На работу только по знакомству, обманутые ожидания от зумеров и новые поблажки для родителей. Главное о рынке труда за неделю
Россияне в поиске работы: сколько, как и где они ее ищут
Россияне стали чаще искать работу через знакомых
В топ методов поиска работы выходят личные связи — востребованные специалисты чаще ищут новое место через знакомых. А службы занятости остаются ключевым способом для тех, у кого альтернатив меньше. Об этом на неделе рассказали в Роскачестве.
«Значительная доля вакансий в России по-прежнему остается в так называемом скрытом контуре, когда позиции закрываются через личные контакты и до открытых площадок просто не доходят. Многие кандидаты воспринимают службы занятости как формальный механизм, который не гарантирует подходящий результат», — отметили там.
Сейчас россияне тратят в среднем 5 с половиной месяцев на поиск работы, добавили в организации. Это еще не критический показатель, но уже верхняя граница нормы.
Такое значение свидетельствует об осторожности рынка труда. Работодатели принимают решение дольше, увеличивая количество этапов отбора, и тщательно анализируют расходы на персонал.
Однако это не подталкивает соискателей к поспешным решениям: россияне все еще не согласны хвататься за первый попавшийся вариант и дают себе время на размышления.
Стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства
Во всех субъектах страны стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».
Свои вакансии участникам предложат порядка 13,5 тысячи самых разных компаний.
Мероприятия ярмарки запланированы на 1800 площадках: в центрах занятости, колледжах и вузах, предприятиях и общественных территориях. Программа мероприятий в каждом конкретном регионе опубликована на сайте «Работа России».
За региональным этапом последует федеральный — он запланирован на 26 июня 2026 года.
Критерии испытательного срока и отгулы для пап: новые инициативы от депутатов
Испытательному сроку задумали установить критерии
Депутаты Госдумы предложили установить критерии на время прохождения испытательного срока. Сейчас их нет, из-за чего работники просто не понимают, как именно их будут оценивать и принимать решение о дальнейшей работе в компании.
Отсутствием критериев пользуются и работодатели, отказывая специалистам в дальнейшем трудоустройстве по надуманным поводам. Эту проблему и должна решить инициатива.
Сегодняшние разночтения позволяют вводить в заблуждение даже людей со стажем и правовой грамотностью. А все потому, что не существует сейчас четких критериев, чтобы однозначно можно было утверждать, насколько соответствует соискатель и его навыки предлагаемой вакансии и обязанностям. Отсюда — достаточно субъективные выводы о качестве прохождения испытательного срока со стороны конкретного специалиста.
По задумке депутатов, условие об испытании в трудовом договоре должно сопровождаться перечнем конкретных критериев оценки соответствия работника порученной ему работе. При составлении нужно будет учитывать мнение профсоюза.
Если работник покажет себя не с лучшей стороны во время испытательного срока, работодатель сможет расторгнуть договор до его завершения. При этом он будет обязан предупредить об этом специалиста минимум за три дня и указать конкретные причины.
Отцам предложили отгулы для утренников и школьных собраний
Еще один подоспевший законопроект призван привлечь работающих отцов к участию в жизни своих детей. Группа депутатов предложила давать мужчинам отгулы до 24 рабочих часов в год для посещения утренников в детских садах и школьных мероприятий.
Сегодня у отцов нет возможности прийти на родительское собрание, соревнования или важное событие в жизни ребенка — работа не отпускает. Мы предлагаем дать понятный и законный механизм: до 24 часов в год, чтобы отец мог быть рядом с ребенком в важные моменты.
Депутаты считают, что такой дополнительный отпуск отцы смогут брать по частям. Отчитываться перед работодателям нужно будет документами, которые подтвердят его участие в утреннике или чем-то подобном.
Если у ребенка нет отца, то правом на отгулы для утренников смогут воспользоваться матери.
Зумеры не оправдали ожиданий: как они работают
План сорвался: зумеры не заместили стареющих работников
Поколение зумеров должно было заместить стареющих и постепенно выбывающих с рынка труда специалистов, но не сделало этого, поскольку представители поколения Z не стремится к стабильной занятости. К такому выводу пришла заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.
«Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления», — отметила она.
Такое наблюдение эксперт озвучила на фоне обсуждений нехватки рабочей силы в России — первой в современной истории. Выходит, работников и так мало, а те, кто мог бы работать, делать этого не хочет.
Зумеры признались в безделье
Зумеры чаще представителей других поколений признаются, что тратят на задачи далеко не все свое рабочее время. Как показал опрос SuperJob, 12% россиян младше 34 лет меньше половины смены непосредственно работают. Среди работников от 35 до 44 лет таких только 6%, а старше 45 лет — всего 5%.
Еще 27% молодых россиян тратят на задачи больше половины рабочего времени, но далеко не все. У 53% работников до 34 лет на них уходит все рабочее время (среди опрошенных 35–44 лет таких уже 65%, а среди респондентов старше 45 лет — 67%).
Россияне назвали самое ценное в работодателе: что для них важно
Каждому второму россиянину оказался важен HR-бренд
Почти половина россиян (46%) учитывают HR-бренд, когда выбирают компанию для трудоустройства. К такому выводу пришли в «Авито Работе», результаты опроса есть в распоряжении редакции «Теперь вы знаете».
В перечень наиболее значимых факторов вошли:
- взаимоотношения между руководителями и сотрудниками (43%);
- люди и командный дух (33%);
- атмосфера на рабочем месте (32%);
- репутация компании (24%).
Если нужно выбрать компанию при сопоставимых базовых условиях, россияне чаще ориентируются на понятные карьерные перспективы (37%), совпадение ценностей (34%), репутацию работодателя (31%) и бонусный пакет (30%). Так что компаниям приходится бороться за лучших кандидатов в том числе на коммуникационном уровне.
Россияне назвали компенсационный пакет мечты
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС), обучение за счет компании и бесплатное питание — такой компенсационный пакет мечты собрали опрошенные порталом SuperJob россияне.
В топ-5 бонусов также вошли доплаты к отпускным и компенсация аренды жилья.
Менее популярными стали такие льготы:
- материальная помощь;
- оплата спортзала или бассейна;
- кредитование по сниженной ставке;
- льготные путевки;
- дополнительные дни отпуска;
- оплата проезда или служебный транспорт.
Интересно, что работники до 25 лет особенно ценят обучение, специалисты 25–35 лет голосуют за льготную ипотеку, опрошенные от 35 до 45 лет чаще выбирают материальную помощь, а респонденты 45+ в первую очередь интересуются бесплатным питанием.
Работодатели в целом прислушиваются к желаниям работников. Обучение за счет компании есть в 56% организаций, полис ДМС — в 26%, а компенсации за питание — в 21%.
Другие открытия недели
Появился кодекс православного бизнесмена — там задержку зарплаты назвали грехом
В Москве представили проект кодекса православного предпринимателя. Анонс состоялся на конференции «Вера и дело» с участием представителей Русской православной церкви и бизнес-сообщества.
В кодексе удержание зарплаты назвали тяжким грехом, а выплату достойной белой зарплаты без задержек — справедливостью.
В целом бизнес обозначен как форма служения Богу и людям, а богатство — инструментом совершения добрых дел.
Правда, позже в РПЦ заявили, что не имеют к кодексу никакого отношения. Там подчеркнули, что верующие должны руководствоваться только одним документом — Евангелие.
Россияне приготовились к дополнительному выходному в апреле
Жителям 9 российских регионов подарили дополнительный выходной день. Отдыхать там будут из-за православного праздника Радоницы — 20 или 21 апреля. В список вошли:
- Адыгея (21 апреля);
- Брянская область (21 апреля);
- Иркутская область (21 апреля);
- Кабардино-Балкария (21 апреля);
- Карачаево-Черкесия (20 апреля);
- Краснодарский край (21 апреля);
- Пензенская область (21 апреля);
- Саратовская область (21 апреля);
- Ставропольский край (21 апреля).
Дополнительные выходные объявляют и по другим поводам.