Культура
 
Последние новости
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Популярные новости
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

Гиблое дело

Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах

Перейти в «Мою Ленту»
Жан Сагадеев
Жан Сагадеев
Фото: PhotoXPress.ru

В субботу, 8 июля, исполняется 50 лет со дня рождения Жана Сагадеева, лидера одной из самых недооцененных российских групп — «Э.С.Т.». Он погиб в возрасте 41 года при странных обстоятельствах: официальная версия следствия — самоубийство, но друзья музыканта считают, что смерть Сагадеева была насильственной. «Лента.ру» вспоминает культового исполнителя и других артистов, чей уход из жизни до сих пор остается загадкой.

Жан

Московская команда «Э.С.Т.» («Электросудорожная терапия») была больше, чем «русский Motorhead», как ее иногда называли. Смесь хард-рока и разгульного русского шансона могла бы сделать «Э.С.Т.» настоящей народной группой, вроде «Сектора Газа», «Короля и Шута» или «Ленинграда», но что-то пошло не так: то ли музыка Сагадеева оказалась слишком радикальной для широких масс, то ли группа просто не смогла развить первоначальный успех.

Жан Сагадеев, сын востоковеда Артура Сагадеева, собрал команду в 1986 году, и первое время группа не могла пожаловаться на недостаток популярности: гастроли по Европе на волне перестройки, запись альбома в Германии, выступление на самом многолюдном фестивале в истории России Monsters Of Rock в Тушино в 1991 году, собравшем более 600 тысяч зрителей. На том фестивале играли Metallica, AC/DC, Pantera и Black Crowes.

В середине 1990-х, когда большинство русских металлистов переживало не самые лучшие времена, «Э.С.Т.» вдруг стали королями телеэфира: миллионы россиян ежедневно видели клип на леденящую душу алкобалладу «Нет, слышишь, нет».

Но, когда в начале 2000-х герои перестроечного металла — «Ария» и другие — снова начали собирать стадионы, появилось молодое поколение тяжелых групп, «Э.С.Т.» по странному течению обстоятельств ушли в тень.

В ночь на 4 июня 2009-го супруга Жана обнаружила его тело в квартире. По версии следствия, музыкант покончил жизнь самоубийством, но никто из близких не поддерживает эту теорию, утверждая что Сагадеев был убит неизвестным гостем. Он вел жизнь, вполне соответствующую его хмельной музыке, и случайные собутыльники в квартире артиста были не редкость.

Видео: FreudKruger / YouTube

Тальков

Убийство Игоря Талькова открыло эпоху лихих 90-х, когда решающим аргументом в споре стало оружие. Оно до сих не раскрыто, обстоятельства его до конца не выяснены.

34-летний певец был убит выстрелом в сердце 6 октября 1991 года возле гримерки накануне выступления, которое должно было состояться в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Сначала решили, что убийца — телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. С ним у Талькова за несколько минут до трагедии произошел спор из-за очередности выступлений: Тальков должен был по расписанию выступать после Азизы, но певица попросила выступить раньше. Очередность, возможно, была принципиальной для Талькова: как правило, более крупный артист выступает позже. К ссоре присоединился концертный директор певца Валерий Шляфман. В результате, по рассказам очевидцев, Малахов достал наган, Тальков достал газовый пистолет, началась пальба. Малахова вроде удалось обезвредить, и тут раздался последний, смертельный выстрел. Как ни странно, никто из очевидцев не смог уверенно сказать, кто стрелял. Оружие таинственным образом исчезло.

По свидетельству жены Талькова, незадолго до убийства артист обращался в правоохранительные органы с просьбой дать ему профессионального охранника. Сын музыканта также свидетельствует о том, что Тальков был уверен, что его жизнь под угрозой. За день до гибели у певца был короткий разговор с неизвестным, в ходе которого певец сказал: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем».

Следствие предъявило заочное обвинение Шляфману, которого к тому времени уже не было в стране — он уехал в Израиль. В 2012 году он дал интервью, в котором заявил, что его переезд не был бегством от правосудия, так как он произошел через полгода после инцидента. Убийцей он считает Малахова.

Следствие же сняло с телохранителя и возлюбленного Азизы обвинения в убийстве, дав ему условный срок за незаконное ношение оружия. О смерти Малахова сообщили в 2016 году. Он сменил фамилию на Рус, был женат на актрисе Ксении Кузнецовой.

Видео: Игорь Тальков / YouTube

Ордановский

Лидер одной из первых советских рок-групп, «Россияне», Георгий Ордановский пропал без вести в начале 1984 года. «Россияне» играли пламенный хард-рок, и к моменту образования Ленинградского рок-клуба в 1981 году уже считались живыми классиками. На концерте в Летнем театре ленинградского ЦПКиО в мае 1982 года группа настолько разволновала публику своей музыкой, что милиция задержала чуть ли не половину зала. Ордановский пропал 13 января 1984 года в районе поселка Семрино, куда поехал с друзьями встречать старый Новый год. Ему было 40 лет.

Поначалу друзья музыканта не придали большого значения его исчезновению. Ожидали, что он точно появится к концерту, который был запланирован на 21 января. Но Ордановский не появился. Не теряя надежды, знакомые придумывали различные объяснения. Например, ходила версия, что музыканта забрала милиция и обрила его наголо, и теперь рокер залег на дно, отращивая драгоценные волосы. Когда отрастут, тогда вернется. Другая версия — Ордановский ушел в дальний монастырь. Но подлинных известий от музыканта не поступало. В 2001 году федеральный суд признал его умершим.

Видео: Diana Aguirre / YouTube

Эдвардс

Похожим образом исчез гитарист британской группы Manic Street Preachers Ричард Эдвардс. Он пропал 1 февраля 1995 года — в этот день Эдвардс и фронтмен группы Джеймс Брэдфилд должны были лететь в промотур по США.

Эдвардс был непростым человеком — любил резать себе руки, прижигать себя сигаретами. В интервью он откровенно говорил о своей борьбе с депрессией. Тем не менее был принципиальным противником самоубийства: «У меня никогда не было такого намерения. Я сильнее этого. Я мог бы быть слабым человеком, но я в состоянии терпеть боль», — говорил Эдвардс в интервью.

Незадолго до исчезновения музыкант лежал в психиатрической клинике. Пропавшего Эдвардса следствие заочно признало погибшим. Однако в последующие годы находились люди, утверждавшие, что видели музыканта в Гоа, на Лансароте и в других экзотических местах.

Янка

Яна, или привычнее — Янка Дягилева, — трагическая фигура в русской музыке. Ей было 24 года, когда ее тело нашли в сибирской реке Иня. Последний раз Янку видели вечером 9 мая 1991 года. Она приехала к отцу на дачу под Новосибирском и ушла погулять. После нескольких дней отсутствия (некоторые друзья решили, что она просто захотела побыть в одиночестве) ее начали искать. К делу подключился журналист Юрий Щекочихин, и спустя неделю после исчезновения Янку нашли. Официальная версия — утонула в результате несчастного случая. Кто-то считает, что это был суицид.

«Янка не покончила с собой. Это установленный факт. Мы с Катей Борисовой, которая написала о Янке книгу, сейчас думаем, как эти факты опубликовать. Печальная история такова: Янка утонула в реке, и ее тело нашли через много дней. В морге ее видел только один человек, Сергей Литаврин, — это большой друг Янки. Он опознавал ее тело. Патологоанатом сказал, что смерть была насильственной. Во-первых, на ее голове была рана, и по признакам определили, что ее нанесли до попадания тела в воду. А во-вторых, в легких не было воды, что говорит о том, что человек был уже мертв, перед тем как попасть в воду», — говорил знавший Янку сибирский музыкант Вадим Кузьмин (Черный Лукич).

Как и во всех этих историях, настоящую причину гибели и сопровождавшие ее обстоятельства мы не узнаем.

Видео: iv143 / YouTube

Брайан Джонс

Джонс был человеком, благодаря которому группа The Rolling Stones появилась на свет. Это он дал объявление о том, что собирает новую команду, на которое откликнулся сначала клавишник Иен Стюарт, а затем и Мик Джаггер с Китом Ричардсом. Именно Джонс побуждал друзей экспериментировать со звучанием, он был любителем нетривиальных аранжировок и экзотических инструментов. Без Джонса The Rolling Stones превратились в предсказуемую группу, из альбома в альбом повторяющую по сути одни и те же приемы.

Хотя никто из The Rolling Stones в ранние годы не был поборником здорового образа жизни, наркотические пристрастия Джонса начали напрягать его коллег. Джонса, в свою очередь, напрягали сами The Rolling Stones — он начал подумывать о том, чтобы расстаться с командой и заняться сольным проектом. По слухам, Брайан хотел собрать супергруппу, позвав туда, в частности, Джими Хендрикса. В 1967 году девушка Джонса Анита Палленберг ушла от него к другому участнику Stones Киту Ричардсу, что только осложнило отношения в команде.

8 июня 1969 года музыканты Stones предложили товарищу покинуть группу «по собственному желанию», что он и сделал на следующий день. Ночью 3 июля тело Джонса вытащили со дна бассейна в его поместье в Хартфилде. Полиция признала смерть результатом несчастного случая. Позже возлюбленная музыканта того периода Анна Уолин написала книгу «Убийство Брайана Джонса», в которой обвинила в преступлении Фрэнка Торогуда, строителя, ремонтировавшего поместье. В ночь гибели из дома исчезло множество вещей Джонса, в том числе его рабочие записи и редкие пленки The Rolling Stones.

В романе «Элементарные частицы» французский писатель Мишель Уэльбек утверждает, что Джонса устранили его бывшие коллеги по группе Мик Джаггер и Кит Ричардс.

Сторонником версии убийства артиста является также культовый музыкант Дженезис Пи-Орридж, лидер Psychic TV, настаивающий на повторном проведении расследования. Для привлечения внимания к своей идее он выпустил в 1985-м посвященную Джонсу песню Godstar. Клип на эту композицию вызвал раздражение у участников The Rolling Stones: там, где Пи-Орридж поет: «Где же твои смеющиеся друзья? Они украли твою славу, они так и не рассказали правды», видео показывает лица Джаггера и Ричардса. По словам артиста, британское Radio 1 извинилось перед ним за то, что не может транслировать этот трек, потому что того потребовали The Rolling Stones, угрожая в противном случае изъять из эфира все свои бессмертные сочинения.

Видео: BookerBird66 / YouTube


Александр Зайцев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:13 6 июля
«Венера и Марс с амуром и конем»

Дожили до дожей

За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
23:24 7 июля

Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным

12:03 7 июля

На открытии «Нашествия» споет Бутусов с детским хором

20:26 7 июля

Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя

Культура00:0628 июня
Вим Вендерс

«Я по нотам не читаю»

Вим Вендерс о том, зачем в 71 год поставил свою первую оперу
18:18 7 июля

Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса

18:38 6 июля

«Союзмультфильм» выиграл суд у мороженщиков

17:33 7 июля

Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»

Культура08:07 7 июля

Паук, например

Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
16:37 7 июля

Эминем зачитал рэп на день рождения 50 Cent

16:19 6 июля

Шнур пообещал выступить в Омске после скандала с концертом Бабкиной

15:48 7 июля

Чехия отказалась выдать России лидера арт-группы «Война»

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Владимир Путин и Дональд ТрампОбещанного полгода ждут
Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна
Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Как похоронный бизнес тянут на свет
Глава Ritual.ru рассказал о московском рынке и борьбе с черными агентами
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20
Пьяный украинский солдат убил сослуживца в городе Счастье
Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянских позиций
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
России предложили обнулить налог на покупку золота
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Volkswagen и Audi отзовут две тысячи машин из-за дефекта системы стабилизации
Назначен новый руководитель «Почты России»
Российский авторынок продолжил рост в июне
Все материалы
Силовые структуры
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
Прокурор потребовал 4 года для фигурантов дела о гибели главы Total во Внуково
СКР и полиция начали проверку информации об отпущенном в Подольске наркодилере
Танкисты в Нижегородской области отработали взятие города «танковой каруселью»
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
«Кокаин вряд ли можно назвать допингом»
Врач «Газпром-РусВело» о терапевтических исключениях, алкоголе и Родченкове
Игроки испанского «Атлетика» побрились налысо ради болеющего раком одноклубника
Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро
Врач насчитал восемь лишних килограммов у Аршавина перед переходом в «Кайрат»
Россиянин Хачанов проиграл Надалю и покинул Уимблдон
Второй в истории белый спортсмен выбежал из 10 секунд на стометровке
Слуцкий впечатлил футболистов «Халл Сити»
Все материалы
Культура
Жан СагадеевГиблое дело
Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя
Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса
Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты
В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки
Россиян призвали отказаться от кофе Starbucks из-за геев и лесбиянок
Все материалы
Ценности
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Поклонникам «Красавицы и чудовища» предложили хранить мелочь в чашках
СМИ сообщили об увольнении очередного креативного директора Lanvin
Все материалы
Путешествия
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Избиение туристов в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найденную мойщиком окон монету оценили в три тысячи фунтов стерлингов
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы