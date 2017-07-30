Триатлоном по террористам

На базе подмосковного Центра специальной подготовки (ЦСП) «Витязь» прошли Десятые международные состязания по триатлону специального назначения. Впервые в истории соревнований акцент делался на тактической составляющей реальной работы контртеррористических подразделений спецназа. «Лента.ру» побывала на «Триатлоне».

По словам организатора и идейного вдохновителя соревнований президента Ассоциации ветеранов «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергея Лысюка, за годы проведения «Триатлона спецназа» состязания не только не утратили привлекательности для спецподразделений силовых ведомств России и зарубежья, но и задали стандарт для проведения подобных турниров в других регионах.

Традиционно «Триатлон» включает в себя тактическую стрельбу, преодоление специальной полосы препятствий и высотную подготовку. Главное, что отмечают организаторы соревнований, — в этом году программа кардинально отличается от всех предыдущих. Во-первых, все действо проходит в один этап, а не в два, и перерыв для отдыха отсутствует. Это означает, что нагрузка в физическом плане увеличилась в разы плюс появилась тактическая составляющая. Неизменным же осталось то, что все этапы турнира были максимально приближены к реальным боевым ситуациям.

Организаторы считают, что соревнования прошли на высоком уровне, но выявили ряд изъянов, на которые следует обратить внимание в подготовке и боевой работе сотрудников подразделений спецназа.

Отборочный этап, определивший участников состязаний, проходил 18 июля и практически повторял стандартную программу прошлых турниров. Из 23 команд, представлявших различные силовые ведомства России и одну команду из Сербии, к соревнованиям были допущены пять. Призеры прошлого турнира шли вне конкурса.

Итого к соревнованиям было допущено восемь команд: по две от управления «А» Центра спецназначения ФСБ и от спецназа Службы безопасности президента (ФСО), а также команды 604-го центра спецназначения «Витязь» (войска Национальной гвардии), белорусского антитеррористического подразделения «Алмаз» и еще две группы СОБР — региональная, из московского главка Росгвардии, и бойцов отряда «Рысь» (центрального подчинения того же ведомства).

Общий вес снаряжения каждого бойца по регламенту состязаний должен был составлять не менее 21 килограмма, включая пистолет-пулемет калибра 9 миллиметров с пятью магазинами и пистолет калибра не менее 9 миллиметров с тремя магазинами. Командам предстояло выполнить шесть упражнений.

К общему времени, потраченному на преодоление всех этапов соревнования, добавлялись временные штрафы. Победитель определялся по наименьшим показателям. Победу в соревнованиях уже не в первый раз одержали бойцы белорусского «Алмаза». Второе место — за собровцами московского главка Росгвардии, третье — за одной из команд спецназа Службы безопасности президента ФСО. В прошлом году второе место завоевала команда 604-го центра «Витязь», а третье тоже отошло спецназовцам ФСО.

Упражнение 1: «Комната отдыха»

Группа в составе четырех человек находится в салоне «Газели». Пятый сотрудник — командир группы — на пункте управления, он же подает команду «Вперед» и включает секундомер. Группа в полном составе проникает в здание и занимает позиции на первом этаже. Первая пара прикрывает, вторая — готовится к штурму помещения. Упражнение выполняется из пистолета-пулемета.

По сценарию в комнате находятся «заложники» и «террористы». По команде «штурм» вторая пара проникает в помещение и выполняет упражнение. Задача — ликвидировать «террористов», не задев «гражданских». «Боевик» считается пораженным, когда керамическая тарелка в центре мишени хотя бы частично разрушена. «Заложник» считается пораженным, если на мишени в любом месте есть пробоины.

В зачет идет общее время выполнения упражнения. Помимо этого действует система штрафов: например, за полное отсутствие попаданий в зачетной зоне или за поражение «заложника». Предусмотрены не только штрафы, но и дисквалификации — в том числе за падение оружия. Также бойца снимают с упражнения за такие нарушения, как извлечение пистолета из кобуры без команды судьи или случайный выстрел во время выполнения задания.

Фото: Роман Маркин

Упражнение 2: «Бойлерная»

После «Комнаты отдыха» группа парами поднимается на второй этаж здания. Здесь вторая двойка готовится к входу в помещение под кодовым названием «Бойлерная». Упражнение выполняется с пистолетом, в темноте, с использованием фонарей. Количество вооруженных человек в помещении не более двух, при этом мишени двигаются. Количество заложников заранее не известно.

По окончании упражнения сотрудники разряжают оружие, присоединяют магазины белого цвета (пустые магазины, которые фиксируются судьями, проверяющими правильность исполнения упражнения), имитируют досылание патрона в патронник, переходят на основное оружие и, под прикрытием друг друга, осматривают мишени и заложников. Группа действует аналогично упражнению на первом этаже. Пара, закончив работу в помещении, покидает его. Вся группа выдвигается к началу первого сектора.

Фото: Роман Маркин

Упражнение 3: «Первый сектор»

Группа преодолевает препятствие по двое, еще двое прикрывают. У бойцов, проходящих препятствие, оружие может быть за спиной, у прикрывающих — должно быть в руках. После полосы препятствий группа переходит к «штурму здания».

Первая пара выдвигается по трубе, имитирующей подземные коммуникации, на позицию прикрытия за объектом штурма. Как только два первых члена команды оказываются на своих позициях и докладывают об этом на базу, двое оставшихся участников поднимаются по наклонной стене с помощью веревок на площадку и готовятся к штурму первого этажа, используя альпинистское снаряжение.

По команде старшего спускающаяся по наружной стене здания пара начинает штурм помещения, а оставшиеся члены команды прикрывают работающую двойку. «Высотники» занимают позицию между вторым и первым этажами, кидают в окно на первом этаже гранату, после взрыва поражают мишени внутри помещения, после чего входят туда.

Упражнение 3: «Второй сектор»

После штурма группа, осуществляя прикрытие, проходит второй сектор, включающий стену из покрышек, «шведскую полку» и завал из бревен. Преодолев завал, первая пара бойцов сразу же оказывается на позиции в здании и прикрывает вторую пару. Вторая пара занимает позицию рядом со зданием за укрытием.

Как только вся группа оказывается на позициях, производится тактическая перезарядка оружия. Командир группы доводит условия следующего задания и, получив ответ о готовности, дает обратный отсчет.

Фото: Роман Маркин

Упражнение 4: «На улице»

Командир, получив доклад от старшего группы о выходе на позицию и готовности, извлекает из конверта кусок ткани одежды, в которую предположительно одеты террористы. По его команде первый залп должен проводиться по пособникам — мишеням в виде половинок кирпичей, установленных на планку. Мишени должны быть поражены одновременно. После поражения парной мишени группа может действовать по основным целям, идентифицируя их по информации, полученной от командира.

Затем пара проходит переправу по железной трубе к разрушенному дому. Вторая пара проходит маршрут аналогично первой. Задача группы — переместить покрышки к дому, чтобы попасть внутрь. Когда обе пары преодолевают препятствие, начинается имитация выбивания замка: с помощью ударов кувалды нужно продвинуть металлическую болванку по направляющим, чтобы та упала на землю. Болванка весит 40 килограммов, кувалда — шесть.

Выполнив задачу, группа занимает позиции у входа в тир. Получив с базы сведения о противнике внутри здания, бойцы максимально бесшумно заходят внутрь помещения. Используя светошумовую гранату и фонари, они идентифицируют цели и поражают их.

Фото: Роман Маркин

Упражнение 5: «Кинотеатр»

Следующий этап — штурм кинотеатра. Все члены команды надевают противогазы, первая пара готовит две гранаты, вся группа переходит на пистолеты. Четверка выдвигается к двери кинотеатра через помещение, наполненное газом.

Отвлекающий элемент — громкий звук кинофильма. Задача состоит в том, чтобы проникнуть внутрь и уничтожить боевиков, которые находятся в помещении среди «мирных зрителей». Выполнив «зачистку» и осмотрев мишени, группа собирается на выходе из здания.

Упражнение 6: «Тактическая медицина»

Получив от командира разрешение, первая пара покидает укрытие. Тут же происходит подрыв фугаса. Судья, находящийся рядом с помощью специального аэрозоля обозначает, кто из членов команды получил ранение. По условиям соревнований боец незамедлительно опускается на землю, имитируя потерю сознания.

Оставшиеся члены команды должны максимально быстро доставить пострадавшего в ближайшее укрытие, остановить кровотечение, наложив жгут и зафиксировав тугую повязку, и доложить командиру о ранении бойца. После этого команде необходимо эвакуировать раненого на носилках до своего автомобиля.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что тактическая медицина является одной из важнейших составляющих в подготовке бойцов спецназа. Именно грамотные и слаженные действия сотрудников по оказанию первой медицинской помощи на поле боя позволяют уменьшить процент гибели военнослужащих.

После того как в машину загрузится вся группа, включая «раненого» бойца, командиру докладывается о прохождении всех упражнений, и он останавливает секундомер.

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Редакция «Ленты.ру» благодарит за помощь в подготовке материла ЦСП «Витязь», президента Ассоциации ветеранов «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергея Лысюка и председателя межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Братство краповых беретов “Беркут”» Владимира Крашевского.