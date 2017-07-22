Олимпийское послевкусие

К 2014 году на болотистом побережье Черного моря, между реками Мзымта и Псоу вырос почти город-сад. Сейчас Имеретинский курорт города Сочи потихоньку заполняется туристами и грозит превратиться в комфортабельное место для разнопланового отдыха. Но пока проект явно не заработал в полную силу. Корреспондент «Ленты.ру» примерил на себя роль требовательного гостя.

Дома и люди

В первую очередь стоит отметить: у курорта все в порядке с транспортной доступностью благодаря нескольким выездам на трассу А-147, связывающую Сочи с сетью федеральных дорог России. Совсем недалеко, в 15-20 минутах езды, находится аэропорт Адлер. А еще в долине сразу две железнодорожные станции: платформа «Олимпийская деревня» городской скоростной магистрали и пригородная станция «Имеретинский курорт», с которой можно попасть на вокзал и в аэропорт.

В наследство от Олимпиады-2014 Имеретинке достались монументальные спортивные объекты, и они уже активно используются. К примеру, стадион «Фишт», сразу строившийся под перепроектирование, принял матчи Кубка конфедераций, а год спустя встретит и участников чемпионата мира 2018 года. Арену «Шайба» отдали под Всероссийский спортивно-оздоровительный центр для детей, в «Ледяном кубе» теперь проходят концерты.

Пожалуй, едва ли не лучшее применение придумали бывшему медиацентру: его строили с расчетом на то, чтобы потом переоборудовать в торговый центр, но, к счастью, передумали. Сейчас в нем работает образовательный центр «Сириус» для одаренных детей со всей России, которые мастерят спутники (рабочие!) и прототипы деталей для самолетов, занимаются биотехнологиями — там буквально растят себе сотрудников крупнейшие корпорации страны, такие как Роскосмос, например.

У команды «Сириуса» космические планы на будущее. Ребята готовят интерактивную выставку о Вселенной и готовятся открыть центр современного искусства, где посетителей научат в нем разбираться. Но пока в здании работают только на первом этаже, в мастерских. Второй этаж со стеклянной крышей сверкает нетронутой плиткой.

Морской квартал Имеретинского курорта находится непосредственно на берегу Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Помимо спортивных объектов, от Игр 2014 года осталась в избытке жилая инфраструктура — стройные ряды коттеджей Олимпийской деревни. Территория Имеретинского комплекса занимает 73 гектара и делится на Парковый, Морской, Прибрежный и Заповедный кварталы коттеджей, а центром курорта можно считать отель Имеретинский и Radisson, который курорту не принадлежит («Это пока», — смеются в отделе маркетинга Имеретинки).

Спустя три года коттеджи достаточно активно заселяются туристами, преимущественно семьями с детьми, благо жить там удобно и цены невысокие (около 2,5 тысяч в сутки в сезон). Кварталы огорожены прозрачным заборчиком, на фасадах — камеры наблюдения, а во внутренних дворах — зелень, оборудованы бассейны и детские площадки. Судя по тому, что на террасах почти везде лежат вещи и стоят велосипеды, там действительно безопасно. А на внешней стороне домиков, выходящих на дорогу, уже открываются магазинчики, кафе, рестораны, пункты проката велосипедов и прочие нужные объекты жилой инфраструктуры.

Развлекательными заведениями дело не ограничилось — тут даже есть собственная клиника федеральной сети «Будь здоров», куда, кстати, направляют на реабилитационные программы по ДМС. В клинике нет аппаратов МРТ и КТ, зато имеются гидромассаж, процедурные кабинеты для грязевых ванн, операционные и модная сейчас соляная пещера.

В Имеретинке даже парки есть, целых два. Один из них — заповедник, прямо в центре курорта. Там обитает разнообразная фауна, в том числе птицы, занесенные в Красную книгу. Посетителей с помощью забавных табличек просят воздержаться от покорения целины, дабы не повредить живой природе. К тому же это небезопасно: в траве предостаточно гадюк. На прогулке лучше ограничиться высыпанной щебнем дорожкой — оказывается, шорох гравия отпугивает змей.

О втором имеретинском парке, «Южные культуры», увы, мало кто знает. Вот где отличный променад в красивых зеленых декорациях. Основан этот парк аж в 1910 году, тут вам и вековые деревья, и лебеди в пруду, и скамеечки на тенистых аллеях. Но парку фатально, просто катастрофически не хватает пиара. Находится он достаточно далеко от курортной инфраструктуры, указатели к нему не ведут (во всяком случае в районе отеля «Имеретинский» таковых не обнаружилось), а сайт парка больше похож на контрольную работу по информатике.

Дьявол в деталях

После первых суток пребывания в Имеретинской долине понимаешь, что в красивой картинке хватает непроработанных деталей. Отсутствие указателей к старому парку — это, безусловно, упущение, но не такое, как отсутствие деревьев на улицах. Нет, они, конечно, есть, но не забывайте, что курорт абсолютно новый. Часть саженцев не прижилась, часть еще не выросла, а где-то их просто не успели посадить. В общем, предстоит сделать еще много. Нас заверили, что работы по озеленению продолжаются.

После Олимпиады остались не только красивые спортивные объекты и аккуратные коттеджи, но и другая сопутствующая инфраструктура — громадные пустые парковки, заборы, КПП на въезде в бывший медиацентр. Больше всего поразили воображение строительные бытовки, огороженные строительным же забором, стоящие вот прямо посреди долины. По словам местных жителей, там должны были возвести еще один отель, но пока стройка заморожена.

Приличный кусок пляжа отдан под новенький порт с прогулочными яхтами Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Хотя Имеретинский — курортный район, там почти нигде нет прямого доступа к пляжу. Большую часть прибрежной территории занимает пешеходная зона, практически на всем протяжении отделенная от воды высоким ограждением.

Этому есть вполне разумное объяснение — на Имеретинское побережье обрушиваются самые сильные в Сочи шторма. Подводный карьер недалеко от береговой линии делает волны больше и выше. К тому же Имеретинка находится на мысе и выдается в море — сочетание совсем опасное. Тут невозможно оборудовать пляж без бетонного укрепления или насыпать комфортный песок вместо крупной гальки — смоет сразу.

К тому же приличный кусок пляжа отдан под новенький порт с прогулочными яхтами. Как раз напротив него — два самых крупных отеля курорта, «Имеретинский» и Radisson. Так что гостям придется кататься на пляж на маршрутке, пусть и бесплатной, но все же — две остановки. Или идти своим ходом 20 минут под палящим солнцем.

Жителям коттеджей, расположенных между отелем «Имеретинский» и Олимпийским парком в Морском и Заповедном кварталах, будет попроще — достаточно выйти из дворика, пересечь пешеходную дорожку, и ты уже у моря. А вот тем, кто забронировал номера по другую сторону «Имеретинского», повезло чуть меньше, потому что как раз напротив них — инфраструктурные объекты яхтенной марины, а еще чуть дальше от отеля, вправо — краны и заборы грузового порта. Нет, проблем от порта никаких, но все же. Да и опять же, придется гулять под палящим солнцем, чтобы попасть к вожделенным шезлонгам.

Почему все пешком да пешком? Дело в том, что на территории курорта практически не развита система общественного транспорта. Парковок под личные авто предостаточно, но ведь далеко не все хотят свой отпуск проводить за рулем после многочасовых пробок в родном городе.

Заесть впечатления

Различные кафе уже потихоньку осваивают первые этажи коттеджей, в том числе известные сети, например, «Поль Бейкери». Но обслуживание может преподнести пару не самых приятных сюрпризов. Каких? Разберем на примере новенькой бургерной Home Burger, которую рекламщики назвали «главным открытием лета».

Итак, представьте: блестящая барная стойка, интерьер в темном дереве и приглушенных тонах. На серо-синих стенах —

аккуратно прибитые отшлифованные доски, на столах разложены отпечатанные на грубой коричневой бумаге меню — и вдруг прямо посреди стены — искусственный цветок! С бело-зелеными листиками на лианах, как в районной поликлинике. Допустим, таким образом решили прикрыть свежую трещину, заведение все-таки работало только второй день. Не ради эстетического же наслаждения его повесили? Хотя…

Бургерную Home Burger назвали «главным открытием лета» Фото: HomeBurger

Следующее, что заставляет усомниться в реальности происходящего — это меню. Понятно, что бургерная специализируется на бургерах. Однако же посетителям предлагается чуть меньше десятка вариантов, самый дорогой — с мраморной говядиной за 550 рублей. Остальные пункты меню — это борщ, драники с семгой и сметаной, треска под горчичным соусом и прочие блюда русской кухни. Плюс обширное барное меню, в котором почему-то значились узвар и морс, но не было самого простого лимонада.

После допроса с пристрастием официантка, нахмурив вытатуированные брови, созналась, что половины из представленных видов пива у них нет, а картофель фри к бургеру (который стоит от 400 до 550 рублей) надо заказывать отдельно. Правда, она все-таки умолчала, что два из четырех бокалов пива принесет теплыми, поскольку что-то сломалось, а картофель по-деревенски, гарнир к одному из блюд в меню (даже прописанный там), у них отсутствует. Она просто принесла тарелку с фри и уже по факту разъяснила, что ей только на кухне об этом сказали, а она ведь уже все пробила, отменить не может.

Но бургер все-таки оказался хорош. Да и на TripAdvisor отзывы у заведения сплошь положительные. Возможно, нам просто не повезло.

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Тем, кто ужинает дома, тоже предстоит испытание. Увы, если вы не успели закупиться продуктами днем, придется искать работающее кафе. Единственный магазин, который удалось обнаружить в самом центре курорта, — это «Пятерочка», весьма камерная, да и закрывается она в 22:00. Разведка показала, что больше всего торговых точек — на солидном удалении от центра курорта, точнее, за его пределами, где царит старозаветный «российский юг». Там ночью вас пару раз оглушит «Радио-Дача» из ближайшей палатки с разливным, предложат довезти до Абхазии («бэсплатно красивым дэвушкам!») и пнут надувным кругом.

Для тех, кто не хочет быть бесплатно увезенным в Абхазию, существует супермаркет «Колобок» совсем в другой стороне, рядом с Олимпийским парком, в частном секторе. Без хорошего проводника вы туда в жизни не доберетесь, но корреспонденту «Ленты.ру» повезло — довели в целости и вернули обратно в сохранности. Маршрут такой: обойти бывший пресс-центр справа, миновать два квартала и нырнуть в темный проулок между заборами.

Да и для любителей ночной жизни новости не самые хорошие: с наступлением темноты коттеджи погружаются в благостную теплую тишину, а улицы пустеют. Громкую бодрую музыку придется искать там же, где «красивых девушек увозят в Абхазию».

Перспективы

Никто и не скрывает, что Имеретинке еще предстоит навести лоск и застроить неосвоенные пустыри. В мае промышленная группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски инициировала открытый международный конкурс по разработке концепции постолимпийского развития территории Имеретинской низменности «Имеретинка 2.0». Председателем жюри был выбран главный архитектор Барселоны в 2011-2015 годах, сооснователь Института современной архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярт. Также туда вошли представители девелоперов, чиновники и эксперты-урбанисты.

15 июля они назвали четыре проектные команды-финалиста, которым предстоит разработать свое видение будущего Имеретинки. Это две голландские и две британские компании, которые будут работать в партнерстве с российскими архитекторами.

Имеретинке еще предстоит навести лоск и застроить неосвоенные пустыри Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

Так, жюри выбрало голландскую компанию KCAP, известную, в том числе, и проектами кампусов. Она будет делать проект с Systemica MLab и архитектурным бюро «Дом». Вторая голландская фирма-финалист Maxwan участвовала ранее в конкурсе на разработку концепции московского парка «Зарядье». Ее партнерами стали творческое производственное объединение «Резерв» и MASA architects.

Также жюри остановило выбор на британской фирме Arup, одной из крупнейших проектных консультационных компаний в мире, и ее партнере — российской «Урбанике». Последний финалист — компания GroundLab, известная в России по работе над концепцией парка «Сокольники». В качестве ее партнеров выступят ИТР и Severin Group.

«Выбор [сделан] из хороших, прекрасных коллективов. Для Имеретинской низменности комплексный подход к развитию территории очень важен, мы будем ждать этого», — сказал на заседании руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин пояснил, что пока выбор делался исключительно на основе портфолио конкурсантов. И еще, по его словам, в финал прошли одинаково сильные участники. «Дальше уже только дело вкуса», — отметил он.

С началом второго этапа 15 августа конкурсантам будут представлены конкурсная документация и сама территория будущего проекта. Далее им предстоит в течение 2,5 месяцев разработать свои предложения по дальнейшему развитию курорта. От них ждут гибких решений, учета специфики территории и максимально бережного отношения к экологии. Победителя выберут 30 октября.

На десерт

Если же вам не хватило впечатлений от похода в круглосуточный магазин и надоело кататься на маршрутке до пляжа, попробуйте прокатиться подальше — до Skypark AJ Hackett, который находится примерно на полпути между Имеретинкой и Горки-городом. Пожалуй, он по популярности способен поспорить с самим Олимпийским парком.

Парк появился в Сочи благодаря местному предпринимателю Дмитрию Федину, первый раз прыгнувшему с банджи еще в 2001 году. Он так вдохновился, что пригласил в Россию новозеландскую компанию AJ Hackett и ее главу, путешественника-экстремала Алана Джона (Эй Джея) Хаккета, изобретеля банджи.

По популярности Skypark AJ Hackett не уступает Олимпийскому парку Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Строго говоря, он его не то чтобы изобрел, а скорее модернизировал и популяризировал. Прародителем банджи-джампинга считается обряд посвящения в мужчины у тихоокеанского народа с острова Вануату — аборигены, проходящие через него, прыгали с большой высоты, привязав к ногам лианы. Этот обряд понравился членам Клуба опасных спортивных увлечений при Оксфордском университете, которые в 1970-е годы совершили несколько подобных прыжков и задокументировали все на видео. А уже эти записи вдохновили Эй Джэя Хаккета, тут же приступившего к экспериментам: он прыгал с эластичными канатами с аэростата.

О банджи весь мир услышал в 1987 году, когда отчаянный новозеландец, вопреки всем запретам, прыгнул с Эйфелевой башни на глазах у изумленной публики. Уже через год Хаккет оборудовал на родине несколько точек для прыжков и открыл свою компанию. Идеей полетов в пропасть быстро заинтересовались экстремалы со всего света. Сейчас подобные «скайпарки» есть в Австралии, Германии, Франции, Сингапуре и Китае. Ну и в Сочи, открылся как раз к Олимпиаде.

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Тут самый длинный в мире подвесной мост — 439 метров в длину (и почти 300 метров над уровнем моря). Между прочим, мост уже сам по себе может показаться экстремальным развлечением: он ощутимо качается на ветру, а сквозь сетку под ногами видна пропасть. Тем, кто на мосту просто нервно похихикал, предлагают прокатиться над пропастью на неторопливом «Зиплайне» или скоростном «Мегатролле» — каретка разгоняется до 120 километров в час в момент падения.

Ну а для совсем заскучавших есть два банджи — 69 и 207 метров свободного падения в пропасть, а также Свинг — самые высотные качели в мире. Опытные люди говорят, что качели будут поэкстремальнее банджи, потому что с канатом вы хотя бы прыгаете сами, а вот на качелях выбора уже нет: вас обмотают снаряжением вокруг талии и бедер, опустят платформу под вашими ногами и в самый неожиданный момент просто швырнут в пропасть. Нет, конечно, потом достанут, с шутками, прибаутками и аплодисментами. Кстати, это отличительная особенность именно сочинского SkyPark — вам ни разу не придется карабкаться вверх самому. Можно с чистой совестью и незамутненным разумом лететь и вопить, не отвлекаясь на лишние тросы и веревочки. К слову, в полете их и не чувствуешь — ни лишних, ни очень даже нужных.

Забавно, что примерно 85 процентов посетителей парка приходят не прыгать или летать, а посмотреть на тех, кто отважился на это. В SkyPark заверяют, что бояться нечего — ни одного несчастного случая за все годы работы не зафиксировано. Каждого прыгуна сперва тщательно допрашивают на предмет состояния его здоровья. Строгих противопоказаний к полетам не так уж много: это серьезные заболевания, такие как эпилепсия, — но об этом лучше проконсультироваться непосредственно со специалистами на месте. А уже перед прыжком человека обвязывают и экипируют два сотрудника, а то и три; они же следят за боевым духом подопечного и стараются приложить все усилия, чтобы он не умер от разрыва сердца раньше времени.

Шутка. Статистика не врет — действительно, никто так и не умер. Хотя, когда летишь в пропасть, не чувствуя никакой экипировки и не слыша собственного вопля из-за шума ветра, в это слабо веришь. Вера приходит метров так на 200 ниже.