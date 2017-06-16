Культура
 
Последние новости
Президент России рассказал о своем отношении к Березовскому и Ходорковскому
Чешский теннисист отразил удар лежа и выиграл розыгрыш
Путин похвалил Буша-старшего за отказ от свержения Хусейна
Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции
Путин рассказал об изучении нужных ему документов только в оригинале
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Популярные новости
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Путин рассказал об изучении нужных ему документов только в оригинале
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Задавшему Путину вопрос о коррупции школьнику подарят золотой телефон с Путиным
Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы

Берегитесь женщин

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Очень плохие девчонки»

В прокат вышли «Очень плохие девчонки» — редкий заход Скарлетт Йоханссон на территорию комедии, причем бесстыже чествующей право юмора быть вульгарным. Не боятся идти против течения и другие премьеры недели, будь то французская эпопея о любви филологов или немецкая сатира на хипстеризацию левых идей.

«Очень плохие девчонки» (Rough Night)
Режиссер — Люсия Аньелло

Зак Галифианакис пробует себя в драматических амплуа, но его дело живо и не думает погибать, хотя даже российские прокатчики американских комедий исчерпали запас креативно локализованных названий, обыгрывающих слова «Мальчишник» и «Девичник». Так что комедия Люсии Аньелло, до этого снявшей почти все лучшие серии культового ситкома о двух безалаберных, но увлекающихся (например, травой или мечтами о богемной жизни) бруклинских подружках, хоть и живописует суровую — особенно для ревнителей морали на киноэкране — ночку для провожающей подругу под алтарь женской компании, у нас обойдется вяло осуждающей героинь характеристикой «Очень плохие девчонки». Но ни собравшаяся на днях пройти не только под венец, но и в Сенат штата красотка-либералка Джесс (Скарлетт Йоханссон), ни ее ближайшие подруги ничем не заслужили безапелляционного «очень», да и определить, чем эта четверка успешных, видных, самодостаточных девушек плоха, сможет только безнадежный мизантроп: характерных для всех людей планеты капризов, закидонов и страхов, которым они здесь поддаются, явно недостаточно.

Собственно говоря, суровая ночка поджидает эту приехавшую в Майами на девичник компанию, дополненную личной гостьей невесты из-за границы — чудачкой со смешным акцентом и именем Пиппа (Кейт Маккиннон), ровно из-за их чрезмерной положительности. Хорошие девчонки отчаянно жаждут расслабиться и отвлечься каждая от своих проблем. Перелом в ситуацию внесет кокаин, случайно купленный самой решительной из подруг невесты в туалете. Неопытность по части гедонизма и пороков быстро приведет к неожиданным последствиям — нечаянному убийству стриптизера, после которого скольжение подруг в бездну сального юмора на наболевшие темы. Впрочем, девичник на то и девичник, чтобы даже самое отчаянное знакомство с аморальной изнанкой жизни обернулось чувством вины, раскаянием, а то и парой жизненных уроков. Аньелло и ее сценаристов этот шаблон вовсе не смущает — как бы ни уступал слащавый финал во славу феномена женской дружбы по бойкости и концентрации юмора предыдущим.

Склонность время от времени уводить комедию к удобному, лежащему под авторской рукой клише — будь то дежурная погоня или копеечная мораль вместо финала, проявляется в «Очень плохих девчонках» несколько раз, но, пожалуй, отвращает от фильма не больше, чем традиционно отравляющий немало шуток русский дубляж. Впрочем, даже и в таком, не добивающемся стройности сюжета и толком не стремящемся прорваться от юмора лобового на уровень абсурда — туда, где в фильмах других комиков, не боящихся быть пошлыми (например, Уилла Феррелла), похабная шутка может на глазах стать мостиком, открывающим ключ к блестящей и морально безупречной юмореске. Амбиции «Девчонок» туда не простираются: это кино вполне удовлетворяется тем, что довольно долго не сбавляет плотности гэгов и острот, причем беззастенчиво направленных в зоны ниже пояса. Конечно, в этой бомбежке зрителя сценами девичьего позора на публике и друг с другом, шутками об импотенции и курьезными опытами женской мастурбации, элементами пантомимы и соло-бенефисами Маккиннон процент удачных попаданий все время скачет, но, на счастье фильма, обаяние его актрис от Йоханссон до Зои Кравиц таково, что может искупить даже неуклюжие попытки сценаристов все-таки высказать шуточно сомнительную веру в то, что девичники девичниками, а с фаллосом жизнь женщины будет лучше.

«Самокритика буржуазного пса» (Selbstkritik eines buergerlichen Hundes)
Режиссер — Юлиан Радльмайер

Кто такой Юлиан Радльмайер? Берлинский режиссер до недавнего времени мог похвастать парой поездивших по кинофестивалям средних метров о том, как смехотворно большие благородные идеи мутируют в современных европейских мозгах, окисляясь под действием то ошметков пропаганды павших идеологических структур, то случайных отголосков религиозного опыта. Зрителя своего нового фильма он заставит задаться этим вопросом заново — хотя бы потому что поисками ответа на него он явно интересуется и сам. «Самокритику буржуазного пса» Юлиан Радльмайер-режиссер снимает с Юлианом Радльмайером-актером в главной роли — играет тот, конечно, Юлиана Радльмайера-персонажа, который тоже, если приходится представляться, называет себя режиссером. Более того, если собеседник — симпатичная интеллектуалка, Юлиан может рассказать, над чем сейчас работает: это основанная на собственных полевых исследованиях фантазия о том, как мечту об идеальной, справедливой для всех утопии коммунизма попробовали воплотить занятые на провинциальной яблочной ферме сезонные рабочие — в основном пролетарии, маргиналы, бесправные мигранты со всей Европы.

«Бездари, в ваши годы я познавал жизнь тем, что все время трахался и работал на фабрике. Так вот усвойте, рабочие — самые большие фашисты», — истеричным рыком раскритикует прожекты Радльмайера и его бывших сокурсников их ментор — успешный деятель современного искусства. Но ехать на яблочную ферму Юлиану все равно придется — собирать не утопию для кучки гастарбайтеров, а яблоки, иначе могут лишить пособия по безработице, на которое предстающий на экране лодырем, рохлей и хипстером-профаном Радльмайер живет на самом деле. Другое дело, что когда «Самокритика» переместится из усугубляющих жалкое бытие Радльмайера-персонажа богемных берлинских интерьеров на природу, в яблоневые рощи фермерских реалий, призрак общественной утопии в миниатюре действительно замаячит в воздухе — даром, что ли, почти все нечаянные и невольные пролетарии на сборке фруктов большими идеями об устройстве лучшей жизни увлечены и без горе-режиссера, пополнившего их ряды, а то и вовсе олицетворяют разные стратегии претворения своих идей в жизнь. Пожилой кореец, лишенный иллюзий, но сохранивший веру в красоту идеалов коммунизма. Молодой оппортунист в кепочке, как большинство немцев в возрасте от 20 до 30 готовый поддержать любого, кто утвердит авторитет. Предприимчивый и дерзкий, пахнущий криминалом грузин Зураб, на словах верный адепт дикого капитализма, но в общении с окружающими уже тоталитарно дающий одного узнаваемого земляка-диктатора. Американка, открытая всем новым идеям и приехавшая сюда не зарабатывать, но помогать Радльмайеру с его предполагаемым кино — и продолжать отвергать его робкие ухаживания.

Радльмайер настоящий — не самоуничижительно ноющий на экране «Самокритики», а проявляющий себя как автор этого фильма, впрочем, чем-чем, а робостью точно не отличается. Понятно, что иерархию режиссер-актер-персонаж он ломает сразу же, пользуясь собственной доведенной до карикатуры персоной довольно типичного для Берлина молодого деятеля богемы, которому подтвердить собственные таланты и амбиции нечем, а знания его о философии, истории и психологии масс при столкновении с реальным миром обернутся смехотворными фантомами. Что ж, такое последовательное ниспровержение своего образа в этом фильме Радльмайеру развязывает руки для того, чтобы если не перенести опыт собственной никчемности на целое поколение или класс, то как минимум генерировать достаточно материала для довольно смешной абсурдистской притчи с несколькими внятными тезисами: коммунизм нужно строить без коммунистов; пролетарий не столько фашист, сколько наивный дурак; святой Франциск сегодня угодил бы за решетку. А самое главное — утверждающий солидарность с угнетенными режиссер из Берлина, пес этакий, первым же предаст товарищей или из бытового удобства, или чтобы кино в Венецию взяли.

Оставляет фильм без ответа и логичный вопрос об авторском отношении даже не к вековым утопическим идеям или их жалкой жизни после смерти в умах уставших и доверчивых масс, а к тем людям, кто и сейчас скован ложью идеологии или законом рынка, зажат в тупике классовой безвыходности или просто батрачит на сезонных работах, не оставляя сил на вечерний променад с томиком не то что Маркса, а даже Гейне, и уж точно не имея шанса вдруг получить спасительный грант. С другой стороны, точно ли современный хипстер устроен и защищен в этом мире лучше пролетария столетней давности? Во всяком случае, собственное хипстерство и формализм без базы Радльмайер успевает высмеять первым, задолго до финальных титров. В сущности, уже в названии. А еще ему теперь всегда будет чем козырнуть, когда захочется продлить разговор с симпатичными интеллектуалками.

«Он и она» (Mr & Mme Adelman)
Режиссер — Николя Бедос

Описанный нами выше Радльмайер в своем фильме показательно стирает границы, разделяющие автора, рассказчика истории посредством кино, и действующими в созданном им мире персонажами, то есть обнажает собственный частный опыт и мироощущение, пока оно не начинает под взором камеры трансформироваться, накапливать вымысел, становиться искусством. Француз Николя Бедос, популярный комик, который теперь дебютировал и в режиссуре, так далеко идти не рискует, но на определенном уровне тоже вводит в свой первый фильм элементы собственной жизни, насыщает вымышленный сюжет одолженными у реальности чувствами, тактильностью, растянутым во времени опытом взаимодействия с другим человеком. Дело в том, что Бедос не только поставил фильм «Он и она» как режиссер. Сценарий он написал в соавторстве со своей женой, актрисой Дорией Тилье. Они же сами сыграли главные роли: двоих влюбленных, отношения которых продлятся почти полвека и успеют пережить почти столь же радикальные трансформации, какие производит с лицами Бедоса и Тилье возрастной грим.

Но сколь бы органично ни сосуществовали в кадре супруги Бедос и Тилье, вымысел, оформленный в последовательную историю, все равно оказывается сильнее той прививки реальности, которую делают авторы, передавая часть тепла собственных отношений влюбленным персонажам. При этом «Он и она» начинается вообще-то с похорон главного героя. Его вдова заводит с биографом мужа рассказ об их знакомстве, то есть предстающая затем в фильме история полувекового по продолжительности романа оказывается еще и помещена Бедосом в рамку рассказа-воспоминания. Этот прием, по идее, должен упростить восприятие основной линии и зрителю, но в сущности режиссер упрощает работу себе, структурируя историю, но утяжеляя, обедняя сам фильм. Да, затем Бедос переходит к довольно элегантной и подкупающе откровенной истории зарождения любви: в 1971-м Виктор скорее называл себя писателем, чем по-настоящему был им (например, подражал Камю, а не искал свой язык), а утешался, рефлексируя на приеме у психоаналитика насчет особенностей своей физиологии. Случайная встреча в сигаретном дыму ночного клуба — и вот Сара, интеллектуалка, красавица, аспирантка литературоведения станет для писателя сначала случайной любовницей, затем увлечением, а потом сама полюбит его так сильно, что увернуться от настоящей любви Виктор уже не сможет. Да так, что возьмет себе ее фамилию — Адельман, и именно под ней прославится, запуская долгий цикл отношений двоих ближайших друг другу людей, которым придется пережить вместе как традиционные для всех испытания измен, обманов, разочарования и прощения, так и события, зарезервированные только для гениев: проверку славой и богатством, суд литературных премий и большой Истории. Сложнее всего, впрочем, Виктору и Саре справиться с чем-то куда менее пафосным: научиться поддерживать из года в год, десятилетие за десятилетием, чувство гармонии друг в друге, постоянно переоценивать и переосмыслять необходимый для каждого из них баланс между силой когда-то связавшей их любви и импульсами желаний и амбиций, своих для каждого.

Это амбициозная — особенно для режиссерского дебюта — попытка охватить в истории одного романа весь мир и еще полнеба в придачу: многозначительное русское название даже не кажется слишком патетичным. Бедос и Тилье знай себе старятся все новыми и новыми гримерскими трюками, а кино спешит из одного десятилетия в другое и быстро проговаривает более-менее вслух многочисленные идеи и смысловые планы, причем речь все больше о явлениях и вопросах сущностных: Любовь, Семья, Отцовство, Эгоизм, Литература, Признание, Самопожертвование и так далее, часто проиллюстрированные не самыми тонкими цитатами из классики кино от Вуди Аллена до Бергмана. Все это смотрелось бы совсем тяжеловесно, если бы Бедос не подпускал в некоторых сценах юмор, который, правда, уже не кажется таким смешным после обрыва линии, посвященной больному сыну героев и облегчению, каким для них становится его смерть. Внимание, по большому счету, фильм удерживает, заставляя и зрителя постоянно переоценивать свое отношение к персонажу — правда, в третьем акте режиссер решается осуществить сюжетный твист такого толка, что единственным остающимся к нему вопросом остается лишь недоуменное: «Кто здесь в действительности саморазоблачается — вымышленный литературный гений с Гонкуровской премией или отчаянно всеядный режиссер, пробующий в рамках первого своего фильма все, вплоть до прямого жульничества со зрителем?»

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:09Сегодня

Венецианская школа чувственности

Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
20:5116 июня

Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом

10:1116 июня

Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях

20:3516 июня

СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»

Культура12:1915 июня

«Нельзя делать вид, будто смерти нет»

Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
19:0016 июня

В Раде пообещали закрыть группе Scooter въезд на Украину

11:2116 июня

Йоко Оно признают соавтором Imagine Джона Леннона

20:0415 июня

По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм

Культура09:0015 июня

Всех вылечат

«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
18:3516 июня

Вышел трейлер фильма про создателя Винни-Пуха

18:1516 июня

Автор «Района №9» опубликовал короткометражку о захвате Земли рептилоидами

10:5415 июня

Гран-при «Кинотавра» получил Борис Хлебников

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции
Путин похвалил Буша-старшего за отказ от свержения Хусейна
Путин упрекнул партнеров в отсутствии помощи Алеппо
Президент России рассказал о своем отношении к Березовскому и Ходорковскому
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
В Лондоне родственники погорельцев вышли на акцию протеста
Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Все материалы
Бывший СССР
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Порошенко рассказал о поставленных им уколах пациентам своей супруги
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
В ДНР рассказали о «платных» дезертирах в рядах украинской армии
Демографы предрекли сокращение населения Украины до 30 миллионов к 2050 году
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
ФАС усмотрела сговор на торгах за право подсвечивать здания у Кремля
Morgan Stanley спрогнозировал рост прибыли «Роснефти» благодаря M&A
Роскачество разочаровалось в некоторых свойствах детского мыла
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Алена КарелинаСолнце, пушки, девушки
Лучшие стрелки мира выяснили, кто лучше владеет карабином
Британский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области
Прокуратура оспорила приговор соратнику Квачкова
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Появился гид по произношению фамилий российских футболистов на английском языке
Чешский теннисист отразил удар лежа и выиграл розыгрыш
Тульский «Арсенал» предложил Роналду чай и пряники за переход
Возвращавший мяч сопернику по правилу фэйр-плэй игрок забил с центра поля
Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
Полиция задержала взявшего с чилийца 50 тысяч рублей таксиста
Все материалы
Культура
Венецианская школа чувственности
Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
В Раде пообещали закрыть группе Scooter въезд на Украину
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
Все материалы
Интернет и СМИ
Как в шелках
Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Россиянка попыталась познакомиться с мексиканскими журналистами в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Фотосессию экипировки для экстремалов сняли в московском метро
Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века
Все материалы
Путешествия
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Американцы провели тренировку по фитнесу с собакой
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Все материалы
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы