Выплаты льгот упростили, ключевая ставка под вопросом, а ставки по вкладам падают. Финансовые итоги недели

При этом в Центробанке отмечают, что недельные данные по ценам на топливо в России не могут быть точным индикатором инфляции, потому что являются «зашумленными». Оценку влияния роста розничной стоимости бензина на общий индекс потребительских цен ЦБ будет давать по итогам рассмотрения полной информации за весь июнь, отметил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин

Мнения экспертов относительно влияния цен на топливо на рынок расходятся.

- Доцент Финансового университета Ольга Борисова считает: подорожавшее топливо потянет за собой стоимость перевозок. Поэтому в зоне риска — товары с высокой долей транспортных расходов: сезонные овощи и фрукты, мука, стройматериалы и доставка.

- Доцент Государственного университета управления Максим Чирков уверен: на цену конкретного товара на полке рост стоимости топлива повлияет минимально, до 1%: «Даже на недорогую продукцию прибавка к цене будет мизерной, потому что грузовик перевозит много, и это надо делить на килограмм перевозимой продукции».