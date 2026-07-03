Выплаты льгот упростили, ключевая ставка под вопросом, а ставки по вкладам падают. Финансовые итоги недели

Выплаты льгот упростили, ключевая ставка под вопросом, а ставки по вкладам падают. Финансовые итоги недели27 июня — 3 июля
Что с ценами
С 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,61%, подсчитал Росстат. Дизельное топливо дорожает теми же темпами.
— средняя цена литра бензина в России на 29 июня. Дизель обходится в 84,84 рубля за литр.
При этом в Центробанке отмечают, что недельные данные по ценам на топливо в России не могут быть точным индикатором инфляции, потому что являются «зашумленными». Оценку влияния роста розничной стоимости бензина на общий индекс потребительских цен ЦБ будет давать по итогам рассмотрения полной информации за весь июнь, отметил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин
Мнения экспертов относительно влияния цен на топливо на рынок расходятся.
- Доцент Финансового университета Ольга Борисова считает: подорожавшее топливо потянет за собой стоимость перевозок. Поэтому в зоне риска — товары с высокой долей транспортных расходов: сезонные овощи и фрукты, мука, стройматериалы и доставка.
- Доцент Государственного университета управления Максим Чирков уверен: на цену конкретного товара на полке рост стоимости топлива повлияет минимально, до 1%: «Даже на недорогую продукцию прибавка к цене будет мизерной, потому что грузовик перевозит много, и это надо делить на килограмм перевозимой продукции».
Глава Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит: крупные сети сохраняют стабильность цен благодаря своим распределительным центрам и гибкой логистике, поэтому переносить рост цен на бензин в стоимость продуктов пока преждевременно.
— такова общая инфляция в России с 23 по 29 июня. Неделей ранее было 0,25%.
С начала года цены, по официальным данным, выросли на 4,17%.
Мы решили проверить, насколько эта цифра отражает обычную потребительскую реальность в магазинах. Для этого мы посчитали цены на 17 ходовых товаров сразу в 4 московских супермаркета — и сравнили их с тем, сколько они стоили в начале года.
Результат нас удивил: выбранная случайным образом корзина даже немного подешевела. Как так получилось и чем это объясняется, рассказали здесь.
Как ЦБ отреагировал на призывы снизить ставку
Банк России на неделе опубликовал резюме заседания 19 июня, на котором снизил ставку до 14,25%. Главный вывод из документа: чтобы вернуть инфляцию к цели (4% за год), ставку, возможно, придется держать выше, чем предполагалось ранее.
Регулятор назвал два главных риска. Первый — бюджет: дефицит растет, бюджетные траты не сокращаются. Второй — ситуация на топливном рынке.
Бизнес снижением всего на 0,25 процентного пункта остался недоволен.
Нас обвели вокруг пальца. 0,25 — это демонстрация: «Отстаньте, ребята, получите шажок маленький». Может, это последний подарок бизнесу.
Глава «Сбера» Герман Греф также на неделе высказался о ставке. Он заявил, что экономика «переохлаждена», а реальная ставка (за вычетом инфляции) держится на уровне 10% — и это слишком много для столько долгого срока. Поэтому он призвал ЦБ снизить ставку.
Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила отказом. Она назвала возможное резкое снижение ставки «опасным экспериментом», который приведет не к росту, а к стагфляции (сочетанию высокой инфляции и падения производства).
По ее словам, высокая ставка — это в том числе плата за большую долю льготных кредитов в экономике: чем их больше, тем выше ставка для всех остальных.
К концу недели Набиуллина дала жесткий сигнал: ожидания по траектории ставки в ЦБ сдвинулись «чуть вверх».
Александр Шохин не исключает двух сценариев на ближайшем заседании: либо снижение до 14%, либо сохранение текущего уровня.
Рынок отреагировал на новую риторику ЦБ быстро. Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают: вместо ожидаемых ранее 8−10% ключевая ставка к концу 2027 года может остаться на уровне 10−12%.
— новый прогноз Сбербанка по ключевой ставке на конец 2026 года. Еще недавно банк ждал 12%.
В банке готовятся не только повысить прогноз по инфляции, но и снизить ожидания по росту ВВП — долгий период высоких ставок бьет по корпоративным заемщикам и заставляет банки наращивать резервы.
Как выбрать надежную страховку для ипотеки
Высокие ставки заставляют заемщиков считать каждый рубль — и страховку по ипотеке многие выбирают просто по цене. «Сбер» решил это исправить и впервые раскрыл, кто из страховщиков реально платит по полисам, а кто только собирает деньги.
Представитель банка представил на Финансовом конгрессе Банка России список из 16 страховых компаний с указанием доли реальных выплат по ипотечному страхованию жизни.
Список отражает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по полисам, которые оформляли клиенты «Сбера». Сейчас в нем учтены данные за период с 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.
Зампред ЦБ Михаил Мамута назвал публикацию рэнкинга «шагом в правильном направлении» — по его мнению, это поможет заемщикам делать более осознанный выбор. Но публиковать такой рейтинг в будущем должен не сам банк и не регулятор, а профессиональное объединение — Всероссийский союз страховщиков, считает Мамута.
Стоит ли государству хранить резервы в рублях: Минфин и ЦБ ответили «нет»
Идея звучит соблазнительно: если хранить нефтяные сверхдоходы в рублях, а не в валюте, страна получала бы больше процентного дохода — ставки-то высокие! Но и Минфин, и Центробанк эту идею на этой неделе дружно раскритиковали — риски перевешивают выгоду.
Дискуссию запустило интервью главы Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александра Исакова. Он предложил хранить резервы, которые Россия получает от нефтегазовых сверхдоходов, исключительно в рублях.
Похожую позицию ранее высказывал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он обращал внимание: из-за санкций бизнес и так вынужден много работать через «зачетные схемы», а не заводить всю экспортную выручку на валютный рынок напрямую. По его мнению, хранение ФНБ в рублях помогло бы избежать резких колебаний курса.
Сверхдоходы от нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) — это и есть государственная «кубышка» на черный день. Бюджетное правило регулирует, куда именно вкладывать эти деньги: часть уходит в валютные и золотые активы.
Замминистра финансов Владимир Колычев объяснил: если копить резервы только в рублях, экономика станет чувствительнее к ценам на нефть, а это разгонит колебания курса, инфляции и снизит доверие к финансовой системе страны.
Зампред Центробанка Алексей Заботкин сказал: в самом ЦБ идею тоже не поддерживают, а от Минфина даже не поступало подобных «гипотетических вопросов».
Соцфонд упростил выплаты
С 1 июля Социальный фонд перешел на автоматический расчет больничных, декретных и детских пособий.
Раньше фонд запрашивал документы у работодателя после каждого страхового случая — открытия больничного, ухода в декрет и так далее. Теперь СФР сам возьмет нужные данные из лицевого счета застрахованного, а к работодателю обратится, только если каких-то сведений не хватит.
Параллельно набирает обороты другая программа поддержки семей — семейная налоговая выплата, или налоговый кешбэк для работающих родителей. С 1 июня по ней уже обратились 2,7 млн человек, а 850 тысяч родителей деньги уже получили.
— средний размер выплаты.
Как это работает? Соцфонд пересчитывает НДФЛ по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%, а разницу возвращает родителю. Сумма не уменьшается на другие вычеты — за лечение, образование или имущество.
Подать заявление можно до 1 октября. На выплату вправе претендовать родители, усыновители, опекуны и попечители двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно), у которых доход на человека в семье не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе и нет долгов по алиментам. Решение принимают в течение 10 рабочих дней, а деньги переводят еще за 5 дней.
Выплаты по ОСАГО вырастут на 10%. Но получить деньги вовремя может стать сложнее
С 11 июля выплаты по ОСАГО должны стать щедрее — Центробанк поменял правила расчета стоимости ремонта. Теперь при расчете цены детали не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более — раньше порог был на уровне 80%.
Стоимость расходных материалов посчитают вообще без скидок, а детали одноразового использования — уплотнители, наклейки — включат в смету в полном объеме, без прежнего лимита в 2% от цены запчастей.
Российскому союзу автостраховщиков дали 3 месяца на то, чтобы обновить справочники с учетом новых правил.
— на столько, по расчетам Банка России, в среднем вырастет выплата по ОСАГО после вступления изменений в силу.
Тем временем в некоторых регионах владельцы китайских авто массово отказываются оформлять ОСАГО. Причина как раз в разрыве между реальными ценами на запчасти и цифрами в справочниках, на которые ориентируются страховщики при расчете компенсаций.
Передний бампер Haval Jolion на рынке стоит 30,9 тысячи рублей — против 5,6 тысячи по справочнику (разница почти в 5,5 раза). Для Omoda C5 разрыв еще больше: 29,5 тысячи рублей на рынке против 5,9 тысячи по каталогу. Для Tenet T4 — 71,8 тысячи против 32,9 тысячи рублей.
В итоге даже невиновным в аварии водителям нередко приходится доплачивать за ремонт из своего кармана — просто потому, что справочная цена детали в разы ниже рыночной.
То есть даже увеличенных выплат может не хватить. Особенно если самих запчастей физически не будет на складах. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев предупредил: в стране назревает дефицит автозапчастей из-за перебоев с их доставкой из Китая.
До регионов автозапчасти не доезжают из Китая в связи с проблемами транспортной логистики. В настоящее время поставки идут по перечню первоочередных нужд, таких как продовольствие. Автозапчасти к этой категории не относятся.
Проблема в том, что для ремонта одной машины часто нужно сразу несколько деталей, которые едут отдельными партиями. Если хотя бы одна не доехала — автомобиль стоит разобранным в ожидании остальных запчастей. Это грозит увеличением и сроков, и стоимости ремонта.
Что еще важно: коротко
- Ставки по вкладам продолжают падать быстрее ключевой ставки. Средняя максимальная ставка топ-10 банков в конце июня опустилась до 12,76% — против 12,97% в начале месяца. Гендиректор Auditorium CG Юрий Окишев считает, что к осени доходность вкладов может упасть до 10,5−12,8%, а через год — и вовсе до 7%.
- Получить кредит наличными стало заметно сложнее. Как выяснили «Известия», банки подняли планку по доходу до 80−100 тысяч рублей в крупных городах (полгода назад было 60−80 тысяч) и снизили допустимую долговую нагрузку с 50% до 30% дохода. С 1 июля банки также начнут учитывать серую зарплату лишь на 90% и не выше средней по региону. Доля отказов по отдельным продуктам уже доходит до 85%. Смягчения эксперты не ждут раньше 2027 года.
- Банки в странах ЕАЭС ввели комиссии за внесение наличных рублей — от 2 до 5%. Жестче всего условия поменялись в Белоруссии, где так поступили как минимум 8 крупных банков. Похожие меры действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении некоторые банки временно вообще отказались принимать российские банкноты.
Эксперты называют две причины. Первая — избыток наличных рублей, которые сложно и дорого использовать в международных расчетах. Вторая — попытка государств взять под контроль нелегальные финансовые потоки, в том числе схемы легализации денег через открытие счетов за рубежом.
- Верховный суд утвердил правила для споров о квартирах, купленных у жертв мошенников — по аналогии с делом Ларисы Долиной. Согласно обзору практики, само по себе заблуждение продавца насчет мотивов сделки — недостаточное основание для ее отмены. Судам рекомендовано оценивать добросовестность покупателя и то, мог ли он вообще догадаться об обмане продавца.
- Почти половина россиян, кто спрашивал у нейросетей финансовые советы, осталась ими недовольна. Опрос показал: 46% пользователей жалуются на слишком общие или устаревшие ответы, особенно по инвестициям.
Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети