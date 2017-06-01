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Проклятие изумруда за миллиард долларов

За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому

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Фото: Eliana Aponte / Reuters

В конце мая в Бразилии отыскали гигантский изумруд весом 272 килограмма. Сколько может стоить такой камень? Шестнадатью годами ранее найденный неподалеку 340-килограммовый изумруд Баия оценили в без малого миллиард долларов. За право владеть гигантским самоцветом боролись четырнадцать человек и одно государство, но он не достался никому. «Лента.ру» разобралась в запутанной истории одного из самых больших изумрудов в мире.

Карнаиба

В начале 2001 года из крохотной шахты на ферме в штате Баия вылезли старатели-гаримпейро, а затем вытащили из-под земли не просто драгоценный камень, а целую глыбу, весящую больше 340 килограммов. Таких больших самоцветов в тех местах никогда не видели.

Бразильские изумруды не отличаются высоким качеством. Обычно их берут по десять долларов за карат, то есть в сотни, а то и тысячи раз дешевле камней, которые добывают в Колумбии и Замбии. Сбыть крупный изумруд, как ни странно, особенно трудно. Никто не может сказать с уверенностью, сколько они стоят. В конечном итоге цена зависит только от количества денег у покупателя и убедительности продавца, поэтому изумрудная торговля влечет жуликов и мошенников всех сортов как магнит.

Кто-то предложил гаримпейро пять тысяч долларов, и те охотно согласились: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Камень немедленно перепродали за 20 тысяч, затем он еще несколько раз поменял владельца и в итоге достался двум дельцам из города Сан-Паулу: бывшему книготорговцу Элсону Рибейре и его партнеру Руи Сарайве. Они спрятали изумруд в гараже и стали ждать покупателя.

Кремниевая долина

37-летний американец Энтони Томас не бедствовал. У него был небольшой, но успешный строительный бизнес. Во время бума дот-комов он вложил больше 200 тысяч долларов в модный калифорнийский стартап — компанию Digital Reflection, разрабатывавшую жидкокристаллические дисплеи нового поколения. По телевизору то и дело показывали инвесторов из Кремниевой долины, заработавших на похожих сделках миллиарды. Бизнесмен надеялся, что и ему достанется кусочек этого пирога.

Он еще не знал, что 2001 год — плохое время для таких надежд. Через несколько месяцев инвестиционный пузырь сдуется, и сотни стартапов настигнет банкротство. Когда в июле к нему обратился основатель Digital Reflection Уэйн Катлетт и намекнул, что компании срочно нужны дополнительные вложения, Томас решил, что ситуацию еще можно спасти.

Он вспомнил разговор с Кеном Конетто — консультантом, с которым он сотрудничал на своих строительных площадках. Конетто любил рассказывать про бразильские изумрудные шахты. Томас и Катлетт связались с ним, и у них родился план. Они решили воспользоваться связями Конетто, чтобы скупить по бросовой цене изумруды, на самом деле стоящие не меньше 25 миллионов долларов. Под залог камней можно взять крупную ссуду и вложить ее в высокодоходный фонд. Это поможет удержать стартап на плаву.

В сентябре американцы вылетели в Сан-Паулу. Конетто отвел Томаса к своим бразильским знакомым — Рибейре и Сарайве. Они показали ему 340-килограммовый изумруд. «60 тысяч долларов — и он ваш», — сказал один из бразильцев.

Местный специалист по драгоценным камням сообщил Томасу, что ничего подобного не видели даже в международных аукционных домах вроде Sotheby’s. Похожий самоцвет есть только в Британском музее, но он хуже. «По моей оценке, стоимость изумруда Баия составляет 925 миллионов долларов, — написал он в заключении и добавил: — Хочу подчеркнуть, что это великолепная и редкая находка, заслуживающая восхищения».

Американский бизнесмен не мог поверить своей удаче. Он утверждает, что после возвращения в Америку немедленно перечислил 60 тысяч долларов бразильцам и стал ждать. Изумруд должны были выслать почтой, но посылка так и не пришла. Через несколько месяцев Томас попросил Конетто слетать в Сан-Паулу и выяснить причину задержки. Из Бразилии сообщили, что камень был отправлен, но потерялся по дороге в Калифорнию.

Новый Орлеан

С точки зрения Конетто, события развивались иначе. Во время начавшегося спустя несколько лет судебного разбирательства он уверял, что в действительности не было ни денег, о которых говорит Томас, ни уговора выслать его по почте. По его словам, драгоценный камень остался в Бразилии на законных основаниях и три года хранился в надежном банке.

В 2004 году Конетто, бразильцы и Катлетт, присоединившийся к ним после банкротства Digital Reflection, зарегистрировали в Панаме фирму Gemworks Mining. После этого изумруд Баия все же отправился в Соединенные Штаты. Посылка с заявленной ценностью 100 долларов добралась до Сан-Хосе без всяких происшествий.

Партнеры пытались использовать камень во всевозможных схемах сомнительной законности. Он кочевал между складом в Сан-Хосе, офисом юриста Катлетта и хранилищем бывшего федерального банка в Новом Орлеане, где его и застал ураган Катрина. Здание банка затопило, и гигантский изумруд на несколько недель оказался под водой.

Вскоре Конетто повстречал Ларри Биглера. Он утверждал, что занимается недвижимостью, и производил впечатление состоятельного и респектабельного мужчины. Изумруд Баия сразу очаровал его, но не своей красотой (камень поразительно уродлив), а открывающимися перспективами. Биглер не сомневался, что найдет богатого идиота, который любит минералы больше долларов.

Он убедил Конетто, что сумеет толкнуть изумруд, и пообещал ему половину выручки, если тот подарит ему камень. Затем Биглер нашел в Нью-Йорке торговца драгоценными камнями и предложил ему 10 процентов, если продаст самоцвет дороже 25 миллионов долларов.

Торговец завел страницу на онлайновом аукционе eBay и выставил изумруд на продажу со стартовой ценой 19 миллионов долларов. К лоту прилагалась цветистая история про бразильских старателей, которые несколько месяцев волокли драгоценный камень по джунглям, отбивая нападения пантер. Несмотря на это, аукцион привлек только одно предложение. Биглер велел его отменить и стал искать другие варианты.

Эль-Монте

В ноябре 2007 года Биглер предложил заняться этим делом обанкротившемуся коммерсанту по имени Джерри Феррара. В свое время он торговал недвижимостью, но затем лишился всего и был вынужден ночевать в машине. «Это было просто невероятно, — вспоминал потом Феррара. —Биглер явился с папочкой и отдал мне в собственность самый большой изумруд в мире. Он сказал, что искал кого-то вроде меня».

Биглер поручил ему встретиться с Китом Моррисоном — неприятным мормоном из Айдахо, желающим купить бриллианты за 1,3 миллиона долларов. Феррара договорился о сделке и пообещал отдать ему изумруд Баия, если с обещанными камнями что-то случится.

В итоге Моррисон действительно не получил бриллианты и гигантский изумруд перешел к нему в собственность. Он скооперировался с Феррарой и Биглером, чтобы искать покупателя сообща. В хранилище в калифорнийском городе Эль-Монте, где держали камень, стали водить потенциальных покупателей.

Партнеры утверждают, что к изумруду Баия приценивались арабские шейхи и даже бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Берни Мейдофф. Он, если им верить, обещал им 21 миллион наличными, бриллианты на 91 миллион долларов и три пары наручных часов стоимостью 15 миллионов долларов. За два дня до сделки его арестовали и обвинили в создании финансовой пирамиды. Теперь он в тюрьме — отбывает заключение сроком 150 лет.

В июне 2008 года Биглер пропал. Вскоре от него пришла весточка: он писал, что его похитила бразильская мафия и умолял заплатить выкуп. Феррара сразу заподозрил неладное. Он стал разбираться и выяснил, что Биглер вовсе не состоятельный девелопер из Калифорнии, как утверждал, а обыкновенный сантехник, причем не особенно хороший: в интернете жаловались, что берет деньги и ничего не делает.

Разозленный Феррара был совершенно уверен, что бразильская мафия — тоже выдумка. Афера, чтобы выманить у него деньги. Он рассказал об этом Моррисону, и они поехали в Эль-Монте. Им удалось убедить менеджера вскрыть хранилище. Мужчины вытащили изумруд, погрузили его в автомобиль и повезли в Лас-Вегас.

Через несколько часов в Эль-Монте явился Биглер. Он не нашел камня, позвонил в полицию и сообщил об ограблении.

Лас-Вегас

Поиски изумруда поручили детективам Скотту Миллеру и Марку Гейману из Департамента шерифа Лос-Анджелеса. «Это было забавное дело, — вспоминает Миллер. — Поначалу».

Они несколько недель шли по следам партнеров Биглера и в итоге вышли на Моррисона. Он согласился передать изумруд правоохранительным органам при условии, что и он, и Феррара останутся на свободе. Детективы были не против, но опасались обмана.

С дюжиной полицейских, вооруженных автоматами, Миллер и Гейман на нескольких автомобилях выехали в Лас-Вегас. Когда они прибыли, в назначенном месте их уже ждал местный спецназ. Над местом встречи кружил вертолет. Моррисон не соврал. Он пришел в тренировочном костюме и без сопротивления отдал гигантский изумруд. Как и было обещано, его и Феррару не стали трогать, а драгоценный камень отвезли обратно в Калифорнию и сдали в полицейское хранилище в качестве улики.

Разобраться, кому в действительности принадлежит изумруд Баия, оказалось непросто. Чем дольше детективы пытались распутать это дело, тем сильнее ненавидели его. «Это какая-то головоломка из ада», — говорит Миллер. Одних действующих лиц в этой истории не меньше 14, и каждый гнет свое. В итоге решение вопроса собственности оставили суду.

Тяжбы продолжались почти десять лет. Судились все со всеми — даже тот нью-йоркский торговец, написавший на eBay про пантер. Пока шло разбирательство, Биглер снова исчез. Одно время чаша весов склонялась в пользу Энтони Томаса, заплатившего за изумруд 60 тысяч долларов, но он не смог найти чек. По его словам, все доказательства оплаты сгорели вместе с его домом в 2006 году. В результате претензии Томаса были отвергнуты.

В 2013 году Томас подал апелляцию. Во время повторного рассмотрения дела, растянувшегося еще не несколько лет, Феррара и Моррисон сумели убедить судью в своей правоте. 23 июня 2015 года Высший суд Лос-Анджелеса постановил, что изумруд Баия должен перейти в собственность компании FM Holdings, которую они основали.

Однако и на этом история не закончилась. Свои права на драгоценный камень заявила Бразилия. Власти страны считают, что изумруд Баия был вывезен незаконно и должен вернуться на родину. Минюст США заблокировал передачу самоцвета FM Holdings, однако переговоры о возвращении затянулись. Сегодня 340-килограммовый изумруд по-прежнему заперт в полицейском хранилище в Лос-Анджелесе.

Олег Парамонов

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