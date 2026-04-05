Налет дронов на Ленобласть, новый обман перед Пасхой и обратная сторона Луны. Что нового к утру 5 апреля
Россию атаковали БПЛА. В Ленобласти поврежден нефтепровод
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 87 БПЛА над 14 регионами страны в период с 22:00 до 8:00 мск:
- Курской областью;
- Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Ленинградской областью;
- Пензенской областью;
- Тамбовской областью;
- Орловской областью;
- Воронежской областью;
- Тверской областью;
- Калужской областью;
- Ульяновской областью;
- Нижегородской областью;
- Крымом;
- Мордовией.
Только в Ленобласти, по словам губернатора региона Александра Дрозденко, за утро сбили 17 дронов. Их обломки повредили нефтепровод в районе порта Приморск. Глава области добавил, что люди в результате атаки не пострадали.
UPD: позднее Дрозденко опроверг информацию о повреждении нефтепровода, уточнив, что пострадала не сама труба, а емкость с горючим, откуда вытекло топливо.
Кроме того, после уничтожения 40 БПЛА над Нижегородской областью произошел пожар на объектах предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Также повреждены Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов. Пострадавших нет.
В Белгородской области беспилотник ударил по микроавтобусу, перевозившему людей на работу. Пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Воронежской области БПЛА повредили газопровод, из-за чего около 20 домов остались без газа. А в Брянской дрон ударил по автомобилю, из-за чего пострадал местный житель.
США планируют возобновить переговоры по Украине
Вашингтон собирается возобновить переговорный процесс на тему урегулирования украинского конфликта, пишет агентство Bloomberg.
Предполагается, что для этого Киев посетит американская делегация, в которую войдут зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпосланник Стивен Уиткофф и сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов). Визит может состояться после 12 апреля.
При этом в Белом доме заявили журналистам, что вопрос с поездкой окончательно пока не решен.
Сейчас трехсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном на тему урегулирования украинского конфликта приостановлены. При этом 2 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что РФ продолжает консультироваться с США.
Россия предупредила Великобританию об ответе на возможный захват кораблей
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Москва уже разрабатывает меры на случай задержания танкеров, которые, по мнению британских властей, относятся к теневому флоту России.
Такое решение не останется без ответа. <...> Пусть это будет для британцев сюрпризом.
Он добавил, что попытки захвата судов принесут Лондону огромные издержки.
Так Келин прокомментировал тот факт, что в марте британский премьер Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда, якобы связанные с РФ.
Новые удары Ирана по ОАЭ и спецоперация по спасению американского пилота
Армия Ирана нанесла новые удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте.
Один из дронов повредил здание Министерства финансов Кувейта. Никто не пострадал, однако ведомство временно не принимает посетителей, а его сотрудники работают удаленно.
США между тем провели наземную операцию в Иране, чтобы спасти второго пилота истребителя F-15E, который 3 апреля сбили иранцы. Первого смогли эвакуировать почти сразу.
Сначала ЦРУ запустило слухи, что второго летчика якобы уже нашли и спасли. За это время спецслужбы установили его точное местонахождение. И уже после этого американцы провели операцию по его спасению. В ней участвовало более 100 бойцов спецназа, десятки самолетов и вертолетов.
В России утвердили список обязательных предметов для старшеклассников
Минпросвещения определило 16 предметов, обязательных для изучения в 10-м и 11-м классах школы. В него внесли русский язык, литературу, математику, историю, информатику, географию, обществознание, иностранный язык, химию, биологию, физику, физкультуры и основы безопасности и защиты Родины.
В тот же перечень входят второй иностранный язык, родной язык и родная литература. Эти предметы могут стать обязательными, если этого хотят ученики и их родители. В этом случае оценки за них пойдут в аттестат.
Мошенники начали обманывать россиян через благотворительные сборы перед Пасхой
Новая мошенническая схема набирает популярность среди аферистов перед Пасхой. Преступники открывают сборы якобы на постройку храма или звонят от имени батюшки с просьбой перечислить пожертвования на наборы для освящения или доставку Благодатного огня.
Чаще всего жертвами такой схемы становятся пенсионеры и верующие.
Россиянам назвали законные причины для отказа в летнем отпуске
Отдохнуть летом не получится, если ваше отсутствие может нарушить работу организации, предупредила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Работодатель вправе распределять периоды отдыха сотрудников так, чтобы сезон отпусков не совпадал с пиковой нагрузкой на предприятие и не вредил производственным процессам.
Если вы не вносили летние даты в график отпусков, а позже все-таки захотите отдохнуть летом, работодатель тоже имеет право вас не отпустить, предупредила эксперт.
Новеньким сотрудникам, чтобы уйти в отпуск летом, нужно либо договариваться об этом сразу при трудоустройстве, либо попробовать поменяться датами отпуска с коллегами.
- Работающие по совместительству: им отпуск должны предоставлять одновременно с отпуском на основной работе.
- Лица до 18 лет.
- Многодетные сотрудники, воспитывающие трех и более детей.
- Родители несовершеннолетних детей-инвалидов.
- Женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после него.
- Мужчины во время нахождения жены в отпуске по беременности и родам.
- Ветераны боевых действий, включая участников СВО на гражданской службе.
Летящие к Луне астронавты описали ее обратную сторону
Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и Джереми Хансен, которые на космическом корабле Orion летят к Луне, рассказали, что впервые увидели ее обратную сторону. Темные участки спутника Земли выглядят «совсем по-другому», призналась астронавт NASA Кристина Кох. «Это было просто потрясающе», — поделилась она.
Корабль Orion должен приблизиться к Луне на расстояние около 7,4 тыс. км. Последний раз человек был настолько близок к спутнику Земли в 1972 году, когда экипаж «Аполлона 17» высадились на его поверхности.
В миссии участвуют астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Их задача — проверить работы основных систем корабля Orion, на котором, возможно, на окололунную орбиту отправят другие миссии.
Астронавты проведут в полете около 10 суток.