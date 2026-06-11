Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Послы стран НАТО приехали на переговору в Москву. Чем они закончились?
Послы Германии, Великобритании и Франции приехали в МИД России обсудить мир на Украине. Переговоры с замглавы МИД Михаилом Галузиным состоялись по инициативе западной стороны и продлились около полутора часов.
Европейские дипломаты призвали Россию и Украину начать прямые переговоры при участии США и стран Европы. Посол Франции по итогам встречи заявил, что стороны провели хорошую дискуссию.
Ранее, 8 июня, лидеры Франции, Великобритании и Германии после встречи с Владимиром Зеленским тоже выступили с совместным заявлением. Там они призвали прекратить огонь на линии соприкосновения, дать Украине “юридически обязывающие” гарантии безопасности и сохранить замороженными российские активы до завершения конфликта.
В Кремле потом отметили, что позиция этих стран противоречива: они призывают к миру, но одновременно собирают помогать Украине вооружаться.
«Они у порога с просьбой принять»
Михаил Галузин в ходе беседы назвал политику Запада деструктивной и направленной на затягивание конфликта за счет поставок оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что еще пару лет назад эти же послы демонстративно отказывались встречаться с Сергеем Лавровым.
Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние мечты». И вот, они у порога с просьбой принять.
Зачем Брюсселю новые переговоры
В МИД России подчеркнули, что европейские лидеры лишь симулируют стремление к миру.
На деле они увеличивает поставки дальнобойного оружия Украине и милитаризируют ее. Условия европейских представителей «априори неприемлемы» для урегулирования.
Почему это важно
Это одна из редких встреч высокого уровня между Россией и западноевропейскими странами за последние годы Европа стремится занять место за столом будущих переговоров, но при этом по-прежнему выдвигает условия, которые Россия считает неприемлемыми, отмечает МИД.
Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу Зеленского". О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну.
Новый запрет на ввоз продуктов из Армении, отмена скидок на газ, жалобы в ЕЭК и атака армянских вандалов на общую историческую память
Россия запретила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Россельхознадзор объяснил новое ограничение тем, что в продукта регулярно находят опасных вредителей.
Только в начале июня инспекторы трижды находили капрового жука в орехах, сушеных персиках и помидорах из Армении. Вредитель может уничтожить до 70% хранимой продукции и создает угрозу для всего ЕАЭС.
Ранее в Россию запретили ввозить из Армении цветы, минеральную воду «Джермук», рыбу, виноград и другие фрукты.
Власти Армении пожаловались в ЕЭК на российские торговые ограничения.
Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил**: Ереван планирует оспорить торговые барьеры через официальные структуры Евразийского союза.
Армянский премьер Никол Пашинян считает нарушением договора возможную отмену льготных цен на российский газ.
Российский МИД ранее предупредил Ереван: если Армения продолжит пытаться вступить в Евросоюз, Москва приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и алмазов.
Пашинян заявил, что готов лично обсудить все вопросы с Владимиром Путиным.
Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять
Российские дипломаты в Ереване потребовали наказать вандалов, которые осквернили памятник советским воинам «Мать Армения» в Гюмри. Посольство РФ в Армении назвало повреждение монумента героям Великой Отечественной войны умышленной атакой на общую историческую память.
Что еще важно: срыв убийства военного, VR-очки для родов и прогноз по ставке ЦБ
ФСБ предотвратила покушение на убийство сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе. Силовики задержали иностранца, которого завербовала СБУ для покушения на российского военного с помощью пистолета Макарова с глушителем.
Задержанный признался, что сам предложил свои услуги украинским спецслужбам, а за выполнение задания кураторы обещали помочь ему получить статус беженца в Евросоюзе.
Центробанк 19 июня, вероятно, снизит ключевую ставку, до 14%, считают экономист Юлия Кузнецова и инвестстратег Александр Бахтин. В таком случае, это будет девятое снижение подряд.
Почему такой прогноз? Инфляция замедляется, рубль крепкий, экономика охлаждается.
На что это повлияет:
- Вклады. Сейчас банки дают 13–16% по депозитам, но в случае снижения они пойдут вслед за ставкой. Крупные банки дают два-три дня, чтобы зафиксировать доход по текущей ставке.
К концу лета проценты по вкладам могут упасть ещё на 0,3–0,5 п.п., считает экономист Сергей Суетин.
Кредиты. Они станут доступнее, но существенно — только при ставки 10–12%. А это возможно уже в следующем году, считают эксперты.
Рубль. По мере снижения ставок рубль теряет поддержку, но выручка экспортеров продолжит его поддерживать. Сильной просадки экономисты не ждут.
В российских роддомах начали применять VR-очки для облегчения боли во время схваток. Новую технологию немедикаментозного обезболивания внедрил роддом имени Семашко в Томске.
Пациенткам во время болезненных схваток показывают медитативные пейзажи и дыхательные практики, чтобы переключить их внимание с тревоги на расслабляющий сенсорный опыт.
Что еще интересно: на карты нанесли «зеленую волну», Кремль пожелал здоровья Набиуллиной, а россиян ждет «праздничная» магнитная буря
На картах появилась «зеленая волна» для автомобилистов. Функцию запустил российский сервис 2ГИС. Навигатор подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию перекрестков на зеленый без остановок. Главное — оставаться в рамках ПДД.
Алгоритм рассчитывает коридор от 45 до 60 км/ч в зависимости от цикла светофоров и расстояния между ними. Но иногда, чтобы попасть в ритм потока, придется сбросить скорость до 20–30 км/ч.
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Постройте маршрут
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На подходящих участках появится специальная панель с рекомендуемым коридором скорости.
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Держитесь в диапазоне — навигатор синхронизирует движение с ближайшими светофорами.
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Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — «волна» автоматически отключится и вернется, когда авто снова войдет в коридор.
В Кремле призвали не строить теорий заговоров из-за больничного Эльвиры Набиуллиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что неправильно публично обсуждать чье-то здоровье и пожелал главе ЦБ выздоровления.
Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного, это не должно быть причиной теорий заговоров.
Эльвира Набиуллина должна была выступить на Петербургском международном экономическом форуме 3 июля, но ее имя пропало из программы. В Центробанке тогда заявили, что она находится на больничном, поэтому и пропустила форум. Однако некоторые связали внезапную «пропажу» главы ЦБ якобы с транзитом власти в регуляторе — срок полномочий Набиуллиной истечет в 2027 году.
На длинных выходных Землю накроет магнитная буря «оранжевого» уровня. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН давно ждали ухудшения: виноваты корональная дыра на Солнце и длительная вспышка, которая произошла утром 11 июня.
С девяти утра до трех часов дня 12 июня магнитосфера подскочит до 4 баллов. Метеозависимые могут почувствовать головные боли, головокружение и скачки давления. До девяти утра и после трех дня все будет спокойно. Оставшаяся часть июня, по предварительным данным, обещает быть тихой.