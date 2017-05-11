Долговечные ценности

Российский рынок бытовой техники и электроники выходит из пике — после сокращения в январе на два процента в годовом выражении в минувшем месяце падение замедлилось. Как отмечает исследовательская компания GFK в прогнозе на 2017 год, покупательские настроения меняются и потребление постепенно возвращается к докризисному образцу.

Исследование покупательского поведения показывает, что главным критерием выбора становится качество. Во время экономического спада люди склонны приобретать товары, рассчитанные на максимальный срок службы. Особенно это касается бытовой техники, для которой надежность и долговечность — один из основных показателей качества.

Чтобы выяснить, как производители добиваются нужных параметров и контролируют качество готовой продукции, корреспондент «Ленты.ру» отправился на завод LG Electronics в Подмосковье.

Пятьдесят гектаров инноваций

Завод в Рузском районе Московской области заложили в апреле 2005 года, а уже в сентябре 2006-го гигантский комплекс ввели в строй. Это одно из крупнейших предприятий в Европе: территория — 50 гектаров, численность сотрудников — 1500 человек. Завод выпускает жидкокристаллические телевизоры, холодильники и стиральные машины — от доступных до премиальных моделей.

Все годы предприятие LG Electronics демонстрировало непрерывный рост высокотехнологичных мощностей. Так, к настоящему моменту в Рузе выпущено уже более четырех миллионов холодильников и восемь миллионов стиральных машин. А вскоре с конвейера сойдет 21-миллионный телевизор с ЖК-дисплеем.

Производство увеличивалось вслед за повышением спроса на продукцию. LG — один из лидеров рынка в сегменте стиральных машин и холодильников.

Долгосрочная стратегия локализации комплектующих позволяет компании сдерживать рост цен, сохраняя качество в соответствии с международными стандартами. Вместе со сборочными цехами на территории комплекса располагаются производства компаний-партнеров, выпускающих разнообразную продукцию — от самой высокотехнологичной до упаковок.

Три уровня контроля

Чтобы обеспечить высокое качество при столь высоких темпах производства, на заводе создана трехуровневая система контроля — тестирование комплектующих, промежуточная проверка во время сборки и, наконец, проверка готовой продукции.

Прежде чем новая партия деталей для стиральных машин поступит на конвейер, часть из них попадет в лабораторию входного контроля качества. Здесь комплектующие испытывают в температурных и увлажняющих камерах. Условия более чем суровые — скажем, тест при минус тридцати градусах занимает неделю, а влажность доходит до 100 процентов.

Заливной шланг и впускные клапаны стиральной машины — самые важные в плане бытовой безопасности узлы (ведь потопы — это кошмар многоэтажек). Они должны выдержать 80 тысяч включений, работая под ненормально высоким давлением. А нагревательный элемент (тэн) — до десяти тысяч минутных циклов, что составляет 12 суток непрерывного теста. Это эквивалентно семилетней беспроблемной эксплуатации стиральной машины в домашних условиях.

Фото: Роман Маркин 1 /5

Надежность замка загрузочного люка проверяется с помощью робота, который семь с половиной тысяч раз открывает и закрывает дверцу, развивая усилие до четырех килограммов.

Если детали выдержали проверку, партия допускается до сборочной линии (а если нет, то она вся бракуется). И в дело вступает линейный контроль. Каждая стиральная машина на всех этапах своего рождения находится под присмотром бдительных инспекторов сектора обеспечения качества.

Следующим по конвейеру изделиям специальный робот-заливщик поочередно вливает семь литров воды — инспектор убеждается в отсутствии протечек. Далее на проводку подается высокое напряжение, 1500 вольт — этот тест на выносливость изоляции исключает короткое замыкание при эксплуатации. Наконец, стиральные машины проходят через изолированную тихую комнату, где барабан запускается на максимальные обороты — механизм должен работать почти бесшумно, никаких посторонних вибраций.

Выходной контроль — это испытание готовой продукции на надежность. К примеру, стиральные машины должны отработать двенадцать часов в режиме нон-стоп. Кроме того, их проверяют при пониженном электрическом напряжении (около 180 вольт) — симуляция дачной эксплуатации, ведь за городом сила тока в сети постоянно скачет. Потом на корпус подается высокое напряжение, чтобы выявить дефекты, невидимые глазу, — скажем, чуть цепляющий проводку саморез тут же выдаст себя электрической дугой.

Стиральные машины оснащены инверторным мотором с системой прямого привода. Гарантия — десять лет.

С высокой точностью

Не менее строго проверяются холодильники, а также их комплектующие. Из каждой партии инверторных линейных компрессоров один отправляется на вскрытие — специальный станок разрезает металлическую оболочку, обнажая сплетение медных трубок и клапанов. Это похоже на операции на сердце: технический контролер, словно хирург, дает заключение — есть патология или нет. Вскрытию в обязательном порядке подвергается инверторный линейный компрессор, издающий при работе нехарактерный звук (это выявляется при сборке на линии). Кстати, гарантия на него — десять лет.

Внимательно изучается резиновая прокладка дверцы — ее увеличенный контур отображается при помощи проектора. Точность измерений прецизионная, до сотых долей миллиметра. Ведь это кажется мелочью только на первый взгляд: от термоизолирующей способности прокладки зависит, в том числе, энергопотребление холодильника.

Фото: Роман Маркин 1 /6

Домохозяйки могут без опаски ставить на стеклянные полки тяжелые кастрюли и сковородки — прочность проверили в строгом соответствии со стандартами качества.

Собранные холодильники тестируются при 32 градусах по Цельсию, ведь на кухне часто бывает жарко, но потребителю не придется платить за лишние ватты — энергоэффективность останется на заявленном производителем уровне. Высокая надежность сочетается с высокими технологиями — линейка LG расширена моделями с Wi-Fi.

Прежде чем новенький агрегат облачится в картонную коробку, его тщательно осмотрят на предмет зазоров и царапин — что особенно важно для полированных металлических корпусов. Подобные многоступенчатые проверки могут показаться даже избыточными — только беглый осмотр всех инстанций контроля качества на заводе занимает несколько часов. Однако все это гарантирует долговечность изготовленной техники, и покупателю не придется жаловаться, что он живет в эпоху одноразовых вещей.

Материал подготовлен при поддержке компании LG Electronics.