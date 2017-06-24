Черный русский

Во Франции подходит к концу Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» — большинство наград уже присудили, Российские маркетологи удостоились сразу нескольких призов в различных категориях. Из проектов, завоевавших «Оскар» мира рекламы, «Лента.ру» выбрала самые интересные.

Старый добрый Грэм

Грэм — человек, который выживет в любой автомобильной катастрофе, — уже успел стать мемом и полюбился интернет-публике. Жюри «Каннских львов» оценило и отклик зрителей, и саму концепцию австралийского рекламного агентства Clemenger BBDO, удостоив устрашающего (а по мнению некоторых — милого и дружелюбного) Грэма Гран-при.

Иа-иа-о

Coca-Cola сложила гимн египетским футболистам, правда, сделала это с командой по пинг-понгу. Оказалось, что все именитые спортсмены и популярные стадионы уже заняты Pepsi, но авторов рекламы это не смутило: они взяли нелепых игроков с маленькими ракетками, вручили им по бутылке газировки и заставили петь. Египтяне выступили настолько задорно, что получили золото.

Найдется все

Китайский мессенджер QQ сделал ставку на серьезную проблему: компания придумала, как отыскать тысячи людей, пропавших без вести. К поиску подключили мощный инструмент — нейросеть, которая не только сканирует миллионы лиц на фотографиях, но и может представить, к примеру, как бы выглядел повзрослевший ребенок, потерявшийся десять лет назад. На «Каннских львах» и этому проекту присудили золото.

Я в опасности

Американская организация Black Lives Matter, выступающая за права чернокожих, обозлилась на Facebook из-за его «кнопки безопасности», которая почему-то включается только в моменты страшных трагедий. Темнокожие никогда не чувствуют себя в безопасности, напоминают создатели ролика, и именно поэтому для них была создана «кнопка опасности». Ее мог нажать каждый чернокожий, чтобы все друзья на Facebook узнали о его плачевном положении в современном обществе.

Распознать стрелка

В нью-йоркском отделении агентства BBDO показали тех, кто хватается за оружие из-за издевательств окружающих, причем сделали это так, как видели бы эту ситуацию окружающие. Точнее, как они бы ее не замечали. Вирусный ролик о трогательном школьном романе зарождается буквально на глазах зрителя. Но если посмотреть внимательнее, то выяснится, что люди замечают далеко не все, что происходит вокруг.

Привидение в метро

Компания Sony удивила испанцев: расставила в метро десятки колонок для объемного звука и спрятала на перроне множество камер. На станции собралось много народа, и все они были шокированы тем, что отчетливо слышат звук прибывшего поезда, шум открывающихся дверей, но ничего такого не видят. Перфоманс оказался рекламной кампанией фильма «Охотники за привидениями» и был удостоен бронзы.

Девчонки тоже могут

Спортивные бренды уделяют все больше внимания женщинам. Для англичанок разработали целое приложение, в котором можно поделиться своими достижениями вне зависимости от возраста, внешнего вида или спортивной подготовки. Судя по успешной рекламной кампании, у девушек действительно все получается лучше, если есть поддержка.

Путешествие по ненависти

Нашумевший ролик о «путешествии по ДНК», который, кажется, не перепостил только ленивый или бессердечный, заслужил на «Каннских львах» бронзу. Задумка простая: найти людей разных национальностей с расистскими наклонностями, дать им высказаться о том, как и кого они ненавидят, а затем показать им тесты их же ДНК, в которых, конечно, обязательно всплывет вражеская кровь.

Полезный засранец

Еще одна трогательная социальная реклама посвящена нуждающимся в донорских органах. Американская компания The Martin Agency решила показать, что донором могут быть далеко не самые добрые люди, и представила «самого большого засранца в мире». Он швырялся бутылками с мочой, обижал детей и стрелял из ружья для пейнтбола в собак. Но как только он умер, оказалось, что, даже будучи засранцем по жизни, он сделал полезное дело: завещал свои органы тем, кто в них нуждается.

Лучше собаки

Новозеландский офис BBDO предложил избавиться от детей. Точнее, сплавить их в колледж или быстрее проводить во взрослую жизнь, а затем спокойно взять себе милого пса. Ролик буквально кричит о том, что жизнь с собакой лучше существования, которое наступает после того, как повзрослевшие дети «покидают отеческое гнездо».

Фиолетовый позор

В Бразилии самая больная тема — коррупция. Компания Reclame Aqui, которая до этого защищала интересы ущемленных покупателей, создала расширение для браузера, обличающее каждого коррупционера в стране. Достаточно установить этот инструмент, и на любом сайте имя всех недобросовестных чиновников будет выделяться ярким фиолетовым цветом.

Сосед знает лучше

Российское агентство Good Moscow удостоилось бронзы за кампанию Neighborhoods для «Сбербанка». Авторы сосредоточились на кредитах для малого бизнеса и сделали ставку на тех предпринимателей, которые любят свой район, а значит, знают, чего именно ему не хватает. Судя по ролику, в результате акции в разных районах Москвы открылись продуктовые магазины, парикмахерские и другие объекты, которых так не хватало местным жителям.

Бесплатный подарок

BMW порадовал своих клиентов, подарив бесплатный проезд по скоростному участку трассы «Москва — Солнечногорск — Москва». В рамках кампании на пунктах оплаты были установлены стойки с логотипами автопроизводителя, а вместо того, чтобы брать деньги, контролеры просто желали удачи. В жюри сочли, что такая акция достойна золота.

Почти не наркотик

Кофейня «Кооператив черный» покорила «Каннские львы» своим нестандартным подходом к рекламным акциям: ребята решили доказать, что кофе — не наркотик, и раскрутили свое заведение так, словно продавали нечто крайне запретное. Открыли сайт в даркнете, стали принимать биткоины и даже, как уверяют сами создатели, разместили баннеры с символикой «Черного» на крупнейших маркетплейсах с наркотиками.

Ставка на «Оку»

Российское агентство «Восход» получило «бронзу» за кампанию «Керлинг на автомобилях». Команда спортсменов переместилась на лед, вооружилась старыми автомобилями «Ока», и принялась катать машины, потешно сталкивая их. Акцию оценили не только местные журналисты, но и Associated Press, «Би-би-си» и Daily Mail. За это «Восходу» досталась бронза.