывают к миру, но одновременно собирают помогать Украине вооружаться.