Налет дронов на Ленобласть, новый обман перед Пасхой и обратная сторона Луны. Что нового к утру 5 апреля

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 87 БПЛА над 14 регионами страны в период с 22:00 до 8:00 мск:

Курской областью;

Белгородской областью;

Брянской областью;

Ленинградской областью;

Пензенской областью;

Тамбовской областью;

Орловской областью;

Воронежской областью;

Тверской областью;

Калужской областью;

Ульяновской областью;

Нижегородской областью;

Крымом;

Мордовией.

Только в Ленобласти, по словам губернатора региона Александра Дрозденко, за утро сбили 17 дронов. Их обломки повредили нефтепровод в районе порта Приморск . Глава области добавил, что люди в результате атаки не пострадали.

UPD: позднее Дрозденко опроверг информацию о повреждении нефтепровода, уточнив, что пострадала не сама труба, а емкость с горючим, откуда вытекло топливо.

Кроме того, после уничтожения 40 БПЛА над Нижегородской областью произошел пожар на объектах предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» . Также повреждены Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов. Пострадавших нет.

В Белгородской области беспилотник ударил по микроавтобусу, перевозившему людей на работу . Пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.