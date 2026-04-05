08:37, 5 апреля 2026Россия

Обломки дрона повредили один из участков российского нефтепровода

Дрозденко: БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что обломки беспилотника повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск.

«Идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», — написал он. По его словам, над регионом силами ПВО было сбито 19 БПЛА.

В марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь дней подряд били по Ленобласти. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали специально подставлять свои БПЛА под удар. Они оборудуют дроны зарядом направленного действия, так что, когда их сбивают, они поражают осколками российских военнослужащих и технику.

