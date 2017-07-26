Человек есть то, что он ест

Математик и психолог Денис Солдатов из Екатеринбурга решил посвятить свою жизнь делу более полезному, чем расчет моделей для компаний мобильной связи и составление статистических отчетов для Росстата. Он поставляет к столу екатеринбуржцев настоящие продукты, изготовленные без вмешательства современных пищевых технологий. Денис создал компанию «Кудесник-Эко», сырьевую базу и открыл несколько магазинов. Приносить пользу у Дениса получалось, а вот сделать бизнес доходным — нет, до тех пор пока ему на помощь не пришел портал бизнес-навигатора МСП. Сервисы этого онлайн-ресурса помогли Денису расширить рынки сбыта продукции, найти помещение под экомагазин с умеренной арендной платой в центре Екатеринбурга и обзавестись зарубежными партнерами.

Поддельный мед не отличить

Денис начал заниматься бизнесом в 2008 году, в 29 лет. К открытию своего дела его подтолкнули два обстоятельства: дед Дениса был пасечником-энтузиастом, который изготавливал высококачественный натуральный мед, тогда как в Екатеринбурге продавались в основном подделки. Кроме деда настоящий мед делали еще несколько ответственных пасечников в Свердловской и соседних областях. Денис вышел на них, посетил каждое хозяйство и лично убедился, что мед настоящий. Однако со сбытом, в отличие от поставок, были проблемы. Рынок, в том числе выставки и ярмарки натуральных сельскохозяйственных продуктов, оказались наводнены так называемой «китайской медовой смесью», полной высокотехнологичных вкусовых добавок и загустителей. Конкурировать с поддельщиками было сложно, потому что отличить китайскую медовую смесь от меда можно только в серьезной лаборатории, а себестоимость ее в разы меньше. Денис понял, что настоящий мед можно реализовать только вооружившись добрым именем, организовав собственную компанию экопродуктов и наработав соответствующую репутацию.

— Я сейчас сотрудничаю с «Деловой Россией», — добавляет он. — Пытаюсь инициировать создание специализированной законодательной базы и комплекса лабораторий, которые бы исследовали мед перед выставками и ярмарками и сертифицировали его. Чтобы обычные фермеры и пчеловоды, делающие настоящий мед, могли выставляться и торговать, не конкурируя с подделками. Если этого не сделать, настоящий мед и настоящие пчеловоды станут историей.

Мехмат и психфак

Денис родился и вырос в Екатеринбурге. Закончил УрГУ — механико-математический факультет, а затем СПбГУ — факультет психологии. За это время он успел поработать разработчиком сайтов и программного обеспечения, работал на крупные IT-компании, создал общественную организацию «Уральское мобильное сообщество». Со временем пришел опыт в управлении и создании команд профессионалов, желание реализовать самостоятельный проект на пользу родному городу. Так появилась компания ООО «Кудесник-Эко». Начали с реализации натурального меда, потом ассортимент дополнился продукцией кедровой артели (кедровая смола, живица, кедровое масло, орешки и так далее) и артели, собирающей дикорастущие полезные травы, которых в Свердловской области около 300 видов. Продолжая развитие бизнеса, Денис пришел к пониманию: проблема экобизнеса — в недоинформированности населения и отсутствии строгих ГОСТов, которые разрешали бы ставить значки «эко», «био» и им подобные только на натуральную продукцию.

— В Москве люди уже более-менее оценили качество и пользу фермерских продуктов и готовы платить за них больше, — говорит он. — Ведь это очевидно: продукты, выращенные без химических удобрений, гербицидов, антибиотиков, значительно дороже по себестоимости. В Екатеринбурге это понимание только формируется. Рынок, я бы сказал, перспективный, но законодательство нас не поддерживает. Недобросовестные производители ставят значки натуральных продуктов на самые обычные товары, а люди не понимают, зачем платить больше, если можно купить дешевле и с тем же штампом «эко».

Магазин «Кудесник»

Чтобы екатеринбуржцы, неравнодушные к своему здоровью и долголетию, могли покупать качественную фермерскую продукцию, Денис Солдатов пять лет назад открыл магазин «Кудесник» по адресу улица Чапаева, дом 1. Это был даже не магазин, а небольшой павильон с площадью торгового зала всего 10 квадратных метров. Сегодня общая площадь магазина выросла до 100 квадратных метров, у компании появились собственные склады и сырьевые базы, новые магазины в Екатеринбурге и других городах, открытые по франшизе.

Денис говорит, что в его работе очень пригодились оба полученных образования: математика научила системно мыслить, развивать бизнес, видеть выгоду в определенных партнерствах, а психология помогла создать команду, объединять и мотивировать сотрудников.

Ассортимент магазинов расширили: экокосметика, редкие полезные масла (вроде кедрового и кунжутного), целебные напитки, качественная цельнозерновая мука, травяные сборы, ореховые пасты, злаки сухие и пророщенные, злаковые батончики, пастилки и цукаты из экологичных овощей и фруктов, которые в «Кудеснике-Эко» сушат по бережной технологии, при 45 градусах.

Даем попробовать

Реклама экологически чистых продуктов — дело нетривиальное. Бесполезно размещать на страницах журналов фотографии натурального меда и сочинять привлекательные слоганы, продукция должна привлекать покупателей вкусом и качеством. Поэтому Денис и его сотрудники не пропускают ни одной выставки или городского праздника, встают к прилавку и предлагают пробовать мед, фрукты и ореховое масло.

Подбирая бизнес-партнеров, Денис доверяет исключительно себе и в обязательном порядке проверяет производство будущих и настоящих поставщиков лично, с определенной регулярностью. В случае попыток предложить некачественную продукцию партнеры исключаются из экологической матрицы.

Вместе с сотрудниками своих магазинов он периодически выезжает на 50 километров за город, в чистую зону, собирать одуванчики. Это дает команде немного дополнительной сплоченности, а покупателям магазинов «Кудесник» одуванчиковый мед, сваренный по уникальному рецепту — без добавления воды. Кроме того, компания самостоятельно производит несколько видов варенья — например, из садовой голубики, клюквы и брусники. Можно сказать, что все идеи предпринимателя Солдатова работают математически идеально. Не складывалось только с одним фактором — прибылью. То есть прибыль была, но очень скромная. И этот вопрос помог решить портал бизнес-навигатора МСП.

Противоположные задачи

— Понимаете, передо мной стояли противоположные задачи, — рассказывает Денис. — Контингент, который в первую очередь будет покупать экопродукцию, это жители элитных микрорайонов и посетители спортклубов. Но если снять торговые площади в элитном районе, аренда будет очень дорогой, придется повысить цены, и простые люди не смогут ничего приобрести. А мне всегда хотелось делать социально направленный бизнес.

Портал бизнес-навигатора МСП помог в решении важной задачи: в кратчайшие сроки найти помещение для нового магазина с соблюдением сразу нескольких важных условий — хорошая проходимость, отдельный вход, разумная арендная ставка, близость к метро, элитному кварталу и торговому центру с высоким трафиком, площадь 45 квадратов. Новый магазин было решено открыть под приобретенным по франшизе раскрученным названием «Лакшми» (индийская богиня изобилия). В результате дела компании «Кудесник-Эко» пошли в гору.

С помощью портала Денис ищет возможности расширения рынков сбыта и новых партнеров для бизнеса. Первые результаты уже есть. Так, продукцией компании заинтересовались китайские партнеры. Первый контейнер экологических товаров из «Кудесник-Эко» уже уехал на международную выставку в Гуанчжоу, второй — на стадии подготовки. И это очень важно для дальнейшего развития бизнеса. Ведь если екатеринбургский экорынок, по мнению Дениса, является перспективным для реализации экотоваров, то китайский — уже совершенно состоявшийся.