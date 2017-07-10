Панки грязи не боятся

С 7 по 9 июля в Большом Завидово (Тверская область) проходил один из крупнейших летних фестивалей страны — «Нашествие-2017». В этом году там выступило немало именитых рок-групп: от «Сплина» и «Пилота» до «Алисы» и «Мельницы». Правда, подкачала погода: из-за непрерывных многодневных дождей гости буквально утопали в грязи. А ведь «праздник рока» традиционно проводится под открытым небом, и зрители живут в палаточных городках. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на «Нашествии» и делится своими впечталениями.

Грязные танцы

Основной поток зрителей потянулся на фестиваль утром в пятницу. Взявшие отгулы на работе любители рок-музыки выстраивались в длинные очереди, причем это касалось и обладателей VIP-билетов, и представителей СМИ. Привилегия отдельного прохода была предусмотрена только для владельцев карт «Мир». Кстати, одно из новшеств «Нашествия-2017» — продажа билетов по паспортам, из-за чего проверка стала занимать больше времени.

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И полицейский досмотр: стражи порядка искали запрещенные на «Нашествии» оружие, опасные предметы, наркотики, а также скоропортящиеся продукты и алкоголь. Горячительное изымали особенно часто — на самом фестивале нельзя было приобрести ничего крепче пива по цене 200 рублей за банку, поэтому соблазн попытаться пронести крепкое спиртное был велик. Полиция даже обнаружила на территории палаточного городка тайник с 257 поллитровками. Их тут же изъяли.

Роль горячительного (а в минувшие выходные в Большом Завидово было холодно температура воздуха не поднималась выше 10-13 градусов) выполнял кипяток, который наливали в пластиковые пол-литровые стаканы. Не бесплатно — 70 рублей за порцию. Но больше холода донимали дождь и грязь. Все поле фестиваля превратилось в сплошное месиво: тем, кто не взял с собой сапоги, крупно не повезло.

Гости «Нашествия - 2017» пытаются вытолкать застрявший в грязи «КамАЗ»

Впрочем, еще меньше повезло автомобилистам, большей частью прибывшим на «Нашествие» в пятницу, когда земля еще не совсем размокла от дождя. Позже, когда у некоторых водителей возникла потребность куда-то выехать — к примеру, в магазин, стало понятно, что сделать это попросту невозможно. С грязью не справлялись не только Ford Focus или Hyundai Solaris, но и внедорожники вроде Mitsubishi Pajero. На помощь водителям поспешили трактора и бульдозеры, которые вытаскивали на дорогу всех желающих за «скромную» плату в три тысячи рублей. Потом подоспели сотрудники МЧС, благодаря которым сотни автомобилей выбрались на проезжую часть. Спасатели пользовались техникой повышенной проходимости — снегоболотоходом «Бобр». Кроме того, с гостями фестиваля проводились профилактические беседы о действиях в условиях плохой погоды.

Затерявшийся Сукачев

Открыл фестиваль Вячеслав Бутусов, исполнив с детским хором имени Александрова несколько песен из репертуара группы «Наутилус Помпилиус». Затем к Бутусову присоединились его музыканты: тоже звучал репертуар «Наутилуса».

«Сейчас в основном мы заняты подготовкой к праздничным концертам. И весь материал, который мы не записываем для нового альбома, мы играем в составе этой программы», — пояснил Бутусов накануне выступления.

Солист группы «Пилот» Илья Кнабенгоф (Черт) на «Нашествии-2017» Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Кстати, его концерт вечером первого дня был единственным относительно «сухим»: конечно, дождь накрапывал, но был мелким и особо никого не смущал. А вот ближе к девяти часам вечера полило как из ведра. Группы «Кукрыниксы», «Сплин», «Пилот», а также Валерия Кипелова можно было послушать только в дождевиках и под зонтами. Возможно, поэтому явного аншлага на этих концертах не наблюдалось.

Второй день «Нашествия» своим сетом открыла группа «Алиса». Дождь, ливший всю ночь, продолжался и во время выступления Константина Кинчева, который поскользнулся и упал на сцене. К счастью, без травм. Основная же интрига второго дня фестиваля была связана с выступлением Гарика Сукачева и его«Бригады С». Как сообщала НСН, представители музыканта заявили, что Гарик Сукачев и «Бригада С» не примут участия в фестивале. Сам музыкант так и не высказался по этому поводу. Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова сообщила, что организаторы не отказывали Сукачеву в выступлении. Как бы там ни было, его концерт так и не состоялся.

Зрители на фестивале Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Чести закрывать фестиваль в воскресенье удостоились «Танцы Минус», «Пикник» и Lumen. Последней же на «Нашествии-2017» выступила группа ДДТ со своим бессменным лидером Юрием Шевчуком.

Второй год без авиашоу

Фестиваль «Нашествие» — это не только рок-музыка, но и множество сопутствующих мероприятий. Одно из них — выступление пилотажной группы «Русские Витязи». В прошлом году его отменили из-за погоды, причем она была куда лучше по сравнению с нынешней. Поэтому неудивительно, что асы авиации не поднялись в небо и в этот раз. Зато обширную экспозицию на поле «Нашествия» разместило Минобороны в тематической зоне российской армии. Там нашлось место для 21 единицы техники; при этом, помимо традиционных экспонатов, были представлены и исторические образцы. Военные даже привезли на фестиваль новинку — робота-пожарного. Желающие могли полазить по экспонатам, а те, кого особенно вдохновила военная выставка, — записаться в контрактники.

В грязи застревали и внедорожники Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Кроме того, на фестивале состоялись выборы президента «Нашествия». Слушателями «НАШЕго Радио» были выбраны 15 кандидатов, в том числе Константин Кинчев, Александр Васильев, Александр Пушной, Земфира и даже Филипп Киркоров. Голосование проводилось в течение всех трех дней фестиваля. Итоги огласила с главной сцены председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. С 20,9 процентами голосов победил Сергей Шнуров из группы «Ленинград». Вторым был Юрий Шевчук с результатом 16,34 процента, третьим — Валерий Кипелов (15,16 процента).

Рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года, в начале июля. Однако, по словам гендиректора компании-организатора фестиваля «Мультимедиа Холдинг» Евгении Киселевой, в 2018 году «Нашествие» перенесут на август. Это связано с чемпионатом мира по футболу, который состоится в России в следующем году с 14 июня по 15 июля.

«Нашествие-2017» Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы проведем фестиваль в начале августа», — сообщила Киселева. И добавила, что специальных футбольных мероприятий на фестивале пока не планируется. «"Нашествие" будет после чемпионата мира, не думаю, что те, кто посмотрят большой футбол, захотят продолжить это здесь», — пояснила гендиректор.