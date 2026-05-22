Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Вахтовикам предложили зарплаты вдвое выше рынка
Готовые поработать на вахте россияне пользуются спросом и претендуют на высокие зарплаты. Свежую аналитику для «Теперь вы знаете» собрала «Работа.ру».
Выяснилось, что местами зарплаты вахтовиков вдвое обгоняют средние по стране. Пока россияне получают около 104 тысяч ежемесячно, вахтовики могут рассчитывать примерно на 150 тысяч, а где-то им предлагают свыше 200 тысяч в месяц. Столько получают, к примеру, сварщики, машинисты и инженеры.
Больше всего вахтовикам платят в добывающих отраслях — это сферы с традиционно высоким спросом на таких работников. Не сильно уступают и зарплаты вахтовых работников в медицине, фармацевтике и агросекторе.
В целом число вакансий с вахтовым методом сокращается — примерно на 10–15% за год. Эксперты отмечают: рынок переходит к более аккуратному и точечному найму.
При этом цифры заметно отличаются от региона к региону. Например, в Ростовской области и Алтайском крае вакансий стало только больше — в среднем на 30%.
Служащим предрекли увольнения из-за ИИ
Распространение искусственного интеллекта угрожает российским работникам — многие могут уже в ближайшее время остаться из-за него без места. К такому выводу пришли эксперты ФГБУ ВНИИ труда.
Наибольший риск остаться без работы у служащих и специалистов среднего и высшего звена, считают эксперты. Чуть меньше могут бояться за свои места руководители, операторы и машинисты.
В максимальной же безопасности:
- неквалифицированные рабочие;
- работники сферы услуг и торговли;
- квалифицированные рабочие.
Вероятность, что таких работников уволят в ближайшие годы из-за ИИ, самая низкая.
Интересно, что россияне уже массово признают интеллектуальное превосходство нейросетей. Свыше половины жителей страны убеждены, что системы ИИ умнее их, причем 13% считают этот разрыв значительным.
Работников вывели из серой зоны
Рекордные 219 тысяч работников вывели из серой зоны за I квартал 2026 года. Такой статистикой поделились в Минтруде.
По сравнению с январем — мартом 2025-го показатель вырос на 21% — тогда из тени вывели только 180,5 тысячи.
Чаще всего работники из серой зоны в итоге выбирают для себя официальную занятость: заключают трудовые или гражданско-правовые договоры, регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые.
Правда, даже 220 тысяч человек — это не так много, если смотреть на неформальный сектор в целом.
По оценкам экспертов, сейчас в нем заняты от 10 млн до 15 млн человек — все они получают зарплату «в конверте» или полноценно работают как самозанятые, а не официальные сотрудники с трудовым договором.
Всех их власти будут пытаться вывести из тени. Этим занимаются межведомственные комиссии, которые проверяют компании на признаки нелегальной занятости: свыше 10 сотрудников с зарплатой ниже МРОТ, сотрудничество с большим количеством самозанятых и средняя зарплата на треть ниже отраслевой.
Студенты бросились искать работу
Российские студенты бросились штурмовать рынок труда — число откликов на одну вакансию в сфере «работа для студентов и стажировки» подскочило с 9 до 60 в I квартале 2026 года.
В результате сегмент стал наиболее конкурентным на всем рынке труда. Доля резюме учащихся тоже подросла, и значительно, — с 1,6% до 7%.
О трудоустройстве молодежи думают и в Госдуме: лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал возобновить субсидирование отечественных компаний, трудоустраивающих выпускников.
Такая программа работала в 2022–2024 годах и показала хороший результат. В ней поучаствовали около 4 тысяч компаний, которые взяли порядка 122 тысяч выпускников.
Россияне нацелились на подработку
Россияне массово интересуются подработкой: 59% участников опроса «Авито» либо уже подрабатывают, либо подыскивают такие варианты на лето. Его результаты есть в распоряжении «Теперь вы знаете».
По оценкам аналитиков:
- 20% точно будут искать подработку на лето;
- 27% допускают такой вариант;
- 12% подрабатывают вне зависимости от сезона.
Наибольшей популярностью среди подработок пользуются дополнительные задачи на основном месте работы. Это логично: попросить их у руководителя проще, чем искать что-то на стороне.
Следом идут курьерская доставка, перевозки и такси, бытовые услуги (ремонт, помощь в саду, клининг), работа на складе и в логистике.
В среднем же россияне рассчитывают получать около 41 тысяч рублей за каждый месяц подработки. Опрос SuperJob завершился с немного другими результатами: там о подработке рассказал каждый четвертый респондент. А половина опрошенных рассказали, что хотят ее найти.
Заодно аналитики выяснили, представители каких профессий ищут подработку чаще других. Оказалось, что интерес к дополнительным источникам дохода особенно высок среди:
- медицинских сестер и врачей;
- главных бухгалтеров;
- учителей;
- маркетологов;
- воспитателей;
- и охранников.
Еще опрос показал, что подработка отнимает у россиян все меньше времени — уделять ей слишком много они не готовы.
Возросшим интересом россиян к подработке активно пользуются мошенники: число обманных схем с временной занятостью выросло на треть за первые 4 месяца 2026 года, подсчитали в «Информзащите».
В ближайшее время злоумышленники станут только активнее: май-июнь традиционно считается периодом наиболее высокого спроса на летнюю подработку у подростков, студентов и сезонных работников.
Поэтому так важно оставаться бдительным, следить за своими персональными данными и не соглашаться на сомнительные предоплаты.
Другие открытия недели
Работающим пенсионерам захотели дать дополнительный отпуск. На фоне дефицита кадров возрастные специалисты все чаще откладывают выход на пенсию, и им пора предложить бонус. Так решили депутаты Госдумы, которые подготовили соответствующий законопроект.
По задумке парламентариев, работающим пенсионерам нужно предоставлять минимум 3 дня дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно. Они станут и дополнительной материальной помощью, и возможностью восстановить здоровье.
Коллеги остались главным источником стресса на работе. Больше всего россиян бесят токсичность сослуживцев, склоки на рабочем месте, грубость и сплетни — таковы результаты опроса SuperJob.
В топ самых раздражающих факторов также вошли отношение руководителя к подчиненным и непрофессионализм начальства. Немного им уступили непрофессионализм коллег и нестабильная работа организации.
При этом на нестабильность стали жаловаться чаще, а на начальство — реже.
Фрилансеры пожаловались на отсутствие полноценного отдыха. Абсолютное большинство (85%) проектных специалистов признались, что не могут расслабиться даже в выходные и отвлекаются от работы крайне редко, свидетельствуют результаты опроса Solar Stuff и «Ясно» (есть в распоряжении «Теперь вы знаете»).
Проблемы у фрилансеров и с балансом работы и личной жизни. У половины эти сферы смешиваются, что создает ощущение постоянной активности. И только каждый третий фрилансер понимает, когда заканчивается рабочий день.