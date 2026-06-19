Увольнять стали реже, но россияне все равно стрессуют и выгорают. Главное о рынке труда за неделю

Россияне стали реже менять работу — текучка персонала сократилась после пиков 2023–2024 годов. К такому выводу пришли в Президентской академии, где эксперты изучили данные Росстата и опросы самих работников.

По итогам 2025 года в России одновременно снизились коэффициенты найма (с 32 до 29%) и выбытий (с 33 до 29,5%). А вот число работников в простое выросло (на сколько — не сообщается).

Опросы подтверждают статистику: абсолютное большинство россиян (84%) не боятся потери работы в ближайшее время. При этом многие негативно оценивают шансы найти новое место после увольнения.