12:40, 5 апреля 2026

В России опровергли повреждение нефтепровода после атаки дронов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Нефтепровод в районе нефтеналивного порта Приморск на Балтийском море в Ленинградской области не пострадал во время воскресной атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он опроверг собственное предыдущее сообщение, уточнив, что пострадала не труба, а емкость с топливом, откуда и вытекли горючие материалы.

В последние недели нефтеналивные порты на Балтике Приморск и Усть-Луга стали одним из основных направлений ударов беспилотников. Увеличение числа инцидентов совпало по времени с резким ростом нефтяных котировок, что связано с операцией Израиля и США в Иране и перекрытием последним Ормузского пролива.

На этом фоне отгрузки нефти из обоих портов падали до минимальных значений с начала боевых действий на Украине. В неделю, закончившуюся 29 марта, из Приморска вышли только четыре танкера, а из второго — два, неделей ранее — десять и восемь соответственно.

По оценке Reuters, атаки привели к нарушению работы порядка 40 процентов мощностей по экспорту нефти из России.

