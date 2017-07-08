Гиблое дело

В субботу, 8 июля, исполняется 50 лет со дня рождения Жана Сагадеева, лидера одной из самых недооцененных российских групп — «Э.С.Т.». Он погиб в возрасте 41 года при странных обстоятельствах: официальная версия следствия — самоубийство, но друзья музыканта считают, что смерть Сагадеева была насильственной. «Лента.ру» вспоминает культового исполнителя и других артистов, чей уход из жизни до сих пор остается загадкой.

Жан

Московская команда «Э.С.Т.» («Электросудорожная терапия») была больше, чем «русский Motorhead», как ее иногда называли. Смесь хард-рока и разгульного русского шансона могла бы сделать «Э.С.Т.» настоящей народной группой, вроде «Сектора Газа», «Короля и Шута» или «Ленинграда», но что-то пошло не так: то ли музыка Сагадеева оказалась слишком радикальной для широких масс, то ли группа просто не смогла развить первоначальный успех.

Жан Сагадеев, сын востоковеда Артура Сагадеева, собрал команду в 1986 году, и первое время группа не могла пожаловаться на недостаток популярности: гастроли по Европе на волне перестройки, запись альбома в Германии, выступление на самом многолюдном фестивале в истории России Monsters Of Rock в Тушино в 1991 году, собравшем более 600 тысяч зрителей. На том фестивале играли Metallica, AC/DC, Pantera и Black Crowes.

В середине 1990-х, когда большинство русских металлистов переживало не самые лучшие времена, «Э.С.Т.» вдруг стали королями телеэфира: миллионы россиян ежедневно видели клип на леденящую душу алкобалладу «Нет, слышишь, нет».

Но, когда в начале 2000-х герои перестроечного металла — «Ария» и другие — снова начали собирать стадионы, появилось молодое поколение тяжелых групп, «Э.С.Т.» по странному течению обстоятельств ушли в тень.

В ночь на 4 июня 2009-го супруга Жана обнаружила его тело в квартире. По версии следствия, музыкант покончил жизнь самоубийством, но никто из близких не поддерживает эту теорию, утверждая что Сагадеев был убит неизвестным гостем. Он вел жизнь, вполне соответствующую его хмельной музыке, и случайные собутыльники в квартире артиста были не редкость.

Видео: FreudKruger / YouTube

Тальков

Убийство Игоря Талькова открыло эпоху лихих 90-х, когда решающим аргументом в споре стало оружие. Оно до сих не раскрыто, обстоятельства его до конца не выяснены.

34-летний певец был убит выстрелом в сердце 6 октября 1991 года возле гримерки накануне выступления, которое должно было состояться в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Сначала решили, что убийца — телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. С ним у Талькова за несколько минут до трагедии произошел спор из-за очередности выступлений: Тальков должен был по расписанию выступать после Азизы, но певица попросила выступить раньше. Очередность, возможно, была принципиальной для Талькова: как правило, более крупный артист выступает позже. К ссоре присоединился концертный директор певца Валерий Шляфман. В результате, по рассказам очевидцев, Малахов достал наган, Тальков достал газовый пистолет, началась пальба. Малахова вроде удалось обезвредить, и тут раздался последний, смертельный выстрел. Как ни странно, никто из очевидцев не смог уверенно сказать, кто стрелял. Оружие таинственным образом исчезло.

По свидетельству жены Талькова, незадолго до убийства артист обращался в правоохранительные органы с просьбой дать ему профессионального охранника. Сын музыканта также свидетельствует о том, что Тальков был уверен, что его жизнь под угрозой. За день до гибели у певца был короткий разговор с неизвестным, в ходе которого певец сказал: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем».

Следствие предъявило заочное обвинение Шляфману, которого к тому времени уже не было в стране — он уехал в Израиль. В 2012 году он дал интервью, в котором заявил, что его переезд не был бегством от правосудия, так как он произошел через полгода после инцидента. Убийцей он считает Малахова.

Следствие же сняло с телохранителя и возлюбленного Азизы обвинения в убийстве, дав ему условный срок за незаконное ношение оружия. О смерти Малахова сообщили в 2016 году. Он сменил фамилию на Рус, был женат на актрисе Ксении Кузнецовой.

Видео: Игорь Тальков / YouTube

Ордановский

Лидер одной из первых советских рок-групп, «Россияне», Георгий Ордановский пропал без вести в начале 1984 года. «Россияне» играли пламенный хард-рок, и к моменту образования Ленинградского рок-клуба в 1981 году уже считались живыми классиками. На концерте в Летнем театре ленинградского ЦПКиО в мае 1982 года группа настолько разволновала публику своей музыкой, что милиция задержала чуть ли не половину зала. Ордановский пропал 13 января 1984 года в районе поселка Семрино, куда поехал с друзьями встречать старый Новый год. Ему было 40 лет.

Поначалу друзья музыканта не придали большого значения его исчезновению. Ожидали, что он точно появится к концерту, который был запланирован на 21 января. Но Ордановский не появился. Не теряя надежды, знакомые придумывали различные объяснения. Например, ходила версия, что музыканта забрала милиция и обрила его наголо, и теперь рокер залег на дно, отращивая драгоценные волосы. Когда отрастут, тогда вернется. Другая версия — Ордановский ушел в дальний монастырь. Но подлинных известий от музыканта не поступало. В 2001 году федеральный суд признал его умершим.

Видео: Diana Aguirre / YouTube

Эдвардс

Похожим образом исчез гитарист британской группы Manic Street Preachers Ричард Эдвардс. Он пропал 1 февраля 1995 года — в этот день Эдвардс и фронтмен группы Джеймс Брэдфилд должны были лететь в промотур по США.

Эдвардс был непростым человеком — любил резать себе руки, прижигать себя сигаретами. В интервью он откровенно говорил о своей борьбе с депрессией. Тем не менее был принципиальным противником самоубийства: «У меня никогда не было такого намерения. Я сильнее этого. Я мог бы быть слабым человеком, но я в состоянии терпеть боль», — говорил Эдвардс в интервью.

Незадолго до исчезновения музыкант лежал в психиатрической клинике. Пропавшего Эдвардса следствие заочно признало погибшим. Однако в последующие годы находились люди, утверждавшие, что видели музыканта в Гоа, на Лансароте и в других экзотических местах.

Янка

Яна, или привычнее — Янка Дягилева, — трагическая фигура в русской музыке. Ей было 24 года, когда ее тело нашли в сибирской реке Иня. Последний раз Янку видели вечером 9 мая 1991 года. Она приехала к отцу на дачу под Новосибирском и ушла погулять. После нескольких дней отсутствия (некоторые друзья решили, что она просто захотела побыть в одиночестве) ее начали искать. К делу подключился журналист Юрий Щекочихин, и спустя неделю после исчезновения Янку нашли. Официальная версия — утонула в результате несчастного случая. Кто-то считает, что это был суицид.

«Янка не покончила с собой. Это установленный факт. Мы с Катей Борисовой, которая написала о Янке книгу, сейчас думаем, как эти факты опубликовать. Печальная история такова: Янка утонула в реке, и ее тело нашли через много дней. В морге ее видел только один человек, Сергей Литаврин, — это большой друг Янки. Он опознавал ее тело. Патологоанатом сказал, что смерть была насильственной. Во-первых, на ее голове была рана, и по признакам определили, что ее нанесли до попадания тела в воду. А во-вторых, в легких не было воды, что говорит о том, что человек был уже мертв, перед тем как попасть в воду», — говорил знавший Янку сибирский музыкант Вадим Кузьмин (Черный Лукич).

Как и во всех этих историях, настоящую причину гибели и сопровождавшие ее обстоятельства мы не узнаем.

Видео: iv143 / YouTube

Брайан Джонс

Джонс был человеком, благодаря которому группа The Rolling Stones появилась на свет. Это он дал объявление о том, что собирает новую команду, на которое откликнулся сначала клавишник Иен Стюарт, а затем и Мик Джаггер с Китом Ричардсом. Именно Джонс побуждал друзей экспериментировать со звучанием, он был любителем нетривиальных аранжировок и экзотических инструментов. Без Джонса The Rolling Stones превратились в предсказуемую группу, из альбома в альбом повторяющую по сути одни и те же приемы.

Хотя никто из The Rolling Stones в ранние годы не был поборником здорового образа жизни, наркотические пристрастия Джонса начали напрягать его коллег. Джонса, в свою очередь, напрягали сами The Rolling Stones — он начал подумывать о том, чтобы расстаться с командой и заняться сольным проектом. По слухам, Брайан хотел собрать супергруппу, позвав туда, в частности, Джими Хендрикса. В 1967 году девушка Джонса Анита Палленберг ушла от него к другому участнику Stones Киту Ричардсу, что только осложнило отношения в команде.

8 июня 1969 года музыканты Stones предложили товарищу покинуть группу «по собственному желанию», что он и сделал на следующий день. Ночью 3 июля тело Джонса вытащили со дна бассейна в его поместье в Хартфилде. Полиция признала смерть результатом несчастного случая. Позже возлюбленная музыканта того периода Анна Уолин написала книгу «Убийство Брайана Джонса», в которой обвинила в преступлении Фрэнка Торогуда, строителя, ремонтировавшего поместье. В ночь гибели из дома исчезло множество вещей Джонса, в том числе его рабочие записи и редкие пленки The Rolling Stones.

В романе «Элементарные частицы» французский писатель Мишель Уэльбек утверждает, что Джонса устранили его бывшие коллеги по группе Мик Джаггер и Кит Ричардс.

Сторонником версии убийства артиста является также культовый музыкант Дженезис Пи-Орридж, лидер Psychic TV, настаивающий на повторном проведении расследования. Для привлечения внимания к своей идее он выпустил в 1985-м посвященную Джонсу песню Godstar. Клип на эту композицию вызвал раздражение у участников The Rolling Stones: там, где Пи-Орридж поет: «Где же твои смеющиеся друзья? Они украли твою славу, они так и не рассказали правды», видео показывает лица Джаггера и Ричардса. По словам артиста, британское Radio 1 извинилось перед ним за то, что не может транслировать этот трек, потому что того потребовали The Rolling Stones, угрожая в противном случае изъять из эфира все свои бессмертные сочинения.

Видео: BookerBird66 / YouTube



