Увольнять стали реже, но россияне все равно стрессуют и выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Работники держатся за места, а компании — за сотрудников
Россияне стали реже менять работу — текучка персонала сократилась после пиков 2023–2024 годов. К такому выводу пришли в Президентской академии, где эксперты изучили данные Росстата и опросы самих работников.
По итогам 2025 года в России одновременно снизились коэффициенты найма (с 32 до 29%) и выбытий (с 33 до 29,5%). А вот число работников в простое выросло (на сколько — не сообщается).
Опросы подтверждают статистику: абсолютное большинство россиян (84%) не боятся потери работы в ближайшее время. При этом многие негативно оценивают шансы найти новое место после увольнения.
верят, что быстро найдут работу с текущими условиями и зарплатой
Сторонние эксперты соглашаются: работодатели действительно осторожничают с увольнениями, и в первую очередь это связано с дефицитом кадров.
Российский рынок труда сейчас находится в ситуации, когда стоимость потери сотрудника часто воспринимается выше, чем издержки от его низкой эффективности. По разным оценкам, российской экономике сейчас не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников. Быстро закрыть этот дефицит сложно, поэтому компании стараются удерживать даже слабых сотрудников.
Сохранение неэффективных сотрудников нельзя при этом назвать устойчивой тенденцией — это вынужденное явление. Такой «кадровый балласт» грозит проблемами и бизнесу, и работникам.
Компании изначально теряют в производительности, а продуктивным специалистам приходится работать за слабых коллег. В итоге лучшие сотрудники могут выгорать, работать с меньшим энтузиазмом и увольняться — а это наносит еще больший ущерб для организации.
Сохранять работу удается даже пенсионерам, которые нередко оказываются первыми в списке на вылет. Согласно свежему опросу SuperJob, 4 из 10 компаний стараются удержать таких сотрудников.
Больше других заинтересованы в специалистах пенсионного возраста организации из сфер, где рабочих рук не хватает. Это в первую очередь массовые (например, продавцы) и рабочие профессии (предположим, сантехники).
Интерес к пожилым сотрудникам неудивителен — работающей молодежи не так много, из-за чего в России стремительно повышается средний возраст занятых по найму, рассказывал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
составил средний возраст работающего россиянина
Конечно, не везде возрастных сотрудников много. Например, в IT-сфере персонал моложе — из-за специфики работы. А в отдельных отраслях средний возраст специалистов выше среднего показателя, например в здравоохранении и образовании.
Россияне перерабатывают и стрессуют
Свыше трети россиян сталкиваются со сверхурочной работой — на нее пожаловались 38% опрошенных Online Market Intelligence (OMI). Почти каждый десятый перерабатывает свыше 20 часов в неделю, примерно столько же — от 10 до 20.
в среднем занимает сверхурочная работа у россиян
Работодатели редко оформляют переработки официально: в 37% случаев этого не делают вовсе, а в 26% — частично. Только каждый третий действует полностью по закону. В результате на прибавку к зарплате рассчитывать многим сотрудникам не приходится.
- Получают полную компенсацию 25% работающих.
- Еще 18% достается значительная часть положенного.
- Примерно каждый пятый (22%) получает лишь малую часть.
- А каждый третий (36%) перерабатывает за бесплатно.
Официальная статистика рисует совсем иную картину. По данным Росстата за 2025 год, только 3,2% россиян трудились больше положенных 40 часов в неделю.
Расхождения эксперты объясняют разными подходами: в опросах чаще спрашивают о переработках за большие периоды, а Росстат фиксирует рабочее время за неделю. К тому же официально сверхурочной считается работа по инициативе работодателя, работники же считают переработками и то время, когда задерживаются сами.
Последних будет становиться больше, уверены эксперты.
Фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45–50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT, финансов и консалтинга — до 70%. Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Одному специалисту физически приходится закрывать 1,3–1,5 ставки. Работодатель легализует это через ненормированный день в договоре, но на практике такой режим перестает быть эпизодическим.
Неудивительно, что в условиях массовых переработок россияне стали чаще жаловаться на выгорание. Опрос SuperJob показал, что 71% работников приходилось испытывать такое состояние на работе. Годом ранее таких было только 58%.
часто сталкиваются со стрессом на работе (по данным WEBBANKIR)
Увольнений из-за накопившейся усталости тоже стало больше — такое решение приняли 55% опрошенных SuperJob против 51% годом ранее.
Зарплаты растут дальше: где прибавка заметнее
Названы регионы с самым заметным ростом средней зарплаты. В список, помимо привычных дальневосточных субъектов и Москвы, внезапно попала Калужская область. Вот что выяснили в ТАСС.
Где больше всего выросла средняя зарплата
|Регион
|Рост
|Магаданская область
|Почти на 36 тысяч рублей (до 190,1 тысячи)
|Чукотка
|Более чем на 32 тысячи рублей (до 246,4 тысячи)
|Москва
|Почти на 31 тысячу рублей (до 219,6 тысячи)
|Калужская область
|Почти на 25 тысяч рублей (до 105,3 тысячи)
|Хабаровский край
|Почти на 24 тысячи рублей (до 115,4 тысячи)
Средний размер зарплаты в России в марте 2026 года при этом составил почти 112,7 тысячи рублей.
По мнению аналитиков, зарплаты приходится прибавлять из-за дефицита кадров, который вынуждает работодателей конкурировать за высококлассных работников и привлекать новых сотрудников.
Тем временем эксперты «Работы.ру» выяснили, какие специалисты могут рассчитывать на самые высокие доходы в разных сферах. В топ-10 вошли:
- главный юрисконсульт (407 тысяч рублей);
- директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей);
- менеджер проектов в складской логистике (355 тысяч рублей);
- брокер по недвижимости (325 тысяч рублей);
- вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей);
- специалист по страхованию и финансам (314 тысячи рублей);
- финансовый директор (300 тысяч рублей);
- Java-разработчик (256 тысяч рублей);
- управляющий автосалоном (254 тысячи рублей);
- директор по продажам в e-commerce (249 тысяч рублей).
Рынок труда продолжает демонстрировать высокий спрос на специалистов, способных напрямую влиять на финансовые результаты бизнеса, эффективность процессов и развитие компаний. Именно поэтому в число самых высокооплачиваемых профессий входят руководители функциональных направлений, специалисты в области права, финансов, логистики и информационных технологий.
Но зарабатывать больше можно, и не влияя на доходы компании. Специалистам с редкими навыками и уникальной экспертизой в цифровых технологиях тоже готовы предлагать немало, так как за таких сотрудников еще нужно побороться.
Цитата недели
Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф выступил на первом форуме СберУниверситета «Больше чем менеджмент» и высказался о все более ощутимом влиянии искусственного интеллекта на бизнес и экономику в целом.
Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат. Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала.
Другие открытия недели
Россиянам напомнили о способах работать меньше за те же деньги. У работников есть сразу 14 законных поводов передохнуть и получить обычную зарплату. Это, например, донорство крови, диспансеризация, работа в предпраздничные дни или работа с малышами до полутора лет. Подробнее можно почитать об этом здесь.
Личные связи стали вторым по популярности каналом поиска работы — они совсем ненамного уступают специализированным сайтам, выяснили во ВЦИОМ. А найти работу удается чаще всего именно по знакомству. Куда реже соискатели пытаются связаться с рекрутерами конкретной компании или пользуются сервисами объявлений.
Россияне начали ругаться с коллегами с помощью нейросетей — каждый восьмой обращается к ИИ во время рабочих конфликтов, говорится в исследовании Touch Instinct и Tenchat. Почти столько же просят программы помочь им найти нужные аргументы и сформулировать позицию. Еще алгоритмы подбирают нейтральные формулировки и подсказывают, как лучше выстроить диалог.
Аналитики подсчитали траты россиян на самообразование. Они составили 55 тысяч рублей в год — столько вкладывают в дополнительное обучение те, кто уже учится или планирует начать, выяснили эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» (исследование есть у «Теперь вы знаете»). Причем больше других тратить на самообразование готова молодежь до 24 лет — у них сумма доходит до 85 тысяч рублей в год.